Résultats du premier semestre 2025 de Quadient: Performance solide des activités Digital et Lockers, Résultat opérationnel courant stable malgré une dynamique temporairement plus modérée du marché du mail aux Etats-Unis

Points clés

Chiffre d'affaires consolidé de 517 millions d'euros au premier semestre 2025, en baisse de 3,0 % en organique et de 3,2 % en données publiés.

Chiffre d'affaires consolidé de 517 millions d'euros au premier semestre 2025, en baisse de 3,0 % en organique et de 3,2 % en données publiés. Poursuite d'une bonne dynamique de l'activité Digital qui enregistre une croissance à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions Perspectives solides de la plateforme de facturation électronique agréée Serensia

L'activité Lockers, incluant Package Concierge, enregistre une croissance publiée de 30 %

Performance plus modérée de l'activité Mail reflétant, comme attendu, un point bas dans le cycle de renouvellement de la base installée des équipements de l'activité Mail, qui impacte temporairement les ventes d'équipements en Amérique du Nord.

EBIT courant et marge de l'EBIT courant stables, à 60 millions d'euros et 11.5 % respectivement.

Perspectives 2025 (1) mises à jour : Léger recul organique du chiffre d'affaires ; Évolution organique du résultat opérationnel courant attendue de stable à en léger recul.

Objectif de marge d’EBITDA 2026 confirmé pour chaque solution (2)

Perspectives 2030 confirmées





Paris, le 24 septembre 2025

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce ce jour son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025 et ses résultats du premier semestre de l’exercice 2025 (période close le 31 juillet 2025). Les résultats semestriel 2025 ont été approuvés par le Conseil d’administration lors d’une réunion qui s’est tenue le 23 septembre 2025.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient S.A., a déclaré : « En réalisant, au 1er semestre, un EBIT courant stable malgré les vents contraires qui ont temporairement affecté le marché des ventes d’équipement de courrier aux Etats-Unis, Quadient a démontré la taille, la solidité et la maturité atteintes par chacune de ses solutions Digital et Lockers. D’un côté, l’activité Digital a enregistré une croissance à deux chiffres de ses revenus liés aux souscriptions et maintenu une profitabilité élevée, atteignant 241 millions d’euros d’ARR et étant reconnu par un cabinet d’analyse comme le « Most Valuable Pioneer » pour sa maturité en IA dans le domaine de la gestion des communications clients. De l’autre, l’activité Lockers a connu deux nouveaux trimestres de progression à deux chiffres avec une accélération de la croissance des revenus liés aux souscriptions. Pour la première fois l’activité Lockers atteint un chiffre d’affaires cumulé de 100 millions d’euros sur 12 mois consécutifs. De plus, l’activité Lockers a enregistré des gains de profitabilité significatifs. Ces performances mettent en évidence le dynamisme persistant de ces deux activités en forte croissance et hautement récurrentes. En dépit de revenus plus faibles, la profitabilité de l’activité Mail a également cru grâce à l’intégration réussie de Frama et à la forte productivité commerciale liée au niveau élevé de ventes croisées de solutions Digital et Lockers auprès des clients Mail.

Concernant nos perspectives, nous anticipons la poursuite d’une forte dynamique dans les domaines du Digital et des Lockers, que ce soit en termes de croissance de chiffre d’affaires ou d’EBIT. Nous attendons un rebond de la performance de l’activité Mail au cours des prochains trimestres et sa profitabilité devrait rester élevée grâce à l’adaptation continue de notre base de coûts et ce, malgré l’impact des droits de douane américains. A court terme, le rebond de l’activité Mail aux Etats-Unis devrait être moins prononcé qu’initialement anticipé. Nous revoyons par conséquent à la baisse nos objectifs pour 2025, tout en restant très confiants dans nos perspectives à moyen terme et en confirmant toutes nos ambitions données à l’horizon 2030 lors de notre CMD de juin 2024. »

Commentaires sur l’activité du premier semestre 2025

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 517 millions d’euros lors du premier semestre 2025, ce qui représente une baisse publiée de 3,2 % et un repli organique de (3,0) % par rapport au premier semestre 2024. La croissance publiée intègre un effet de périmètre positif de 9 millions d’euros qui correspond aux acquisitions de Package Concierge en décembre 2024 et, plus récemment, de Serensia en juin 2025, compensé par un effet de change négatif de 10 millions d’euros au cours de la période.

