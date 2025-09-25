Sinari s’associe à Esker pour apporter à ses clients une solution complète de gestion de la facturation électronique

Lyon, le 25 septembre 2025 — Sinari, leader européen des solutions digitales pour le transport et la logistique noue un partenariat avec Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO et Plateforme Agréée (ex-PDP), pour apporter à ses clients une réponse concrète au projet de loi sur la facturation électronique qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026. L’intégration native des deux plateformes, associe l’expertise métier de Sinari aux technologies d’Esker dédiées à la facturation électronique et permet ainsi d’accompagner les clients de Sinari dans leur mise en conformité avec cette nouvelle obligation réglementaire.



Une intégration forte avec les solutions du Groupe Sinari, via Sinari Network pour une transition facilitée



Le compte à rebours est lancé : toutes les entreprises assujetties à la TVA – dont les acteurs du transport et de la logistique – devront dans moins d’un an émettre, transmettre et recevoir leurs factures électroniques via une Plateforme Agréée (ex-PDP). Sinari a choisi de s’appuyer sur l’expertise d’Esker (Plateforme Agréée) pour permettre à ses clients d’aborder sereinement le passage à la facturation électronique.



L’intégration native entre la plateforme d’Esker et Sinari Network constitue un atout déterminant pour automatiser l’ensemble du cycle de facturation, de l’émission à la réception. Le module e-invoicing d’Esker, intégré à Sinari Network*, permet de transmettre les factures (e-invoicing et e-reporting) à la fois vers le Concentrateur de Données de l’État (ex-PPF) et vers le client final. Cette connexion directe garantit une transmission rapide et sécurisée, dans le respect des exigences de traçabilité et d’archivage à valeur probante nécessaires à une piste d’audit fiable.



Ce partenariat permet à Sinaï d’offrir aux acteurs du transport et de la logistique un outil concret pour se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation réglementaire.



Une offre complète adaptée à toutes les entreprises



« Sinari proposera ainsi à ses clients une solution prête à l’emploi. La plateforme Esker, agréée par l’État, assure une interopérabilité native avec les logiciels Sinari via Sinari Network, ainsi qu’un raccordement direct au Concentrateur de Données, essentiel au traitement des factures électroniques de nos clients dans le cadre défini par l’État. L’accompagnement d’Esker, de bout en bout, a été déterminant pour sensibiliser nos clients à l’importance d’anticiper dès maintenant la réforme. » Adeline Prunier, Chef de Produits chez Sinari.



Bien avant l'échéance réglementaire du 1er septembre 2026, plus de 2 000 entreprises clientes de Sinari – des PME aux grands groupes – auront accès à cette solution via la dernière version de leur TMS (Transport Management System) qui intègre le traitement de la facturation électronique. Conçue pour optimiser les processus financiers et renforcer l’efficacité opérationnelle, cette approche contribuera à accélérer la digitalisation du secteur. La capacité de l’offre d’Esker à s’adapter à des organisations de tailles et de complexités différentes offre à Sinari et à son écosystème de clients et de partenaires, une réelle valeur ajoutée dans un environnement logistique en constante évolution.



Ce partenariat vise avant tout à simplifier la vie des utilisateurs. Il leur permet de réduire le temps passé sur les tâches administratives, de fiabiliser la transmission des factures et de suivre plus facilement leurs encaissements. Les entreprises gagnent ainsi en efficacité et en sérénité face aux nouvelles obligations réglementaires.



Une stratégie de long terme et globale



« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Esker : accompagner la transformation digitale des entreprises, tous secteurs confondus. En alliant la puissance de notre plateforme à l’expertise sectorielle de Sinari, nous proposons une solution robuste, évolutive et conforme aux enjeux réglementaires. » Nicolas Turpin, Alliance Manager Business Lab chez Esker.



Les enjeux de la facturation électronique dépassent les frontières françaises, ils sont européens et mondiaux. Dès 2030, l’initiative ViDA exigera des entreprises qu’elles émettent leurs factures dans un format européen standardisé. Pour les sociétés actives à l’international comme Sinari, cette intégration facilitera aussi la mise en conformité avec d’autres réglementations européennes, comme celle qui entrera en vigueur en Belgique dès le 1er janvier 2026. Cette approche unifiée et tournée vers l’avenir revêt une importance stratégique pour Sinari, à la fois pour accompagner la mise en conformité de ses clients belges et pour garantir l’alignement de ses futures opérations de croissance externe avec les réglementations en vigueur.



À l’avenir, les entreprises utilisatrices des solutions Sinari pourront s’appuyer sur la même plateforme, pour assurer leurs mises en conformité et une transition fluide entre les différentes réglementations en vigueur dans chaque pays européen (avant l’arrivée de ViDA).



*Sinari Network est une plateforme de services SaaS innovante qui connecte simplement les solutions Sinari à leur écosystème. Elle connecte l'ensemble des acteurs de la supply chain en digitalisant les échanges de données et documents de transport.





A propos de Sinari

Sinari, As simple as a connected supply chain. Sinari est leader des solutions logicielles pour le Transport et la logistique et regroupe un écosystème de solutions digitales intégrées et interconnectées. La raison d’être de l’entreprise : digitaliser la supply Chain pour simplifier les échanges et la rendre plus responsable. CA 2024 : 47 Millions d’€. 300 collaborateurs dont 120 en R&D, Siège social basé à Cesson-Sévigné ( Rennes - 35) et 12 sites en France : La Ferté Macé, Angers, Dijon, Strasbourg, Lyon, Chambéry, Voiron, Nice, Toulon, La Celle St Cloud, Nancy et à Ieper en Belgique. CEO : Sébastien Rufflé . Actionnaire principal : Bridgepoint



A propos d'Esker

Pionnière de l’Agentic AI au service de l’Office of the CFO*, Esker combine des agents d’IA et l’orchestration des processus pour l’optimisation de la trésorerie, la maîtrise des flux et le pilotage des risques. Sa suite Agentic AI automatise l’ensemble des processus des cycles Source-to-Pay (achats et fournisseurs) et Order-to-Cash (commandes et clients), au bénéfice du contrôle, de la visibilité et de l’agilité, tout en consolidant les relations avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs.

Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et met à profit plus de 40 ans d’expertise. En 2024, l’entreprise a réalisé 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus des deux tiers à l’international. En savoir plus : www.esker.fr. Suivez-nous sur LinkedIn et sur esker.fr/blog.

*Direction Financière étendue.





