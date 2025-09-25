Une nouvelle ère pour le soccer au Québec : La Première Ligue canadienne s'apprête à étendre ses activités dans la province en 2026

TORONTO, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Première Ligue canadienne (PLC) a annoncé aujourd’hui que le Québec accueillera son premier club de la PLC en 2026, installant dans la province la marque dynamique de soccer professionnel et sa capacité unique à tisser des liens locaux et internationaux pour la première fois avec une équipe basée dans la grande région de Montréal.

Le nouveau club entreprendra ses activités à l’occasion de la huitième saison de la PLC, qui démarrera en avril 2026. Son arrivée marque une étape importante pour le sport au Canada, ouvrant la porte aux joueurs et partisans de la grande région de Montréal et de la province dans son ensemble, pour qu’ils s’engagent directement et significativement avec la meilleure compétition nationale masculine au Canada. En établissant une présence locale dynamique qui crée un nouveau tracé du parcours professionnel dans la province, la PLC et son nouveau club comptent inspirer les jeunes athlètes, stimuler les communautés et contribuer à influencer le soccer canadien sur les terrains comme à l’extérieur.

« Notre entrée au Québec représente plus que de simplement ajouter un nouveau marché de la PLC, c’est une pierre angulaire stratégique à notre vision d’un océan à l’autre pour le soccer professionnel canadien », affirme James Johnson, chef de la direction de groupe chez Canadian Soccer Business.

« La création d’un club de la PLC dans la grande région de Montréal comble un vide dans la pyramide de compétition et met en vitrine notre talent local à l’échelle nationale et internationale, tout en ouvrant des portes à une des communautés d’affaires les plus dynamiques et influentes au pays. La solide économie du Québec et sa communauté sportive passionnée créent des occasions incomparables pour des investissements, des commandites et une couverture média, ajoutant de la profondeur à notre empreinte nationale, rassemblant divers auditoires et garantissant que le soccer canadien est positionné pour bien réussir au-delà de 2026 ».

Le nouveau club de la CPL jouera ses matchs au Stade Boréale de Laval, domicile officiel du Roses FC, club fondateur de la Super Ligue du Nord. Conçu et construit à l'origine pour accueillir l'équipe professionnelle féminine de Montréal, le nouveau club a signé un bail avec le Roses FC pour l'utilisation du Stade Boréale. Le stade accueillera aussi les installations d’entraînement et les bureaux du club. La nouvelle entité dévoilera officiellement son nom, son logo et ses couleurs ce soir, à l’occasion d’un événement spécial au Complexe Multi-Sports de Laval. Les partisans de soccer de partout au pays pourront suivre l’annonce en direct à compter de 19 h (HE) / 16 h (HP) sur OneSoccer et sur la chaîne YouTube de OneSoccer .

Le premier club de la PLC basé au Québec est mené par un groupe de propriétaires avec de profondes racines dans la région et dans le sport, ainsi qu’une vaste expérience dans les secteurs de l’immobilier, du marketing, des médias, de la technologie, du sport, du divertissement, du commerce au détail spécialisé et de l’alimentation et de l’agriculture. Ce groupe comprend :

Matt Rizzetta , fondateur et associé directeur de Underdog Global Partners, qui gère un portefeuille diversifié de sports, de médias et de divertissement. Entrepreneur et investisseur, Rizetta a précédemment créé et fait croître l’agence North 6th Agency, qui est devenu un cabinet de relations publiques de pointe, conduisant à la fondation de North Sixth Group. Partisan passionné de sport à l’échelle mondiale, il est président du club Campobasso FC, du club féminin Res Roma (rebaptisé Donna Roma), et de Napoli Basketball, et il a précédemment mené l’acquisition du club Brooklyn FC. Rizzetta est auteur de deux livres, cocréateur et chef de production de la série « Running With the Wolves » sur ESPN TV et conseiller en fusion et acquisitions dans les domaines du sport et des médias. Rizzetta sera le président du conseil d’administration du club et le représentera au sein du bureau des gouverneurs de la PLC.

, fondateur et associé directeur de Underdog Global Partners, qui gère un portefeuille diversifié de sports, de médias et de divertissement. Entrepreneur et investisseur, Rizetta a précédemment créé et fait croître l’agence North 6th Agency, qui est devenu un cabinet de relations publiques de pointe, conduisant à la fondation de North Sixth Group. Partisan passionné de sport à l’échelle mondiale, il est président du club Campobasso FC, du club féminin Res Roma (rebaptisé Donna Roma), et de Napoli Basketball, et il a précédemment mené l’acquisition du club Brooklyn FC. Rizzetta est auteur de deux livres, cocréateur et chef de production de la série « Running With the Wolves » sur ESPN TV et conseiller en fusion et acquisitions dans les domaines du sport et des médias. Rizzetta sera le président du conseil d’administration du club et le représentera au sein du bureau des gouverneurs de la PLC. Angelo Pasto, président de Stanford Properties Group Inc. une entreprise de développement immobilier basée au Québec avec des activités au Canada et en Amérique Centrale. Angelo est aussi copropriétaire du Campobasso FC, du club féminin Donna Roma, du Brooklyn FC et de Napoli Basketball. M. Pasto a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université Concordia à Montréal, ainsi qu’un MBA et un MIB de l’Université Pepperdine à Los Angeles. Il est conférencier en finances et en gestion de projets au Collège Vanier à Montréal, au Québec.

