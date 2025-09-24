Eurobio Scientific : résultat du 1er semestre 2025

RESULTAT DU 1ER SEMESTRE 2025

Chiffre d’affaires en croissance de 10% à 80,7 M€ les produits propriétaires atteignent 36% du CA la part du CA hors France est de 42%

Résultats 2025 impacté par le transfert de la production EndoPredict®/Prolaris® en France

Flux de trésorerie disponible après investissement de 4,4 M€

Dette nette de – 2,2 M€ incluant le compte courant EB Development

Paris, le 24 septembre 2025 - 17h40 - Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui ses résultats consolidés au 30 juin 2025, établis selon les normes françaises et arrêtés par le conseil d’administration de la société qui s’est réuni le 23 septembre 2025.

Les résultats d’Eurobio Scientific au 30 juin 2025 montrent une croissance de l’activité, une amélioration de la marge brute liée à la hausse des produits propriétaires et un tassement de l’EBITDA lié aux pressions sur les marges Distribution et coûts de transfert de la production EndoPredict®/Prolaris® d’Allemagne en France sur le second trimestre 2025 (environ 0,8 M€).

En M€ 30 juin 2025 30 juin 2024 Variation Chiffre d’affaires 80,7 73,1 +10% Subventions de R&D et CIR 0,5 0,4 - Total des produits d'exploitation 81,2 73,5 +10% Coût d'achat des marchandises (43,0) (39,8) +8% Marge brute ajustée 38,2 33,6 +14% Marge brute 38,2 33,4 Dépenses de recherche et développement (2,1) (2,9) -27% Frais marketing et commerciaux (18,1) (11,9) +52% Frais généraux et administratifs (7,7) (7,6) +1% EBITDA ajusté2 13,2 13,9 -5% Amortissements des actifs incorporels issus du PPA (2,6) (2,3) - Amortissements des écarts d'acquisition (1,9) (1,9) - Résultat opérationnel 5,8 6,8 - Résultat opérationnel ajusté1 10,3 11,2 0% Résultat financier (2,1) (1,0) -110% Résultat exceptionnel - 0,1 - Impôts (1,4) (1,9) +26% Résultat net 2,4 4,0 -40% 30 juin 2025 31 déc. 2024 Trésorerie 26,7 23,1 Dette financière hors crédit-bail (11,3) (3,6) Compte courant EB Development (17,6) (23,4) Fonds propres 181,5 178,7

Croissance portée par les acquisitions récentes et hausse de la part des produits propriétaires

Eurobio Scientific enregistre sur le premier semestre 2025 un chiffre d’affaires de 81,2 M€ contre 73,5 M€ au premier semestre 2024, soit une progression de 7,7 M€ (+10,4%). Sur une base comparable, c’est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions, la croissance est de de 4,5 M€ (+6,1%).

Les effets de périmètre se détaillent comme suit : la prise en compte des activités des gammes EndoPredict® et Prolaris® acquises au 1er août 2024 sur le premier semestre 2025 pour 2,7 M€ et l’acquisition de la société Quimark, également distributeur EndoPredict® et Prolaris® en Italie au 1er mars 2025 pour 0,5 M€.

Sur une base comparable, la hausse d’activité de 4,5 M€ s’explique principalement par la croissance de l’activité en France (+5,1 M€) portée par certains facteurs non récurrents comme les contextes épidémiques Chikungunya et Dengue dans les territoires d’outre-mer ou encore la prorogation pour quelques mois de certains appels d’offre en Transplantation qui maintiennent les volumes d’activité sur ce segment sur la gamme de produits One Lambda. L’activité de typage HLA GenDx est stable sur le premier semestre 2025 à environ 15,6 M€. Les activités de certaines filiales européennes connaissent un certain repli suite à l’arrêt des gammes de distribution de Technoclone en Grande Bretagne (-0,9 M€) et T2 Biosystem en Italie (-1 M€).

La part des produits propriétaires augmentent de 29% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2024 à 36% au 1er semestre 2025 en raison de la politique de croissance inorganique, mais également de la perte des gammes de distribution citée ci-dessus. Elle s’élève en effet à 29,1 M€ au premier semestre 2025 (36% du chiffre d’affaires) contre 21,2 M€ (29% du chiffre d’affaires) au premier semestre 2024.

