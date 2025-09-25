|CERTIFICATE MATURITY
|251001
|FIXED RATE (POLICY RATE + 10 b.p.)
|2,10 %
|VOLUME BOUGHT
|4.0 BLN
|TRADE DAY
|250925
|SETTLEMENT DAY
|250926
BUYBACK OF RIKSBANK CERTIFICATES
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
