Planlagte suspensioner i afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest

Grundet lokal børslukkedag i det underliggende markeder vil enkelte afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest være suspenderet i Q4 2025.
De berørte afdelinger/andelsklasser vises i skemaet nedenfor.
Investeringsforeningen Danske Invest:
|Afdeling/andelsklasse
|ISIN-kode
|OMX Identifikation
|Lukkedage
|Kina, klasse DKK d
|DK0010295336
|DKIKI
|1/10, 7/10
|Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
|DK0010207141
|DKIFJIX
|6/10, 7/10
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products