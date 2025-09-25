Guidepoint Melantik Michael Wang Sebagai Ketua China

SHANGHAI, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guidepoint, sebuah rangkaian pakar global, mengumumkan pelantikan Michael Wang sebagai Ketua China, yang akan melapor terus kepada Chris Bonsi, Ketua APAC. Pelantikan ini menegaskan komitmen syarikat untuk memperkukuh operasi di China, selaras dengan peningkatan permintaan terhadap kepakaran khusus.

Michael membawa lebih daripada satu dekad pengalaman dalam membina dan memperkembangkan pasukan bagi menyokong syarikat-syarikat melalui perjalanan transformasi digital mereka. Terkini, beliau telah mengetuai pasukan pemecut produk dan teknologi global PwC, sekali gus memacu inovasi dan pertumbuhan operasi di beberapa pasaran utama.

"Latar belakang Michael yang luas dalam penyelesaian teknologi dan penglibatan pelanggan menjadikannya pemimpin ideal untuk memperkukuh kedudukan kami di China," kata Chris Bonsi. "Pengalamannya dalam memperluas operasi merentasi pelbagai rantau serta pemahaman mendalamnya tentang transformasi digital akan menjadi aset penting ketika kami terus mempercepatkan akses kepada kepakaran melalui penyelesaian penyelidikan berasaskan teknologi."

Sebelum menyertai PwC, Michael pernah memegang jawatan penting di Accenture dan beberapa firma ternama lain, di mana beliau membina kepakaran menyeluruh dalam bidang perundingan strategik dan pelaksanaan teknologi.

Dalam peranan baharunya, Michael akan bekerjasama rapat dengan pasukan kepimpinan China dan global bagi mempertingkatkan penawaran pasaran Guidepoint dan memacu pertumbuhan berterusan.

"Saya teruja untuk menyertai Guidepoint pada detik penting dalam fasa pertumbuhannya," kata Michael. "Peluang untuk memanfaatkan pengalaman saya bagi membantu klien menavigasi cabaran perniagaan yang kompleks merupakan sesuatu yang amat bermakna dan mengujakan."

Perihal Guidepoint

Guidepoint menghubungkan klien dengan pakar bidang yang telah disaring daripada rangkaian profesional globalnya. Pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan oleh Guidepoint memperkasakan klien untuk meneroka industri baharu, memahami topik yang sedang berkembang, menjalankan kajian mendalam terhadap isu kritikal serta mengesahkan cerapan kualitatif dengan yakin. Pelanggan antarabangsa Guidepoint ialah firma perunding global, dana lindung nilai, firma ekuiti swasta serta syarikat awam yang tersenarai dalam senarai Fortune.

