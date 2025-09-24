Résultats semestriels 2025

Activité et performance opérationnelle du 1 er semestre 2025 fortement impactées par des droits de douane américains sur le marché de l’aluminium

semestre 2025 fortement impactées par des droits de douane américains sur le marché de l’aluminium Flux net de trésorerie lié à l’activité positif de 8,7 M€, malgré un contexte économique difficile

Solidité financière renforcée par la cession post-clôture de M LEGO

Perspectives prudentes pour le 2nd semestre 2025

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour ses résultats pour le 1er semestre 2025, arrêtés lors du Conseil d’administration qui s’est tenu le 18 septembre 2025 et ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes. Le Rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

Normes IFRS, en millions d’euros S1 20251 S1 20241 VAR Chiffre d’affaires consolidé 106,1 111,2 -5% Excédent Brut d’Exploitation2 5,1 7,6 33% Résultat opérationnel courant -0,7 1,9 N/A Résultat opérationnel -0,7 1,8 N/A Résultat net part du Groupe -0,5 2,3 N/A

Activité du 1er semestre 2025 affectée par la conjoncture internationale

Au 1er semestre 2025, le Groupe AUREA réalise un chiffre d’affaires de 106,1 M€ en baisse de 5%, par rapport à la même période en 2024. Cette évolution reflète une demande modérée des secteurs industriels européens et les impacts liés à la mise en place de droits de douane progressifs imposés par les États-Unis à partir du 2ème trimestre. Cette conjoncture défavorable a pesé sur plusieurs pôles du Groupe, malgré la résilience de certaines activités.

L’activité du Pôle Métaux & Alliages recule de 3% au 1er semestre 2025, avec un 2ème trimestre particulièrement affecté (-12%) par la mise en place des droits de douane américains et les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada. Ces facteurs ont conduit à une hausse massive des achats de déchets d’aluminium européen par l’Amérique de Nord, bien souvent à des prix supérieurs au marché, ce qui a généré une forte inflation et des pénuries de matières premières affectant directement les marges du Groupe. Dans ce contexte, AUREA a choisi de limiter temporairement sa production, de différer la mise en service du 3ème four de REGEAL et de privilégier les activités de prestations de services afin de réduire l’exposition au risque matière.

Le Pôle Produits dérivés du Pétrole enregistre un léger repli de son chiffre d’affaires (-2% sur le semestre et -1% à périmètre constant), traduisant une légère diminution des volumes d’ECO HUILE, premier contributeur du pôle. Cette baisse est partiellement compensée par des marges soutenues grâce au niveau élevé des cours du pétrole. EPR poursuit sa dynamique de croissance, portée par les activités de traitement des déchets pétroliers et des eaux polluées. L’activité de distribution de combustibles bénéficie de conditions climatiques favorables, tandis que les activités dans le PVC, profitent du redémarrage du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

Avec un chiffre d’affaires en repli de 8% sur le semestre, mais en croissance de 2% à périmètre constant, le Pôle Caoutchouc & Développements fait preuve de résistance grâce à la bonne dynamique de META GENERATION qui poursuit sa croissance et renforce sa position de leader en France dans le traitement des déchets mercuriels grâce à l’installation d’un nouveau four doublant sa capacité de production. Elle compense le ralentissement de l’activité de ROLL GOM par rapport au 1er semestre 2024. Néanmoins, les actions commerciales engagées et les investissements réalisés en robotisation devraient avoir un impact positif sur le carnet de commandes et la marge d’ici la fin de l’exercice.

Après un 1er trimestre marqué par une réduction volontaire de la production de RVA, le Pôle Chimie Pharma affiche un repli de 14% sur le semestre. RVA a néanmoins renoué avec un rythme de production normal depuis mars, ce qui permettra de rattraper le retard accumulé avant la fin de l’exercice. FLAUREA CHEMICALS prépare activement la mise en service de sa nouvelle unité de poudre de cadmium, dans l’attente de l’obtention de son nouveau permis d’exploitation. Enfin, l’activité de SARGON reste pénalisée par la rupture des relations commerciales avec son principal client (mai 2024) mais poursuit ses actions destinées à redéployer son activité et à sécuriser de nouvelles perspectives à horizon 2026.

