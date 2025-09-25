Finanskalender 2026 for Ringkjøbing Landbobank

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange        
Øvrige interessenter
                

Dato: 25. september 2025


Finanskalender 2026 for Ringkjøbing Landbobank

Finanskalenderen for det kommende år ser således ud:

  • 4. februar 2026:               Årsrapport for 2025

  • 4. marts 2026:                 Ordinær generalforsamling

  • 29. april 2026:                 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2026

  • 5. august 2026:               Halvårsrapport for 1. halvår 2026

  • 21. oktober 2026:            Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2026

Ordinær generalforsamling den 4. marts 2026
Emner til optagelse på dagsordenen på bankens ordinære generalforsamling skal skriftligt være banken i hænde senest den 20. januar 2026.


Venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Vedhæftet fil


Attachments

Finanskalender 2026

Recommended Reading