président de Stanford Properties Group Inc. une entreprise de développement immobilier basée au Québec avec des activités au Canada et en Amérique Centrale. Angelo est aussi copropriétaire du Campobasso FC, du club féminin Donna Roma, du Brooklyn FC et de Napoli Basketball. M. Pasto a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université Concordia à Montréal, ainsi qu’un MBA et un MIB de l’Université Pepperdine à Los Angeles. Il est conférencier en finances et en gestion de projets au Collège Vanier à Montréal, au Québec. Stéphane Tétrault, est un fier entrepreneur et collectionneur Québécois passionné qui a fondé Imports Dragon. Il est aussi propriétaire d’EB Games Canada et co-propriétaire de Mastermind Toys et McFarlane Toys, où il a bâti des partenariats avec des entreprise iconiques comme la LNH, la NFL, MLB, Disney, Warner Bros et Discovery. Au-delà des affaires, il a fait don de millions de dollars en jouets et il soutient des enfants partout au Canada par l’entremise d’organismes caritatifs comme la Fondation pour l’enfance Starlight Canada, Holiday Helpers, Toys for Tots, Action Nouvelle Vie et d’autres.

Jean-François Chenail, entrepreneur basé au Québec, cofondateur et chef de la direction de Chenail Import Export, une entreprise de distribution de nourriture comptant plus de 250 employés, il est aussi propriétaire de Via Trans International et actif en développement immobilier. Le soccer est au cœur de la famille Chenail puisque ses deux enfants ont joué à un haut niveau et ses filles sont actuellement au sein de formations de la première division de la NCAA. Partisan de sport à vie, Chenail a longtemps appuyé de jeunes athlètes et des clubs locaux et il voit le soccer comme un moyen puissant pour bâtir l’avenir du Québec.



L'ex-international canadien Rocco Placentino, un meneur influent dans le paysage du soccer au Québec et cofondateur du nouveau club de la PLC basé au Québec, occupera le poste de président, offrant son expérience et sa passion pour l’avancement du soccer canadien.

Né à Montréal, Placentino a joué dans les rangs professionnels en Italie et au Canada, notamment dans le cadre de quelques saisons importantes dans l’uniforme de l’Impact de Montréal et il a obtenu une sélection avec l’équipe nationale senior masculine du Canada. Après avoir accroché ses crampons, Placentino a aidé à guider le CS Saint-Laurent vers le sommet au sein de la Ligue1 Québec, établissant ce club parmi un des meilleurs programmes de développement de l’élite.

« Le Québec produit des talents de classe mondiale et avec l’arrivée de la Première Ligue canadienne dans la province, nous avons maintenant une plateforme qui permettra aux joueurs locaux de briller, d’inspirer les prochaines générations et de compétitionner au plus haut niveau au pays, a déclaré Placentino. Le club sera composé de joueurs qui ont fait leurs classes au Québec avec une mission de mettre leurs talents en vitrine ».

À propos de la Première Ligue Canadienne

Première division de soccer masculin au Canada, la Première Ligue canadienne (PLC) est engagée à offrir des occasions aux joueurs canadiens de mettre leurs talents en vitrine à la maison et de gagner en importance sur la scène mondiale du soccer. Servant de lien entre le sport amateur et professionnel au pays, la PLC développe des talents locaux en soutien de la croissance du soccer canadien au pays et à l’étranger. La PLC est fière d’offrir du soccer professionnel de grande qualité aux communautés d’un océan à l’autre, en partenariat avec de solides groupes de propriétaires, des partenaires corporatifs de classe mondiale et des partisans passionnés pour bâtir une ligue que les Canadiens peuvent appuyer sur le terrain comme à l’extérieur. Les équipes de la PLC participent à des compétitions sanctionnées de la CONCACAF et de la FIFA. Pour d’autres mises à jour et plus de renseignements, visitez le site fr.canpl.ca .

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) représente un ensemble d'actifs nationaux de premier plan qui sont au cœur du soccer au Canada. Cela comprend la représentation de tous les partenariats d'entreprise et les droits médiatiques (diffusion et distribution) liés aux principaux actifs de Canada Soccer, notamment les équipes nationales masculine et féminine et le Championnat canadien TELUS, ainsi que tous les droits associés à la Première Ligue canadienne (CPL) et à la Ligue1 Canada.

