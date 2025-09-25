ABC arbitrage : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

 | Source: ABC arbitrage ABC arbitrage

ABC arbitrage
Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 202 5

La société ABC arbitrage annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Ce document contient les parties suivantes :

  • Le rapport de gestion semestriel
  • Les comptes consolidés au 30 juin 2025
  • Les rapports des commissaires aux comptes
  • L’attestation du responsable du rapport financier

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société au lien suivant abc-arbitrage.com, dans la page « Actionnaires », rubrique Informations financières / Rapports financiers

 

Contacts : abc-arbitrage.com
Relations actionnaires : actionnaires@abc-arbitrage.com
Relations presse: VERBATEE / v.sabineu@verbatee.com		EURONEXT Paris - Compartiment B
ISIN : FR0004040608
Reuters  BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

Pièce jointe


Attachments

2025 ABCA CP - Mise à disposition du RFS VF

Recommended Reading