Les revenus liés aux souscriptions (384 millions d’euros, 74 % du chiffre d’affaires total) ont augmenté de 1,3 % en organique par rapport au premier semestre 2024, mené par la poursuite d’une forte dynamique au second trimestre avec une croissance à deux chiffres dans les deux activités Digital et Lockers. Les revenus non récurrents, quant à eux, sont en baisse organique de 13,4 %, la baisse des placements d’équipements en Amérique du Nord comptant pour plus de 80 % du total.

Par zone géographique, l’Amérique du Nord (58 % du chiffre d’affaires) est en recul organique de 3,5 % principalement dû à une base de comparaison élevée du Mail sous l’effet de l’incertitude macro-économique aux États-Unis retardant la prise de décision des clients, et d’une base de comparaison élevée du Mail à la suite de l'augmentation des ventes liées à la décertification l’année dernière. Les principaux pays européens (34 % du chiffre d’affaires) ont enregistré une baisse organique de 3,2 %, avec une amélioration notable au Royaume-Uni, tandis que le segment international (8 % du chiffre d’affaires) était en repli organique de 2,0 %.

Chiffre d’affaires et EBITDA par solution

Chiffre d’affaires consolidé – Premier semestre 2025

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Variation Variation organique Digital 137 130 +5,6 % +7,2 % Mail 325 362 (10,3) % (8,6) % Lockers 55 43 +30,2 % +11,2 % Total Groupe 517 534 (3,2) % (3,0) %

EBITDA et marge d’EBITDA



S1 2025 S1 2024 En millions d’euros EBITDA Marge d’EBITDA EBITDA Marge d’EBITDA Digital 20 15,0 % 20 15,7 % Mail 86 26,6 % 94 25,8 % Lockers 2 3,6 % (3) (6,7) % Total Groupe 109 21,0 % 111 20,8 %

Digital

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires de l’activité Digital a atteint 137 millions d’euros, en croissance organique de 7,2 % et en hausse de 5,6 % en données publiées (incluant la contribution de l’acquisition de Serensia) par rapport au premier semestre 2024.

Cette performance solide a été tirée par une forte croissance organique de 10,6 % des revenus liés aux souscriptions au premier semestre 2025 notamment par une bonne contribution de l'Amérique du Nord et du Royaume-Uni. Au premier semestre 2025, les revenus liés aux souscriptions ont progressé et représentent désormais 84 % des ventes totales de l’activité Digital, contre 82 % lors du premier semestre 2024.

A la fin du premier semestre 2025, la base de revenus récurrents annuels (ARR), qui représente un indicateur avancé des futurs revenus liés aux souscriptions, atteignait 241 millions d’euros(3) ce qui représente une croissance organique de 10,3 % en rythme annualisé.

L’EBITDA de l’activité Digital a atteint 20 millions d’euros au premier semestre 2025. Il reste stable malgré l’impact de l’intégration de Serensia et une hausse des coûts commerciaux dû à une forte activité durant la période. La marge d’EBITDA a atteint 15,0 %, comparé à 15,7 % à la même période l’année précédente. Une hausse de la rentabilité est attendue pour l’exercice 2025 par rapport à une marge EBITDA de 17,5 % pour l’exercice 2024.

Dans le cadre de sa stratégie d’acquisition de nouveaux clients, l’activité Digital a maintenu une bonne dynamique commerciale au premier semestre 2025. L’activité a gagné 1 100 nouveaux clients, portée par une solide dynamique auprès des grands comptes et une augmentation de plus de 30 % en un an des ventes croisées avec les clients Mail vers la plateforme d’automatisation digitale de Quadient. Le deuxième trimestre a également été marqué par plusieurs gains majeurs auprès de grandes entreprises, pour des montants supérieurs à 1 million de dollars chacun.

