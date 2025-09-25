PU Prime est fier de parrainer le MoneyShow Toronto 2025

TORONTO, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant que marque mondiale de services financiers de pointe, PU Prime a participé au MoneyShow Toronto 2025 les 12 et 13 septembre en tant que sponsor officiel de la réception, renforçant ainsi son engagement à promouvoir les investisseurs et à favoriser les connaissances financières à travers le monde.

Le MoneyShow Toronto a réuni plus de 50 conférenciers experts, des exposants de premier plan et des médias financiers reconnus. L’événement a servi de plateforme dynamique permettant aux investisseurs, traders et professionnels d’échanger des idées et d’explorer de nouvelles perspectives de marché.

Un porte-parole de PU Prime a déclaré :

« Chez PU Prime, nous croyons que la connaissance financière et le dialogue ouvert sont essentiels pour bâtir une communauté d’investissement mondiale plus forte et plus connectée. Le soutien à des événements influents tels que le MoneyShow illustre notre engagement à long terme envers l’éducation financière et à la création d’opportunités pour les investisseurs du monde entier. »

Pour les demandes médiatiques, veuillez contacter : media@puprime.com

À propos de PU Prime

Fondée en 2015, PU Prime est une société fintech mondiale de premier plan qui propose des solutions de trading en ligne innovantes. Aujourd’hui, nous offrons des produits financiers réglementés couvrant diverses classes d’actifs, notamment le forex, les matières premières, les indices et les actions. Engagé à fournir une technologie de pointe et des ressources éducatives, PU Prime accompagne les traders et investisseurs à chaque étape, du débutant au professionnel. Présent dans plus de 190 pays et avec plus de 40 millions de téléchargements d’applications, PU Prime est déterminée à favoriser la réussite financière et à développer une communauté mondiale de traders autonomes. Découvrez les dernières promotions de PU Prime et rejoignez-nous dès aujourd'hui pour une expérience de trading fructueuse.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36f15896-6958-404f-a743-be2b45b2e890