Michelin: Disclosure of trading in own shares - September 24th, 2025

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Information about securities repurchasing program
Regulated information
Issuer social denomination: Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Types of securities: ordinary shares – Code ISIN FR001400AJ45
Date : September 24th, 2025

Issuer Name Issuer code Transaction
date 		ISIN Code Daily total volume (in number of actions) Daily weighted average price of shares acquired Platform
Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 24.09.2025 FR001400AJ45 453 156 30,7918 euros Over-the-counter


Issuer Name Issuer code PSI
Name 		Issuer Code Transaction date
 

ISIN Code 		Unit Price Currency Quantity bought Platform Transaction reference number Buyback objective
Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 CA-CIB 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 24.09.2025 FR001400AJ45 30,7918 Euro 453 156 Over-the-counter 5309224 Cancellation

20250924 - Disclosure of trading in own shares – September 24, 2025