En matière de développement de la clientèle existante, l’activité Digital a poursuivi sa dynamique d’upselling auprès des clients existants, en commercialisant notamment un ensemble complet de modules supplémentaires, dont les modules Accounts Payable, Accounts Receivable, Hybrid Mail et Customer Communication Management (CCM), auprès d’un important fournisseur nord-américain de dossiers médicaux électroniques en mode cloud. Suite à l’acquisition de Serensia, Quadient démontre une forte traction commerciale, avec de grands comptes et des revendeurs en marque blanche choisissant la plateforme accréditée Serensia en amont de l’entrée en vigueur de l’obligation de passage à la facturation électronique. D’ici 2026, Quadient a d’ores et déjà sécurisé le traitement de plus de 200 millions de factures par an, soit plus de 10 % du marché adressable (selon les chiffres officiels de la Direction générale des finances publiques (DGFIP). La réussite, auprès de l’administration fiscale française, des tests de conformité anticipés réalisés durant l’été, ouvrent de nouvelles opportunités pour attirer d’autres clients au sein de sa plateforme agréée.

Mail

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail a atteint 325 millions d’euros au cours du premier semestre de 2025, en repli de 8,6 % en organique et de 10,3 % en données publiées, par rapport au premier semestre 2024.

Les ventes d’équipements ont enregistré un déclin organique de 17,5 % au premier semestre 2025, l'Amérique du Nord représentant plus de 80 % de la baisse des placements d’équipements. Ce point bas s’explique principalement par une base de comparaison élevée au premier semestre 2024, qui avait bénéficié de l’effet de la décertification (qui a pris fin au quatrième trimestre 2024).

Dans ce contexte spécifique au secteur postal américain, tous les acteurs du marché ont connu une baisse similaire de leurs revenus liés aux placements d’équipement et au volume total de courrier au cours du premier semestre. Quadient a maintenu sa part de marché.

Quadient prévoit une amélioration des ventes d’équipement au cours des prochains trimestres, car l'effet d'écho de la reprise post-COVID créera davantage d'opportunités pour le renouvellement des équipements.

Les prévisions de Quadient pour 2030 sont confirmées. Le volume des transactions de l’activité Mail devrait diminuer d'environ 7 % en TCAC, tandis que le segment du marché de l'automatisation du Mail devrait connaître une baisse d'environ 5 % en TCAC. Le revenu attendu de Quadient dans le Mail reste d'environ 600 millions d'euros d'ici 2030, ce qui reflète la capacité du Groupe à atténuer les effets négatifs sur le volume grâce à des investissements continus dans l'innovation, la modernisation de ses offres et à la conquête de parts de marché.

Les revenus liés aux souscriptions (72 % du chiffre d’affaires de l’activité Mail) ont enregistré une baisse organique de 4,5 % au cours du premier semestre 2025.

L’EBITDA de l’activité Mail a atteint 86 millions d’euros au cours du premier semestre 2025. Rapporté au chiffre d’affaires, le taux de marge d’EBITDA a atteint 26,6 %, en hausse de 0,8 point par rapport au premier semestre 2024, malgré la baisse des placements d’équipements sur le marché américain. L’intégration de Frama a contribué positivement à la performance, comme attendu. La rentabilité a également bénéficié du changement de mix, avec une baisse des ventes d’équipements, et une productivité commerciale plus forte du Digital et des Lockers. L'impact des droits de douane américains a été limité au cours de la période, grâce à une augmentation des stocks par anticipation à la fin de l'exercice 2024.

Lockers

Le chiffre d’affaires de l’activité Lockers a atteint 55 millions d’euros au cours du premier semestre de 2025, en croissance organique de 11,2 %. La croissance publiée s’est élevée à 30,2 % par rapport à l’année précédente, incluant la contribution positive de Package Concierge (8 millions d’euros au premier semestre 2025).

