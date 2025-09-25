Valour bringt dreizehn neue ETPs auf den Spotlight Stock Market, erreicht damit 99 börsennotierte ETPs und erweitert die weltweit größte Auswahl an digitalen Asset-ETPs

Neues Valour ETP startet auf Spotlight: PEPE (PEPE), Flare (FLR), Virtuals (VIRTUAL), Optimism (OP), Story (IP), Immutable (IMX), Quant (QNT), The Graph (GRT), Floki (FLOKI), Theta (THETA), Four (FORM), IOTA (IOTA), Hyperliquid (HYPE).

Valour bietet weltweit die größte Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte. Mit nunmehr 99 gelisteten Produkten baut das Unternehmen seine Führungsposition für Anleger weiter aus, die einen einfachen und konformen Zugang zu digitalen Vermögenswerten wünschen. Breiterer Zugang für nordische Anleger: Die neuen Listings erweitern das regulierte, börsengehandelte Engagement in Layer-1- und Layer-2-Netzwerken, Gaming- und Creator-Ökosystemen, Interoperabilitäts- und Datenprotokollen sowie Community-Token mit hoher Beteiligung.



TORONTO, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen” oder „DeFi Technologies”) (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi”) schließt, freut sich bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „ Valour”), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs”), die folgenden auf SEK lautenden ETPs auf dem schwedischen Spotlight Stock Market eingeführt haben:

Valour PEPE (PEPE) SEK ETP – ISIN CH1108681615

– ISIN Valour Flare (FLR) SEK ETP – ISIN CH1108681656

– ISIN Valour Virtuals (VIRTUAL) SEK ETP – ISIN CH1108681664

– ISIN Valour Optimism (OP) SEK ETP – ISIN CH1108681672

– ISIN Valour Story (IP) SEK ETP – ISIN CH1108681680

– ISIN Valour Immutable (IMX) SEK ETP – ISIN CH1108681698

– ISIN Valour Quant (QNT) SEK ETP – ISIN CH1108681706

– ISIN Valour The Graph (GRT) SEK ETP – ISIN CH1108681714

– ISIN Valour Floki (FLOKI) SEK ETP – ISIN CH1108681722

– ISIN Valour Theta (THETA) SEK ETP – ISIN CH1108681730

– ISIN Valour Four (FORM) SEK ETP – ISIN CH1108681748

– ISIN Valour IOTA (IOTA) SEK ETP – ISIN CH1108681755

– ISIN Valour Hyperliquid (HYPE) SEK ETP – ISIN CH1108681532



Jedes Produkt ermöglicht über Standard-Broker-Plattformen einen einfachen, regulierten, börsengehandelten Zugang zu dem jeweiligen zugrunde liegenden Vermögenswert und unterliegt einer Verwaltungsgebühr von 1,9 %.

Kommentare der Geschäftsführung

Johanna Belitz, Head of Nordics bei Valour, dazu

„Der nordische Markt legt Wert auf Breite, Klarheit und Compliance. Diese Einführung erfüllt alle drei Kriterien und ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Anleger. Wir sind stolz darauf, die Position von Valour als Emittent mit der weltweit größten Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte weiter zu stärken.“

Elaine Buehler, Head of Product bei Valour, dazu

„Wir entwickeln Produkte dort, wo die Action ist: in den Bereichen Infrastruktur, Interoperabilität, Daten und hochgradig interaktive Ökosysteme. Die starke Nachfrage zeigt, dass Investoren einsteigen wollen, und wir sind dabei führend.“

Nadine Kenzelmann, Managing Director bei Valour, dazu

„Diese Expansion unterstreicht die Größe und Leistungsfähigkeit von Valour. Wir werden den Zugang weiter ausbauen und dabei die institutionellen Standards in den Bereichen Risikomanagement, Betrieb und Marktqualität beibehalten.“

Über die zugrunde liegenden Vermögenswerte

PEPE (PEPE): Ein auf Ethereum basierender Meme-Token, der sich um die Internetkultur dreht; gemeinschaftsorientiert ohne formale Nutzungsansprüche.

Ein auf Ethereum basierender Meme-Token, der sich um die Internetkultur dreht; gemeinschaftsorientiert ohne formale Nutzungsansprüche. Flare (FLR): Eine EVM Layer-1, die sich auf „verankerte” Datenprotokolle konzentriert, darunter das Flare Time Series Oracle (FTSO) für On-Chain-Preis-Feeds.

Eine EVM Layer-1, die sich auf „verankerte” Datenprotokolle konzentriert, darunter das Flare Time Series Oracle (FTSO) für On-Chain-Preis-Feeds. Virtuals (VIRTUAL): Infrastruktur für eine On-Chain-KI-Agenten-Ökonomie, in der KI-„Agenten” Transaktionen durchführen, Dienstleistungen erbringen und Werte teilen.

Infrastruktur für eine On-Chain-KI-Agenten-Ökonomie, in der KI-„Agenten” Transaktionen durchführen, Dienstleistungen erbringen und Werte teilen. Optimism (OP): Eine Ethereum Layer-2, die auf dem OP Stack basiert und eine wachsende „Superchain” aus interoperablen OP-Stack-Chains unterstützt.

Eine Ethereum Layer-2, die auf dem OP Stack basiert und eine wachsende „Superchain” aus interoperablen OP-Stack-Chains unterstützt. Story (IP): Eine speziell entwickelte Layer-1 für programmierbares geistiges Eigentum, die die On-Chain-Registrierung, Lizenzierung und Monetarisierung von IP ermöglicht.

