Dato: 25. september 2025
Finanskalender 2026 for Ringkjøbing Landbobank
Finanskalenderen for det kommende år ser således ud:
- 4. februar 2026: Årsrapport for 2025
- 4. marts 2026: Ordinær generalforsamling
- 29. april 2026: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2026
- 5. august 2026: Halvårsrapport for 1. halvår 2026
- 21. oktober 2026: Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2026
Ordinær generalforsamling den 4. marts 2026
Emner til optagelse på dagsordenen på bankens ordinære generalforsamling skal skriftligt være banken i hænde senest den 20. januar 2026.
Venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