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 15,3 % au cours du premier semestre de 2025, bénéficiant de :

L’augmentation remarquable des volumes de colis au sein des réseaux ouverts de consignes colis au Royaume-Uni et en France ;

La poursuite de la dynamique aux États-Unis, grâce à une meilleure monétisation des frais d'utilisation.

Au total, les revenus liés aux souscriptions ont représenté 65 % du chiffre d’affaires du premier semestre 2025 (stable par rapport au premier semestre de 2024).

Les revenus non récurrents (ventes d’équipements et de licences, et services professionnels), ont enregistré une croissance organique de 4,4 % au cours du premier semestre de 2025, grâce à une importante vente de consignes colis sur le segment International, qui a plus que compensé une performance modérée en Amérique du Nord.

L’EBITDA de l’activité Lockers a atteint 2 millions d’euros au premier semestre 2025. Le taux de marge d’EBITDA a enregistré une évolution positive et atteint 3,6 %, en hausse de 10,3 points par rapport au premier semestre 2024. Cette amélioration notable du taux de marge d’EBITDA s’explique principalement par la croissance des revenus récurrents, une augmentation importante des usages, et la contribution positive de Package Concierge. La marge d’Ebitda est attendue en amélioration, à la fois en séquentiel et par rapport à l’année précédente.

La base installée de consignes colis intelligentes de Quadient atteignait environ 26 600 unités dans le monde à la fin du premier semestre 2025, avec 1 100 nouvelles consignes colis déployées au cours du semestre. Cela reflète un rythme stable d’installation de nouvelles consignes colis, notamment dans les réseaux ouverts britanniques et français, qui, ensemble, ont été multipliés par trois au cours des 18 derniers mois. Au Royaume-Uni, la croissance de la base installée a été stimulée par de nouveaux accords portant sur des emplacements premium (incluant Morrisons, Shell, et The Range), ainsi que par l'élargissement des partenariats avec les principaux transporteurs, tel que EVRi.

Dans le cadre de sa stratégie de gains de nouveaux clients, les volumes provenant des points de retrait et de dépôt dans les réseaux ouverts français et britannique ont connu une croissance exceptionnelle, et ont été multipliés par treize au cours des 18 derniers mois. En Amérique du Nord, la dynamique du réseau de consignes est restée forte. Au Japon, de nouvelles initiatives, notamment l'élargissement de l'accès à Amazon Japan et le partenariat étendu avec JR East, visent à stimuler la croissance des volumes et à favoriser l'adoption, malgré un environnement macroéconomique qui pèse sur les volumes globaux de colis.

REVUE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

Compte de résultat simplifié

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d’affaires 517 534 (3,2) % Marge brute 385 399 (3,6) % En % du chiffre d’affaires 74,4 % 74,7 %

EBITDA 109 111 (2,1) % Marge d’EBITDA 21,0 % 20,8 %

Résultat opérationnel courant (EBIT courant) 60 61 (2,5) % Marge d’EBIT courant 11,5 % 11,5 %

Charges pour optimisation des structures et autres charges opérationnelles (3) (16) n.a. Résultat opérationnel 57 45 +27,1 % Résultat financier (20) (21) (5,7) % Résultat avant impôts 37 24 +56,3 % Impôts sur les bénéfices (16) 2 n.a. Résultat net des activités poursuivies 21 26 (17,4) % Résultat net des activités abandonnées 0 (1) n.a. Résultat net part du Groupe 21 25 (13,4) % Résultat net par action 0,60 0,71

Résultat net dilué par action 0,59 0,70





Le taux de marge brute s’élève à 74,4 % au premier semestre 2025, légèrement inférieur à celui du premier semestre 2024 du fait de la baisse des ventes.

L’EBITDA(4) du Groupe a atteint 109 millions d’euros au cours du premier semestre 2025, en baisse de 2 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024. L’EBITDA a enregistré une croissance organique de 0,2 %, globalement stable par rapport à l’année précédente. Malgré des volumes plus faibles, le taux de marge d’EBITDA du Groupe s’établit à 21,0 % au premier semestre 2025, en hausse de 0,2 point par rapport au premier semestre 2024, soutenu par la solide rentabilité de l’activité Mail et des gains de marge significatifs réalisés dans l’activité Lockers.

