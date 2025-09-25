Kitron: Endring i konsernledelsen

(2025-09-25) Kitron melder i dag at driftsdirektør Kristoffer Asklöv har sagt opp for å tiltre som konsernsjef i et svensk industriselskap utenfor Kitrons bransje.

– Kristoffer har vært et verdifullt medlem av Kitrons konsernledelse siden han begynte for fire år siden. Hans lederskap og bidrag har vært sentrale i vår vekst og driftsmessige utvikling. Vi takker ham for engasjementet og ønsker ham fortsatt suksess i den nye rollen, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

For å sikre en god overlevering forblir Asklöv i Kitron i fjerde kvartal og forlater selskapet ved utgangen av året. Asklövs oppgaver vil bli delt mellom teknologidirektør Stian Haugen og Hasse Faxe, som vil gå inn i konsernledelsen som kommersiell direktør.

Haugen har vært i Kitron siden 2013 og har hatt rollen som teknologidirektør siden 2020. Faxe kom inn i Kitron-konsernet gjennom oppkjøpet av BB Electronics i 2022 og er nå global salgsdirektør.

