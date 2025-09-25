ABC arbitrage : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

ABC arbitrage
Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 202 5
La société ABC arbitrage annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.
Ce document contient les parties suivantes :
- Le rapport de gestion semestriel
- Les comptes consolidés au 30 juin 2025
- Les rapports des commissaires aux comptes
- L’attestation du responsable du rapport financier
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société au lien suivant abc-arbitrage.com, dans la page « Actionnaires », rubrique Informations financières / Rapports financiers