Les amortissements et dépréciations ont atteint 49 millions d’euros au cours du premier semestre 2025, contre 50 millions d’euros lors du premier semestre 2024.

Le résultat opérationnel courant (EBIT courant) a atteint 60 millions d’euros au premier semestre 2025 contre 61 millions d’euros au premier semestre 2024, une hausse organique de 0,1%. La marge opérationnelle courante s’établit à 11,5 % du chiffre d’affaires en 2025, stable par rapport à 2024.

Les charges pour l’optimisation des structures et les autres charges opérationnelles se sont élevées à 3 millions d’euros au cours du premier semestre 2025, contre 16 millions d’euros au premier semestre 2024. L’année précédente a été impactée par l’abandon d’un projet informatique, à la poursuite de l’optimisation des espaces de bureaux et aux coûts de restructuration de Frama.

Par conséquent, le résultat opérationnel a atteint 57 millions d’euros au premier semestre 2025 contre 45 millions d’euros au premier semestre 2024

Résultat net part du Groupe

Le coût net de l’endettement financier est passé de 20 millions d’euros lors du premier semestre 2024 à 21 millions d’euros au cours du premier semestre 2025. Les gains et pertes de change et autres éléments financiers ont été globalement neutres au cours du premier semestre 2025, contre une perte de 1 millions d’euros au cours du premier semestre 2024. Au total, le résultat financier net s’est légèrement amélioré avec une charge de 20 millions d’euros au premier semestre 2025 contre une charge de 21 millions d’euros enregistrée au premier semestre 2024.

Le résultat avant impôts a atteint 37 millions d'euros au premier semestre 2025, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport aux 24 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2024.

La charge d’impôt du premier semestre 2025 est de 16 millions d’euros, ce qui correspond à un niveau normalisé. Ce montant se compare à un produit d’impôt de 2 millions d’euros au premier semestre 2024, dû à l'impact positif ponctuel de transferts internes de propriété intellectuelle.

Le résultat net part du Groupe après intérêts minoritaires s’élève ainsi à 21 millions d’euros au premier semestre 2025, par rapport à 24 millions d’euros au premier semestre 2024.

Le résultat net par action(5) est de 0,60 euro sur le premier semestre 2025 contre 0,71 euro au premier semestre 2024 et le résultat net dilué par action(5) s’élève quant à lui à 0,59 euro sur le premier semestre 2025 contre 0,70 euro au premier semestre 2024.

Génération de trésorerie

La variation du besoin en fonds de roulement a généré une sortie nette de trésorerie de 42 millions d’euros sur le premier semestre reflétant les paiements effectués aux fournisseurs au cours de la première partie de l'année à la suite de l'augmentation des stocks en prévision des droits de douane américains. Cela se compare à une sortie nette de trésorerie de 19 millions d’euros au premier semestre 2024.

Le portefeuille de leasing et autres services de financement a atteint 556 millions d’euros au 31 juillet 2025 contre 623 millions d’euros au 31 janvier 2025, ce qui représente un repli organique de 4,0 %. A la fin du premier semestre 2025, le taux de défaut du portefeuille de leasing se situait autour de 1,1 %, au même niveau qu’à la fin de l’exercice 2024.

Les intérêts financiers et impôts payés ont augmenté à 51 millions d’euros au cours du premier semestre 2025 contre 38 millions d’euros payés lors du premier semestre 2024. La différence reflète principalement des éléments exceptionnels, notamment le calendrier des paiements d’intérêts de la dette lié au refinancement de l’obligation 2025 ainsi que le paiement de l’exit tax en Suisse au cours de la période.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (hors IFRS16(6)) ont atteint 42 millions d’euros au premier semestre 2025, une baisse de 2 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024, principalement en raison d'une baisse des placements d’équipements Mail. Les investissements dédiés à l’activité Digital sont de 12 millions d’euros au premier semestre 2025, stable d'une année sur l'autre. Les investissements dédiés à l’activité Mail ont été réduits à 16 millions d’euros, par rapport à 21 millions d’euros au premier semestre 2024, reflétant la baisse du nombre d’équipement installés au cours de cette période. Pour rappel, cela se compare au niveau élevé du premier semestre 2024 dans le contexte de la décertification américaine. Les investissements dédiés à l’activité Lockers ont augmenté, passant de 12 millions au premier semestre 2024 à 14 millions d’euros au premier semestre 2025 pour soutenir l'accélération du déploiement du réseau ouvert au Royaume-Uni.