Eine speziell entwickelte Layer-1 für programmierbares geistiges Eigentum, die die On-Chain-Registrierung, Lizenzierung und Monetarisierung von IP ermöglicht. Immutable (IMX): Ein Gaming-first-Skalierungsstack, der auf Immutable zkEVM (basierend auf Polygon-Technologie) basiert und für EVM-kompatible, Ethereum-gesicherte Spielökonomien ausgelegt ist.

Ein Gaming-first-Skalierungsstack, der auf Immutable zkEVM (basierend auf Polygon-Technologie) basiert und für EVM-kompatible, Ethereum-gesicherte Spielökonomien ausgelegt ist. Quant (QNT): Interoperabilität für Unternehmen über Overledger, eine universelle API-Schicht, die Legacy-Systeme und mehrere Blockchains miteinander verbindet.

Interoperabilität für Unternehmen über Overledger, eine universelle API-Schicht, die Legacy-Systeme und mehrere Blockchains miteinander verbindet. The Graph (GRT): Ein dezentrales Indizierungsprotokoll, das Blockchain-Daten in abfragbare „Subgraphen” organisiert; GRT versorgt und sichert das Netzwerk.

Ein dezentrales Indizierungsprotokoll, das Blockchain-Daten in abfragbare „Subgraphen” organisiert; GRT versorgt und sichert das Netzwerk. Floki (FLOKI): Ein Community-Token, das sich zu einem Ökosystem mit FlokiFi-Tools und Floki Name Service entwickelt hat.

Ein Community-Token, das sich zu einem Ökosystem mit FlokiFi-Tools und Floki Name Service entwickelt hat. Theta (THETA): Eine dezentrale Cloud für KI, Medien und Unterhaltung; THETA verwaltet das Netzwerk, während TFUEL die On-Chain-Operationen unterstützt.

Eine dezentrale Cloud für KI, Medien und Unterhaltung; THETA verwaltet das Netzwerk, während TFUEL die On-Chain-Operationen unterstützt. Four / Form (FORM): Dezentraler Hub für GameFi, IGOs, KI und Memes, der die Grenzen von DeFi erweitert und ein faires, offenes Web3 aufbaut.

Dezentraler Hub für GameFi, IGOs, KI und Memes, der die Grenzen von DeFi erweitert und ein faires, offenes Web3 aufbaut. IOTA (IOTA): Eine Layer-1-Lösung mit DAG-ähnlicher „Tangle”-Architektur und Anwendungsfällen aus der realen Welt in den Bereichen Identität, Nachhaltigkeit und IoT.

Eine Layer-1-Lösung mit DAG-ähnlicher „Tangle”-Architektur und Anwendungsfällen aus der realen Welt in den Bereichen Identität, Nachhaltigkeit und IoT. Hyperliquid (HYPE): Eine leistungsstarke Layer-1-Lösung mit einem vollständig On-Chain-basierten Orderbuch, das den Spot- und Perpetuals-Handel unterstützt.



Erweiterung des weltweit größten und vielfältigsten Angebots an ETPs für digitale Vermögenswerte

Valour zählt derzeit 99 gelistete ETPs an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen, darunter der Spotlight Stock Market (Schweden), die Börse Frankfurt (Deutschland), die SIX Swiss Exchange (Schweiz), die London Stock Exchange (England) und Euronext (Paris und Amsterdam). Das Angebot umfasst Layer-1- und Layer-2-Netzwerke, modulare Datenverfügbarkeit, Tokenisierungsinfrastruktur, Gaming- und Creator-Ökosysteme sowie Community-Token, die eine diversifizierte Exposition innerhalb regulierter Märkte ermöglichen.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über 65 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet; Stillman Digital, ein Prime Brokerage für digitale Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Ausführung und Verwahrung auf institutioneller Ebene; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte durchführt; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt; und DeFi Alpha, der interne Geschäftsbereich des Unternehmens für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) geben börsengehandelte Produkte („ETPs“) heraus, die es Privatanlegern und institutionellen Anlegern ermöglichen, über ihre traditionellen Anlage- oder Bankkonten auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie mehr über Valour erfahren, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Über Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, ausführlicher Forschungsberichte für die Bitcoin- sowie Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Erkenntnisse liefert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/

Über Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen unbegrenzte Liquiditätslösungen bietet und sich dabei auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Über Neuronomics AG

Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsfirma, die auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert ist. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, Computer-Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwissenschaft liefert Neuronomics hochmoderne Lösungen, die zu einer überlegenen risikobereinigten Performance auf den Finanzmärkten führen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.neuronomics.com/

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung von Valour PEPE (PEPE), Valour Flare (FLR), Valour Virtuals (VIRTUAL), Valour Optimism (OP), Valour Story (IP), Valour Immutable (IMX), Valour Quant (QNT), Valour The Graph (GRT), Valour Floki (FLOKI), Valour Theta (THETA), Valour Four (FORM), Valour IOTA (IOTA) und Valour Hyperliquid (HYPE) SEK ETPs am Spotlight Stock Market; die Entwicklung, Einführung, Nützlichkeit und das regulatorische Umfeld der zugrunde liegenden Netzwerke und Protokolle (einschließlich PEPE, Flare, Virtuals, Optimism, Story Protocol, Immutable, Quant/Overledger, The Graph, Floki, Theta, Form Network, IOTA und Hyperliquid); die Entwicklung zusätzlicher ETPs und die bis Ende 2025 erwartete Anzahl von ETPs; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz von Valour-ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Olivier Roussy Newton

Chief Executive Officer

ir@defi.tech

(323) 537-7681