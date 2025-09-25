BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 25. september 2025

SELSKABSMEDDELELSE NR. 8/2025

Årsrapport 2024/25

Brøndby IF realiserede i perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025 et resultat før skat på -131 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det seneste resultatinterval, der blev meldt ud i en pressemeddelelse den 27. juni 2025. Her lød den opdaterede forventning på et resultat før skat i niveauet -140 mio. kr. til -120 mio. kr. Selskabets oprindelige resultatforventning for regnskabsåret 2024/25, udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 03/2024, var et resultat i niveauet -100 mio. kr. til -60 mio. kr.

Bestyrelsen konstaterer, at selskabets resultat i 2024/25 på -131 mio. kr. endte lavere end oprindeligt forventet. Bestyrelsen vurderer selskabets resultat som utilfredsstillende, men konstaterer at Brøndby IF i 2024/25 har gennemført væsentlige investeringer i både sportslig udvikling, kommerciel professionalisering og organisatorisk robusthed. Investeringerne underbygger Brøndby IF’s strategiske retning om, at klubben hvert år skal spille med om titler og deltage i europæisk ligaspil.

Brøndby IF har i regnskabsåret 2024/25 præsteret de højeste partnerindtægter i klubbens historie, oplevet rekordsalg af merchandise samt enorm tilskueropbakning resulterende i udsolgte sæsonkort og billetabonnementer.

Forventningerne til årets resultat for regnskabsåret 2025/26 er baseret på Brøndby IF’s præstationer i de turneringer, selskabet deltager i, samt aktivitet på transfermarkedet. På den baggrund forventer Brøndby IF, at resultatet før skat for regnskabsåret 2025/26 vil ligge i niveauet -40 mio. kr. til 20 mio. kr.

Brøndby IF

Bestyrelsen

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationsdirektør Søren Hanghøj på 2545 6868.

Attachments