Au total, les flux de trésorerie après investissements hors IFRS16 (Free Cash Flow) ont atteint (8) millions d’euros au premier semestre 2025 contre 5 millions d’euros au premier semestre 2024.

Levier financier et position de liquidité

L’endettement net s’élève à 712 millions d’euros au 31 juillet 2025, une baisse par rapport aux 741 millions d’euros au 31 janvier 2025.

Durant le premier semestre 2025, Quadient a remboursé son emprunt obligataire de 260 millions d'euros arrivant à échéance en février 2025 et a réglé le remboursement des prêts Schuldschein pour un montant de 29 millions d'euros, arrivant également à échéance début 2025.

Au 31 juillet 2025, Quadient a encore renforcé sa position financière en émettant un placement privé USPP (United States Private Placement) de 50 millions d'euros, dans le cadre de la facilité de placement à terme signée en janvier 2025.

Le levier financier (ratio dette nette/EBITDA) s’est amélioré, passant à 2,9x(7) au 31 juillet 2025 contre 3,0x(7) au 31 janvier 2025. Hors leasing, le ratio de levier financier s’est amélioré passant de 1,7x(7) au 31 janvier 2025 à 1,6x(7) au 31 juillet 2025, malgré l’acquisition de Serensia pendant le semestre.

Au 31 juillet 2025, le Groupe disposait d'une trésorerie de 423 millions d'euros, répartie entre 123 millions d'euros de liquidités et 300 millions d'euros de ligne de crédit non utilisée, dont l'échéance a été prolongée d'un an, jusqu'en 2030.

Les fonds propres s’établissent à 1 069 millions d’euros au 31 juillet 2025 contre 1 113 millions d’euros au 31 janvier 2025. Le ratio d’endettement(8) s’élève à 66,6 % au 31 juillet 2025, stable par rapport au 31 janvier 2025.

PERSPECTIVES

Mise à jour des perspectives 2025

La performance du premier semestre 2025 a mis en évidence la dynamique solide des activités Digital et Lockers, qui compense la performance temporairement plus faible de l’activité Mail aux États-Unis, avec un résultat opérationnel courant stable.

Pour le second semestre, le chiffre d’affaires de Quadient devrait s’améliorer par rapport au premier semestre 2025, soutenu par :

La poursuite de la forte dynamique de Digital et Lockers ;

Un rebond de l’activité Mail aux Etats-Unis, bien que moins marqué qu’initialement prévu.

La rentabilité devrait continuer à progresser au second semestre par rapport au premier semestre 2025, grâce à :

Une forte amélioration de la contribution de Digital et Lockers ;

Une marge EBITDA de l’activité Mail qui devrait rester à un niveau élevé, grâce à la poursuite de l’adaptation des coûts et malgré l’impact des droits de douane américains.

En conséquence, et en prenant en compte les incertitudes liées au contexte macroéconomique mondial :

Le chiffre d’affaires 2025 devrait désormais enregistrer un léger recul organique (9) ;

Le résultat opérationnel courant 2025 est attendu dans une fourchette allant de stable à un léger recul organique(9)

Trajectoire moyen terme

Toutes les ambitions financières 2030 sont confirmées.

Les objectifs de marge d’EBITDA 2026 pour les trois solutions sont confirmés(10) :

Digital : marge d’EBITDA > 20 %

Mail : marge d’EBITDA > 25 %

Lockers : marge d’EBITDA > 10 %





Les perspectives financières pour 2026 seront communiquées lors de la publication des résultats 2025 en mars 2026.