Performance opérationnelle pénalisée par le dérèglement du marché de l’aluminium

Les indicateurs opérationnels du Groupe sont en baisse, malgré les mesures mises en œuvre rapidement par le management afin de limiter les effets des perturbations du marché de l’aluminium et des mesures commerciales imposées par les États-Unis.

Ainsi, l’Excédent Brut d’Exploitation s’établit à 5,1 M€, en retrait 2,5 M€ par rapport au 1er semestre 2024 et le résultat opérationnel courant ressort à -0,7 M€, en baisse de 2,6 M€.

Le résultat opérationnel s’élève à -0,7 M€ au 1er semestre 2025 contre 1,8 M€ un an auparavant.

Le coût de l’endettement financier net ( -0,5 M€) reste maîtrisé et stable par rapport au 30 juin 2024, malgré des taux d’intérêts plus élevés sur les emprunts contactés.

Après prise en compte d’un produit d’impôts de 0,2 M€, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2025 ressort en perte de 0,5 M€ contre un bénéfice de 2,3 M€ un an auparavant.

Situation financière solide du Groupe

Malgré un contexte difficile et les incertitudes sur les matières premières au 1er semestre 2025, AUREA a dégagé une capacité d’autofinancement positive (avant impôts et coût de l’endettement) de 6,0 M€ et un flux net de trésorerie lié à l’activité de 8,7 M€.

Au 30 juin 20253, AUREA affiche une situation financière toujours solide caractérisée par :

des capitaux propres de 73,0 M€ en baisse de 0,8 M€ par rapport au 31 décembre 20244 ;





un endettement financier net de 15,8 M€ en amélioration de 6,6 M€ par rapport au 31 décembre 2024 incluant :



une dette financière brute de 43,2 M€, dont 13,5 M€ à moins d’un an, à comparer avec des montants respectifs de 46,8 M€ et 15,4 M€ au 30 juin 2024, une trésorerie brute de 27,4 M€ (dont factor) en baisse de 3,4 M€ par rapport au 31 décembre 2024, principalement due aux investissements que le Groupe a choisi d’autofinancer.







Cette situation de trésorerie a été renforcée par la cession post-clôture de M LEGO et permet au Groupe AUREA de respecter tous ses engagements financiers tout en poursuivant ses investissements.

Perspectives 2025

Face à un contexte international marqué par des tensions politiques et géopolitiques persistantes, AUREA adopte une approche prudente pour le 2nd semestre 2025, dans un environnement où la visibilité sur les carnets de commandes reste toujours limitée. Le Groupe anticipe néanmoins une amélioration significative de l’activité du pôle Chimie Pharma dans les prochains trimestres.

Dans cette période d’incertitude, le Groupe reste pleinement engagé à renforcer sa performance opérationnelle, à poursuivre l’optimisation de son portefeuille d’activités, et à concrétiser des opportunités de croissance externe ou de cessions stratégiques.

Prochains rendez-vous

Réunion SFAF le 25 septembre 2025

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025, le 6 novembre 2025 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE).

Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com



Contacts



AUREA



ACTUS finance & communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com



Corinne Puissant

01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr



Déborah Schwartz

Relations Presse

01 53 67 36 35

dschwartz@actus.fr

Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com









1 Les résultats présentés sont retraités de la cession de M LEGO intervenue en juillet 2025 conformément à l’application de la norme IFRS 5. Les activités de M LEGO ont été classées sur une seule ligne du compte de résultat intitulée « Résultat net des activités non poursuivies » à hauteur de 471 K€ au S1 2025 et 658 K€ au S1 2024

2 Excédent Brut d’Exploitation = Résultat opérationnel courant + Dotations nettes aux amortissements et provisions opérationnelles

3 Traitement IFRS5 : actifs destinés à être cédés = 24,2 M€ / Passifs destinés à être cédés = 15,8 M€

4 Les éléments de bilan au 31/12/2024 ne sont pas retraités de la cession de M LEGO

