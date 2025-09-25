Nasdaq Copenhagen

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Øvrige interessenter



Dato: 25. september 2025





Finanskalender 2026 for Ringkjøbing Landbobank

Finanskalenderen for det kommende år ser således ud:

4. februar 2026: Årsrapport for 2025





4. marts 2026: Ordinær generalforsamling





29. april 2026: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2026





5. august 2026: Halvårsrapport for 1. halvår 2026





21. oktober 2026: Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2026





Ordinær generalforsamling den 4. marts 2026

Emner til optagelse på dagsordenen på bankens ordinære generalforsamling skal skriftligt være banken i hænde senest den 20. januar 2026.





Venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