(1) Prévisions précédentes pour 2025 : accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires et de la croissance organique de l'EBIT par rapport à 2024.

(2) Sur la base des résultats 2024 et des perspectives 2025 mises à jour, les autres indications qui relevaient de la trajectoire 2023-26 précédente sont suspendues, telles que : TCAC organique du chiffre d'affaires > 1,5 %, TCAC organique de l'EBIT actuel > 3 %, TCAC organique du chiffre d'affaires Digital env. 10 %, TCAC organique du chiffre d'affaires Mail env. -3 %, TCAC organique du chiffre d'affaires des Lockers > 10 %.

(3) A la fin du mois de juillet 2025, le ARR est impacté par un effet de change négatif de 5,0 millions d'euros par rapport à la fin janvier 2025

(4) EBITDA = résultat d'exploitation courant + provisions pour amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

(5) Pour le premier semestre 2025, le nombre moyen pondéré d'actions est de 34 475 170. Le nombre d'actions dilué est de 35 424 134.

(6) À partir du premier semestre 2025, les dépenses d'investissement liées à la norme IFRS 16 sont exclues du total des dépenses d'investissement. Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en conséquence.

(7) Dont IFRS16

(8) Dette nette/ fonds propres

(9) La précédente guidance 2025 prévoyait : une accélération de la croissance organique à la fois pour le chiffre d’affaires et l’EBIT courant par rapport aux taux de croissance de 2024. (Croissance organique du chiffre d'affaires de +0,4 % et croissance organique de l'EBIT courant de +2,2 % pour l'exercice 2024).

(10) Sur la base des résultats 2024 et des perspectives 2025 mises à jour, les autres indications qui relevaient de la trajectoire 2023-26 précédente sont suspendues, à savoir : TCAC organique du chiffre d'affaires > 1,5 %, TCAC organique de l'EBIT actuel > 3 %, TCAC organique du chiffre d'affaires Digital env. 10 %, TCAC organique du chiffre d'affaires Mail env. -3 %, TCAC organique du chiffre d'affaires des Lockers > 10 %.

Agenda financier

2 décembre 2025 : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 (après la clôture du marché réglementé d’Euronext Paris)





A propos de Quadient®

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux électroniques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences clients significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site : https://invest.quadient.com/

ANNEXES

Digital : nouveau nom pour Intelligent Communication Automation

Mail : nouveau nom pour Mail-Related Solutions

Lockers : nouveau nom pour Parcel Locker Solutions

Chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2025 et du deuxième trimestre 2025

Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique – Premier semestre 2025

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Variation Variation organique Amérique du Nord(a) 298 308 (3,2) % (3,5) % Principaux pays européens(b) 176 182 (3,1) % (3,2) % International(c) 43 45 (3,5) % +2,0 % Total Groupe 517 534 (3,2) % (3,0) % (a) Dont les États-Unis et le Canada. Le Brésil et le Mexique qui font également partie de ce segment à compter du 1er janvier 2025.

(b) Dont Autriche, Benelux, France, Allemagne, Irlande, Italie (hors Mail), Suisse et Royaume-Uni.

(c) Le segment International regroupe les activités Digital, Mail et de Lockers en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens. A compter du 1erjanvier 2025, le Brésil et le Mexique ne sont plus inclus et font désormais partie de l’Amérique du Nord.







Chiffre d’affaires consolidé par solution – Deuxième trimestre 2025

En millions d’euros T2 2025 T2 2024 Variation Variation organique Digital 70 66 +4,8 % +7,3 % Mail 160 183 (12,6) % (9,3) % Lockers 29 23 +25,7 % +10,3 % Total Groupe 259 273 (5,2) % (3,4) %



Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique – Deuxième trimestre 2025

En millions d’euros T2 2025 T2 2024 Variation Variation organique Amérique du Nord(a) 147 157 (6,8) % (4,5) % Principaux pays européens(b) 90 93 (3,3) % (3,7) % International(c) 22 22 (1,5) % +6,4 % Total Groupe 259 273 (5,2) % (3,4) %

(a) Dont les États-Unis et le Canada. Le Brésil et le Mexique qui font également partie de ce segment à compter du 1er janvier 2025.