Résultat opérationnel impacté par des coûts de réorganisation

Le taux de marge brutes s’établit à 47,4%, en légère hausse par rapport au 1er semestre 2024 (45,6%) en raison de la croissance de la part de produits propriétaires dans le mix total de chiffres d’affaires. Les pressions sur les prix et les marges restent forte pour l’activité Distribution, notamment sur le marché français.



Les dépenses de Recherche et Développement sont en réalité stable versus 2024. La baisse est due à la mise en place d’un suivi analytique plus précis sur l’activité Transplantation depuis le début de l’année 2025. Les frais marketing et commerciaux sont en augmentation de 6,1 M€ dont 3,5 M€ liés au renforcement des équipes commerciales et marketing au niveau groupe et filiales et 2,6 M€ liés aux effets de périmètre. Les frais généraux et administratifs restent stables mais contiennent environ 0,8 M€ de dépenses liées à la fermeture du site de production et le transfert en France des gammes EndoPredict® et Prolaris® au cours du premier semestre 2025.

Ainsi, au 30 juin 2025, l’EBITDA atteint ainsi 13,2 M€ contre 13,9 M€ au 30 juin 2024. Le résultat opérationnel s’élève à 10,3 M€ contre 11,2 M€ au 30 juin 2024, hors amortissement PPA et reprise du stock PPA.

Le résultat financier est négatif à -2,1 M€ principalement lié au service de la dette financière envers EB Development. Le résultat exceptionnel est à zéro en raison de l’évolutions des normes comptables.

Le résultat net ressort ainsi à 2,4 M€ d’euros au 30 juin 2025 contre 4 M€ au 30 juin 2024.

Free cash-flow de 4,4 M€

Le Groupe génère ce semestre un free cash-flow en baisse à 4,4 M€ principalement en raison d’une variation de BFR qui contribue négativement à hauteur de 5,7 M€ et d’un flux d’investissements nets de 1,4 M€. Le transfert de production des gammes EndoPredict® et Prolaris® d’Allemagne en France ont entrainé des effets de stocks significatifs. De plus, le Groupe a constaté une augmentation des délais de paiement moyen dans certains pays comme la France auprès de divers clients publics et privés.

A fin juin 2025, Eurobio Scientific dispose d’une trésorerie de 26,7 M€, pour une dette financière (hors crédit-bail) de 11,3 M€ et le compte courant provenant d’EB Development pour 17,6 M€, soit une dette nette de 2,2 M€.

Perspectives

Eurobio Scientific a pour principe de ne pas communiquer d’objectifs pour l’exercice en cours. A moyen terme, le Groupe Eurobio Scientific maintient l’exécution des axes stratégiques développés depuis plusieurs années : le développement de produits propriétaires, l’internationalisation et l’ouverture de nouveaux marchés. A horizon 4 ans, le Groupe ambitionne que la part des produits propriétaires puisse représenter environ 50% de son chiffre d’affaires.

Mise à jour de l’actionnariat d’Eurobio Scientific

Le 19 décembre 2024, Eurobio Scientific et EB Development annoncait le résultat final de l'offre publique d'achat initiée par EB Development. A l’issue de ces processus, EB Development détenait, après assimilation des actions auto-détenues par Eurobio Scientific, 9.113.592 actions représentant 88,92% du capital social et des droits de vote théoriques2 d’Eurobio Scientific.

Le 19 mai 2025, EB Development a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, les seuils de 90% du capital et des droits de vote théorique de la société Eurobio Scientific et détenir directement et par assimilation des actions auto-détenues par Eurobio Scientific, 9.224.652 actions Eurobio Scientific représentant autant de droits de vote théoriques, soit 90,01% du capital et des droits de vote théoriques de la société.

Au 30 juin 2025, EB Development détient , directement et par assimilation des actions auto-détenues par Eurobio Scientific, 9.227.652 actions représentant 90,04% du capital social et des droits de vote théoriques d’Eurobio Scientific.

A propos d’Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 320 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



Ajusté (i) de la reprise de la valeur du stock allouée au PPA au moment de l’acquisition de GenDx et vendus depuis (ii) des amortissements des actifs incorporels issus du PPA et (iii) des amortissements liés aux écarts d’acquisition

2 Droits de vote calculés conformément aux dispositions de l'article 223-11, I, al. 2 du règlement général de l’AMF.

