OSE Immunotherapeutics publie sa position de trésorerie  au 30 juin 2025

Nantes, France – le 25 septembre 2025 à 18h00 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) publie sa position de trésorerie au 30 juin 2025. En raison du report de l’Assemblée Générale annuelle de la Société au 30 septembre 2025, et afin de permettre aux actionnaires d’approuver au préalable les comptes de l’exercice 2024, la publication des résultats financiers semestriels 2025 est reportée au 15 octobre 2025.

Point sur le partenariat avec AbbVie sur ABBV-230

La Société anticipait initialement le démarrage de l’étude de Phase 1 d’ABBV-230, et le paiement d’étape lié, fin 2025. Sur la base des discussions en cours avec son partenaire, la Société anticipe désormais un retard dans le calendrier de développement.

N’ayant aucun contrôle sur le démarrage de cette étude, et en application du principe de prudence, la Société a choisi d’exclure ce paiement d’étape d’AbbVie de ses prévisions de trésorerie actuelles.

Position de trésorerie au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025, la position de trésorerie d’OSE Immunotherapeutics s’élevait à 41,6 millions d’euros, contre 64,2 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Cette position de trésorerie inclut la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts à terme classés en actifs financiers courants et non courants. Au 30 juin 2025, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevaient à 25,4 millions d’euros, tandis que les dépôts à terme classés en actifs financiers courants et non courants s’élevaient à 16,2 millions d’euros.

Sur la base des hypothèses actuelles et des ressources financières disponibles, la Société estime que ses activités sont financées jusqu’au début du quatrième trimestre 2026. Cet horizon de trésorerie inclut un éventuel exercice des bons de souscription d’actions restants émis au bénéfice de Vester Finance1, mais n’intègre plus aucun élément relatif à un paiement d’étape à venir dans le cadre des partenariats en cours. Si l’un des paiements d’étape attendus était perçu en 2026, l‘horizon de trésorerie serait alors étendu au moins jusqu’au premier trimestre 2027, comme communiqué précédemment.

Afin d’étendre son horizon de trésorerie au-delà de 2026, la Société continue d’évaluer plusieurs options complémentaires, notamment un possible nouveau partenariat stratégique autour de l’un de ses actifs propriétaires, un financement en fonds propres et une restructuration de sa dette existante, auxquelles pourraient venir s’ajouter de potentiels paiements d’étape issus des partenariats en cours.

Résultats financiers semestriels 2025

En raison du report de l’Assemblée Générale annuelle de la Société au 30 septembre 2025, et afin de permettre aux actionnaires d’approuver au préalable les comptes de l’exercice 2024, les résultats financiers du premier semestre 2025 seront publiés le 15 octobre 2025.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

1L’hypothèse retenue est une levée complète des 880 000 bons de souscription d’actions (BSA) restants par Vester Finance, à un prix estimé de 6,00 € par action.

