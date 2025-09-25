EDF : Nomination de Gregory Trannoy au poste de Directeur coordination exécutif du groupe EDF

Nomination de Gregory Trannoy au poste de Directeur coordination exécutif du groupe EDF

Grégory Trannoy est nommé Directeur coordination exécutif du Groupe, responsable du secrétariat du Comité exécutif du Groupe, à compter du 1er novembre 2025. Il succède à Chloé Pfeiffer, nommée Présidente de la société EDF Production Electricité Insulaire (PEI) à compter du 1er décembre 2025.

Grégory Trannoy est diplômé de l’ESCP. Il intègre le groupe EDF en 1997 où il exerce différentes missions de management opérationnel à la distribution, puis à la Direction commerce. Il intègre la Direction des ressources humaines en 2013, puis la Direction Commerce en 2017 en tant que Directeur marketing et expérience client sur le marché des clients particuliers. Depuis 2022, il est responsable de l’Université du groupe EDF.

Bernard Fontana, Président-Directeur général d’EDF, a déclaré : « Fort de son expérience de plus de 20 ans dans le Groupe, Gregory Trannoy apportera sa connaissance fine de l’entreprise et sa capacité à accompagner les transformations. Je félicite par ailleurs Chloé Pfeiffer pour son évolution, et pour son engagement au sein du comité exécutif du groupe EDF ces 3 années, en soutien de la gouvernance et sur le pilotage et le déploiement du projet d’entreprise « Ambitions 2035 ».

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 520 TWh décarbonée à 94 % et une intensité carbone de 30gCO2/kWh en 2024, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 milliards d’euros en 2024.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

Pièce jointe