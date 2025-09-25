„Akropolis Group“ užbaigė bendrovės „Galio Group“ įsigijimo sandorį

Pirmaujanti Baltijos šalių prekybos ir pramogų centrų vystymo bei valdymo bendrovė „Akropolis Group“ šiandien užbaigė bendrovės „Galio Group“ įsigijimo sandorį ir perėmė 100 proc. šios įmonės akcijų nuosavybę.
„Tai svarbi žinia investuotojams ir verslo partneriams – šis sandoris užtikrina stabilų pajamų augimą bei daugiau plėtros galimybių ateityje. Įsigiję vieną pirmaujančių šalies nekilnojamojo turto (NT) valdytojų ir vystytojų, apie 30 proc. padidiname valdomo NT turto portfelio vertę, taip pat diversifikuojame šį portfelį per skirtingas turto klases bei stipriname NT vystymo kompetencijas“, – sako „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.
NT plėtros bendrovė „Galio Group“ beveik 20 metų užsiima komercinio ir gyvenamojo NT projektų vystymu Baltijos regione, bendrovės valdomo turto vertė viršija 300 mln. eurų.
Po šio sandorio bendrovės „Akropolis Group“ valdomo NT portfelio vertė išaugo apie 30 proc. – nuo 1,1 mlrd. iki 1,4 mlrd. eurų, o pajamas generuojančių NT objektų skaičius padidėjo nuo 5 iki 60 vienetų. Diversifikavus bendrovės valdomą NT portfelį, prekybos centrų koncentracija jame sumažėjo nuo 96 proc. iki 73 proc. portfelio vertės.
„Akropolis Group“ valdo penkis prekybos ir pramogų centrus: tris Lietuvoje – Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose veikiančius „Akropolius“, du Latvijoje – „Akropole Riga“ ir „Akropole Alfa“ šalies sostinėje Rygoje.
Pasikeitus akcijų savininkams, „Galio Group“ toliau aktyviai vystys NT projektus Baltijos šalyse, tarp kurių yra ir šiuo metu plėtojami „reVINGIO“ bei „Mosso“ gyvenamieji projektai Vilniuje.
