Elsystemet utvidgas och förändras, vilket ökar kostnaderna – Fingrid höjer sina stamnätsavgifter i början av nästa år

Stamnätsbolaget Fingrid kommer att höja avgifterna för stamnätstjänster med 8 % i början av 2026. Orsaken till höjningen är ett omfattande proaktivt investeringsprogram för framtida kundbehov samt ökade kostnader i det växande elsystemet. Även anslutningsavgifterna till stamnätet höjs för att motsvara kostnadsutvecklingen.

De senaste åren har Fingrids verksamhetskostnader ökat betydligt i och med förändringar i elens produktionsstruktur och elsystemet. Samtidigt har inkomsterna från stamnätsavgifterna inte ökat i motsvarande förhållande eftersom de bestäms baserat på elförbrukningen, som huvudsakligen har förblivit oförändrad. Genom sina investeringar har Fingrid möjliggjort att över 10 000 MW ren elproduktion har anslutits till Finlands elsystem, vilket i sin tur har sänkt priset på el. I början av 2025 var elpriset i Finland det lägsta bland de europeiska länder.

De ökade kostnaderna beror på ett omfattande investeringsprogram med vilket man svarar proaktivt på stamnätets kundbehov och stöder Finlands konkurrenskraft för investeringar i ren energi. Fingrids investeringar har redan möjliggjort för en snabb utveckling av elsystemet vilket i sin tur har lett till en låg prisnivå på el och att vårt elsystem är ett av Europas renaste.

Det expanderande elsystemet förändras vilket för sin del kommer att öka Fingrids kostnader även i framtiden. I takt med att elförbrukningen och elproduktionen separeras geografiskt ökar behovet av elöverföring och därmed även mängden överföringsförluster. Elsystemets förändring har även kraftigt ökat behovet för inköp av reservkraft i elsystemet och övriga tekniska lösningar som säkrar förvaltningen av nätet i förändrings- och störningssituationer. Dessutom kräver den försämrade säkerhetssituationen allt mer omfattande beredskapsåtgärder för att skydda stamnätet, vilket ökar verksamhetens kostnader.

Hushållens elfakturor påverkas måttligt av de höjda stamnätsavgifterna. Stamnätsavgiftsandelen är cirka 3 procent av elfakturans slutsumma, vilket innebär att höjningens effekt på elfakturan är cirka 0,2 %. Elfakturan består av tre saker: elenergins pris, elöverföring och skatter. Elenergins andel av den slutgiltiga summan är cirka 40 procent, elöverföringens andel är cirka 30 procent och skatter står för cirka 30 procent.

Mer information:

Jussi Jyrinsalo, direktör för stamnätstjänster, Fingrid Oyj, tfn 030 395 5118

Jussi Pohjanpalo, ekonomi- och finansieringsdirektör, Fingrid Oyj, tfn 030 395 5176

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@fingrid.fi