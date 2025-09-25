ABC arbitrage : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

ABC arbitrage

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 202 5

La société ABC arbitrage annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Ce document contient les parties suivantes :

Le rapport de gestion semestriel

Les comptes consolidés au 30 juin 2025

Les rapports des commissaires aux comptes

L’attestation du responsable du rapport financier

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société au lien suivant abc-arbitrage.com, dans la page « Actionnaires », rubrique Informations financières / Rapports financiers

Contacts : abc-arbitrage.com

Relations actionnaires : actionnaires@abc-arbitrage.com

Relations presse: VERBATEE / v.sabineu@verbatee.com EURONEXT Paris - Compartiment B

ISIN : FR0004040608

Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

Pièce jointe