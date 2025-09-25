Planlagte suspensioner i afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest

 | Source: Danske Invest Danske Invest

Grundet lokal børslukkedag i det underliggende markeder vil enkelte afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest være suspenderet i Q4 2025.

De berørte afdelinger/andelsklasser vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasseISIN-kodeOMX IdentifikationLukkedage
Kina, klasse DKK dDK0010295336DKIKI1/10, 7/10
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDK0010207141DKIFJIX6/10, 7/10


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products


