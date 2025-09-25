Abcourt recoupe 9,5 g/t d’or sur 7,0 mètres en rainure, incluant 112,7 g/t sur 0,5 mètre, à plus de 650 mètres à l’ouest du secteur Cartwright du projet Flordin

ROUYN-NORANDA, Québec, 25 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer ses plus récents résultats sur le projet Flordin Cartwright, où deux nouveaux décapages ont été réalisés. Ceux-ci ont permis d’étendre la zone minéralisée actuelle à plus de 650 mètres tout en identifiant de nouvelles zones minéralisées parallèles aux zones précédemment identifiées qui n’avaient jamais été exposées ou sondées en profondeur.

La campagne

Le décapage 25-01 présente une minéralisation parallèle aux zones historiques Adam, Horse et Little Joe, plus au nord, tout en étant situé à proximité du chemin d’accès principal. Cette nouvelle zone minéralisée qui n’avait jamais été forée, ni échantillonnée, a permis d’identifier une teneur en or de 1,4 g/t Au sur 4,0 mètres dans la rainure no 1 tout en restant ouverte dans les deux directions. La minéralisation reste traçable d’une rainure à l’autre et donc, démontre une continuité latérale. La nouvelle zone minéralisée est plus silicifiée que les indices historiques connus ; aussi l’hématisation, qui est caractéristique des zones minéralisées du secteur Cartwright, est absente.

Le décapage 25-02 situé à plus de 650 mètres à l’ouest du secteur Cartwright contient les zones Horse et Adam. Cela démontre la continuité latérale sur au moins 700 mètres de la minéralisation du secteur Cartwright, dans un secteur qui n’avait jamais été exploré avant 2025. De plus, le décapage 25-02 est situé 600 mètres au SE du sondage FL-23-265 qui a rapporté 3,9 g/t d’or sur 19 mètres incluant 14,8 g/t d’or sur 4 mètres (communiqué de presse du 30 janvier 2024). Nous sommes en mesure maintenant, grâce à ces décapages, de démontrer les phénomènes d’épaississement et d’amincissement (boudinage) des zones minéralisées, et ce sur plus de 650 mètres en latéral.

La méthodologie utilisée

La nouvelle phase de travaux a permis d’effectuer six rainures d’environ 10-15 mètres de longueur sur le décapage 25-01 ainsi que 2 rainures sur le décapage 25-02.

Les échantillons récoltés ont tous 0,5 mètre de longueur et sont reliés entre eux. Chacun des échantillons fait en moyenne 6 à 8 cm de profondeur et la rainure recoupe perpendiculairement les zones minéralisées. Ces zones sont orientées environ est-ouest et ont un pendage sub-vertical. La minéralisation est associée à un important cisaillement et est composée de bandes riches en pyrite-silice-hématite associées à une altération de couleur claire (métasomatisme sodique). L’altération de surface (météorisation) est de type gossan (dissolution des pyrites, surface de couleur jaune).

Les échantillons sont par la suite envoyés au laboratoire d’analyse MSALABS de Val-d’Or, Québec, où ils ont tous été analysés suivant la méthode Photon AssayTM.

Les résultats

Tableau 1. Principaux résultats obtenus par rainurage.

No de rainure No décapage Intervalle Rainure 25-01 25-01 1,4 g/t d’or sur 4,0 mètres Rainure 25-02 25-01 0,5 g/t d’or sur 2,0mètres Rainure 25-04 25-01 0,8 g/t d’or sur 1,5 mètres Rainure 25-01 25-02 0,3 g/t sur 7,0 mètres Rainure 25-02 25-02 9,5 g/t d’or sur 7,0 mètres

incl. 112,7 g/t d’or sur 0,5 mètres









Figure 1 : Carte montrant la propriété Flordin et les villes situées à proximité.





Figure 2 : Propriété Flordin et propriétés situées à proximité.





Figure 3 : Plan de surface des zones de travaux





Figure 4 : Plan de surface des décapages 25-01 et 25-02 et positions des rainures

Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Les nouvelles rainures effectuées confirment la continuité des zones minéralisées connues sur plus de 650 mètres. Les zones restent ouvertes latéralement à l’est et à l’ouest. Une fois encore, avec un budget minimal, nous avons été en mesure d’accroître significativement l’empreinte de la minéralisation aurifère en surface. Ces nouveaux résultats vont nous permettre de bien orienter notre prochaine phase de forage. »

Développements futurs

Abcourt est heureuse d’annoncer qu’elle sera présente au MUNICH MINING CONFERENCE les 3 et 4 octobre 2025 au Olympic Hall Munich. Lors de cette conférence, elle pourra présenter ses excellents résultats ainsi que ses nouvelles découvertes au monde de l’investissement internationnal.

​Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

Procédure analytique

Les échantillons de roche en rainure de 0,5 mètre de longueur ont été expédiés et analysés par le laboratoire MSALABS de Val-d’Or, Québec suivant la méthode Photon AssayTM. Les échantillons ont été concassés à 70 % passant deux millimètres avec une division de 500 grammes pour le dosage au rayons gamma pour l'or. Selon la procédure interne de MSALABS, des échantillons de blanc et de standards sont insérés. MSA exploite de nombreux laboratoires à travers le monde et maintient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux. MSA est un laboratoire accrédité ISO-17025 pour la méthode d'analyse photonique.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert

Relations aux investisseurs Reseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenacrobert@reseaupromarket.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/86f481c2-aa31-4b1c-8b28-b8ce76fa129e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61772937-02ea-496c-9d52-49a72942a5ba/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4cbb2a03-28b0-47db-95f8-d5f57e642d97/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6bcdd75-fcbb-4019-ad92-e1dfac017c13/fr