(b) Dont Autriche, Benelux, France, Allemagne, Irlande, Italie (hors Mail), Suisse et Royaume-Uni.

(c) Le segment International regroupe les activités Digital, Mail et de Lockers en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens. A partir du 1erjanvier 2025, le Brésil et le Mexique ne sont plus inclus et font maintenant partie de l’Amérique du Nord.





États financiers – Résultats du premier semestre 2025

Compte de résultat consolidé

En millions d’euros S1 2025

(exercice clos

le 31 juillet 2025) S1 2024

(exercice clos

le 31 juillet 2024) Chiffre d’affaires 517 534 Coûts des ventes (132) (135) Marge brute 385 399 Frais de recherche et développement (29) (31) Frais commerciaux et de marketing (139) (143) Frais administratifs et généraux (91) (97) Frais de service et d’assistance (59) (58) Intéressement, paiement en actions (4) (5) Charges liées aux acquisitions et autres projets stratégiques (3) (4) Résultat opérationnel courant 60 61 Résultat des cessions et autres charges opérationnelles (3) (16) Résultat opérationnel 57 45 Résultat financier (20) (21) Résultat avant impôt 37 24 Impôts sur les bénéfices (16) 2 Quote-part de résultat des sociétés mise en équivalence 0 0 Résultat net des opérations poursuivies 21 26 Résultat net des opérations abandonnées (0) (1) Résultat net 21 25 Dont Intérêts minoritaires 1 1 Résultat net part du Groupe 21 24

Bilan consolidé simplifié

Actif

En millions d’euros S1 2025

(exercice clos

le 31 juillet 2025) FY 2024

(exercice clos

le 31 janvier 2025) Ecarts d’acquisition 1 101 1 131 Immobilisations incorporelles 114 119 Immobilisations corporelles 160 170 Autres actifs financiers non courants 60 65 Autres créances non courantes 1 2 Créances de leasing 556 623 Impôts différés actifs 32 38 Stocks 78 75 Créances 177 240 Autres actifs courants 78 79 Trésorerie et équivalent de trésorerie 123 367 Instruments financiers courants 3 1 TOTAL ACTIF 2 483 2 910





Passif

En millions d’euros S1 2025

(exercice clos

le 31 juillet 2025) FY 2024

(exercice clos

le 31 janvier 2025) Capitaux propres 1 069 1 113 Provisions pour risques et charges non courantes 13 12 Dettes financières non courantes 721 722 Dettes financières courantes 80 347 Obligations locatives 34 38 Autres dettes non courantes 3 3 Impôts différés passifs 91 101 Instruments financiers 3 5 Dettes d’exploitation 81 104 Produits constatés d’avance 179 223 Autres passifs courants 209 242 TOTAL PASSIF 2 483 2 910

Tableau de flux de trésorerie simplifié







En millions d’euros S1 2025

(exercice clos

le 31 juillet 2025) S1 2024

(exercice clos

le 31 juillet 2024) EBITDA 109 111 Autres éléments de la capacité d’auto-financement (6) (11) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement et impôts 103 100 Evolution du besoin en fonds de roulement (42) (19) Variation nette des créances de leasing 24 6 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 85 87 Intérêts financiers et impôts payés (51) (38) Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 34 49 Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (42) (44) Cession d’actif 0 0 Flux de trésorerie nets après investissements (8) 5 Incidence des variations de périmètre (4) (8) Flux de trésorerie nets après acquisitions et cessions (13) (4) Dividendes versés 0 0 Variation des dettes et autres (254) 62 Flux de trésorerie nets après opérations de financement (267) 58 Incidence des taux de change sur la trésorerie 14 (0) Trésorerie nette provenant des opérations abandonnées 0 2 Variation de trésorerie nette (253) 60

