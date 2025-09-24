L’Île-du-Prince-Édouard devient la première province à intégrer les soins à domicile aux systèmes hospitaliers grâce à AlayaCare

TORONTO, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Santé Î.-P.-É., l’unique responsable de la prestation des soins de santé publics à l’Île-du-Prince-Édouard, a réussi à transformer son système de prestation de soins à domicile grâce à une initiative de modernisation numérique complète alimentée par la plateforme infonuagique d'AlayaCare. L’adoption a amené des résultats remarquables, notamment une hausse de 18 % de la productivité en matière de planification, une augmentation de 216 % des évaluations et une réduction de 50 % des tâches administratives pour le personnel infirmier.

Cette transformation stratégique a été rendue possible grâce à l'engagement pris par Santé Î.-P.-É. dans le cadre de l'Accord pancanadien sur la santé afin de moderniser les services de soins à domicile à travers la province. Auparavant, l'organisation était confrontée à d'importants défis opérationnels liés à des outils d'évaluation obsolètes, à des processus de planification manuels et à une intégration limitée des systèmes, qui perturbaient la coordination des soins et détournaient le personnel clinique des soins directs aux patients.

En adoptant AlayaCare en 2022, l'organisation a remplacé son ancien outil d'évaluation des personnes âgées (SAST) par interRAI Soin à domicile (interRAI HC), a opté pour la planification numérique et a permis l'accès mobile pour la tenue de dossiers en temps réel. La solution s'est également intégrée directement aux systèmes provinciaux, notamment Oracle Health (Cerner) et leur registre provincial de patients, permettant ainsi une transition transparente des usagers et une coordination des soins à l'échelle de la province.

« Au départ, nous recherchions juste un logiciel pour faciliter les évaluations interRAI HC. Mais avec AlayaCare, on a obtenu beaucoup plus que ça. C’est un grand pas en avant dans la modernisation des soins à domicile dans notre province. On a intégré le système d'information clinique provincial et le registre des patients, rationalisé nos opérations et amélioré le processus d’évaluation des usagers. Ça nous a aidés à faciliter la transition des usagers de l'hôpital vers leur domicile et à renforcer la planification des soins. Mais surtout, ça nous a permis d'avoir une visibilité claire de nos indicateurs de performance, ce qui nous permet de nous adapter de manière plus agile et d’être plus ciblé avec nos nouveaux programmes », a déclaré Mary Jane Callaghan, l’ancienne gestionnaire du Projet de transition dans la prestation des services de soins à domicile de Santé Î.-P.-É.

Depuis la mise en service, Santé Î.-P.-É. a noté des performances remarquables :

Amélioration de la prestation des soins : les évaluations annuelles ont augmenté de 216 % grâce au remplacement du SAST par l'outil d'évaluation interRAI HC d'AlayaCare, et 100 % des clients éligibles bénéficient désormais de plans de soins multidisciplinaires. Chaque individu reçoit des soins intégrés et centrés sur la personne, axés sur la coordination des soins entre les services de santé et les services sociaux.

les évaluations annuelles ont augmenté de 216 % grâce au remplacement du SAST par l'outil d'évaluation interRAI HC d'AlayaCare, et 100 % des clients éligibles bénéficient désormais de plans de soins multidisciplinaires. Chaque individu reçoit des soins intégrés et centrés sur la personne, axés sur la coordination des soins entre les services de santé et les services sociaux. Capacité accrue du système : l'augmentation de 15 % du nombre de dossiers pris en charge permet à un plus grand nombre d’usagers d'accéder à l'aide dont ils ont besoin sans avoir à subir de délais étendus.

l'augmentation de 15 % du nombre de dossiers pris en charge permet à un plus grand nombre d’usagers d'accéder à l'aide dont ils ont besoin sans avoir à subir de délais étendus. Amélioration de l'efficacité du personnel et de l'expérience des employés : la productivité en matière de planification a augmenté de 18 % et la paperasse a été réduite de moitié, ce qui permet aux équipes de soins de consacrer plus de temps aux soins de proximité et d'améliorer l’équilibre de vie travail-famille du personnel.

la productivité en matière de planification a augmenté de 18 % et la paperasse a été réduite de moitié, ce qui permet aux équipes de soins de consacrer plus de temps aux soins de proximité et d'améliorer l’équilibre de vie travail-famille du personnel. Meilleure visibilité des données : Santé Î.-P.-É. est devenue la première province à réaliser l'intégration à l'échelle provinciale de son système de soins à domicile avec ses hôpitaux, ce qui permet des mises à jour en direct, une planification proactive du système et une transmission des données interRAI à l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) en temps réel.

« Avec AlayaCare, tout ce dont j'ai besoin se trouve sur mon ordinateur portable ou mon téléphone. Je peux documenter la visite et soumettre les formulaires sur place, avant même de partir. Cette flexibilité change complètement la donne », a déclaré Deina Perry, physiothérapeute à domicile chez Santé Î.-P.-É.

Cette transformation numérique a également permis de réduire les retards dans la prise en charge des usagers et d'optimiser la dotation du personnel grâce à l'intégration directe avec Oracle Health (Cerner). Les mises à jour liées aux admissions, départs et transferts ajustent désormais automatiquement les horaires des équipes soignantes, assurant ainsi la continuité des soins tout en réduisant les déplacements inutiles.

« Le calendrier en temps réel est extrêmement utile. Grâce à l'intégration avec Cerner, toute notre équipe peut rapidement voir si un client est à l'hôpital ou en hébergement de répit temporaire. Ça nous évite de passer des heures au téléphone pour localiser les usagers », explique Joanne McLaughlin, infirmière agréée et évaluatrice interRAI chez Santé Î.-P.-É.

En introduisant AlayaCare, Santé Î.-P.-É. a établi une référence en matière de modernisation des soins à domicile à l'échelle provinciale au Canada. Cette initiative a permis de renforcer la coordination des soins, de soutenir la planification fondée sur des données probantes et d'élargir l'accès aux soins pour les personnes âgées de l'Île-du-Prince-Édouard.

« La vision de Santé Î.-P.-É. dépassait largement le remplacement d'un simple outil d'évaluation. Ensemble, nous avons mis en place une plateforme intégrée de soins à domicile à l'échelle de la province qui est directement reliée aux systèmes hospitaliers, qui simplifie les opérations et qui permet d'évaluer les besoins à un niveau jamais atteint auparavant. Cette transformation permet de renforcer les transitions entre les soins, d'améliorer la planification et de donner aux dirigeants la visibilité dont ils ont besoin pour développer des programmes avec confiance et efficacité. C'est un exemple éloquent de la façon dont l'innovation numérique peut transformer les soins à domicile et les soins à la communauté. » — Adrian Schauer, PDG, AlayaCare

À propos de Santé Î.-P.-É.

Santé Î.-P.-É. est responsable de la prestation des soins de santé publics à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle est chargée de fournir des services de santé financés par l'État dans toute la province. Son mandat couvre les hôpitaux, les soins primaires, les soins de longue durée, les soins à domicile et communautaires, la santé mentale et les dépendances, ainsi que la santé publique. En intégrant les services tout au long du continuum de soins, Santé Î.-P.-É. s'engage à fournir des soins de santé sûrs, équitables et de haute qualité qui répondent aux besoins actuels et futurs des habitants de l'île.

Contact médias:

rsouvenir@mongeaupellerin.com

