Marie Brizard Wine & Spirits: Résultats semestriels 2025

Résultats semestriels 2025

Nette dégradation des résultats du 1er semestre 2025 dans un contexte de négociations commerciales difficiles en France avec une partie des clients et ce malgré la résilience de l’activité dans certaines zones à l’international

EBITDA 1 de +5,9 M€ au 30 juin 2025 comparé à +8,5 M€ au 1 er semestre 2024 (- 2,6 M€)

Amélioration du taux de marge brute de 80 points de base grâce à l’international

Résultat net part du Groupe de + 2,6 M€ au 30 juin 2025, soit une baisse de - 3,9 M€

Poursuite et accélération au second semestre du programme de réduction des coûts afin de sauvegarder la rentabilité du Groupe

Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés du premier semestre 2025, approuvés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu le 24 septembre 2025. Les procédures d’audit ont été effectuées.

Fahd Khadraoui, directeur général de MBWS, déclare : « Dans un contexte de marché morose pour notre secteur, le Groupe enregistre un recul de son chiffre d’affaires de -8,5% au premier semestre. Cette baisse est principalement liée à l’absence d’accord tarifaire sur notre marque de Scotch William Peel avec certains clients en France ainsi qu’à des ajustements de stocks imposés par certains distributeurs, notamment aux États-Unis.

À l’international, nous poursuivons le déploiement de notre stratégie de croissance sur nos segments prioritaires. Cela se manifeste par de nombreux succès commerciaux au niveau de nos marques Stratégiques Internationales (William Peel, Marie Brizard), nos marques Flagship Locales, la distribution de Marques d’Agence avec de nouveaux contrats en Bulgarie ainsi que notre offre de services industriels. De fait nous constatons une amélioration de 80 points de base de notre taux de marge brute consolidée, provenant de l’international, démontrant l’efficacité de notre politique de maîtrise des coûts et de rigueur commerciale.

Les ajustements tarifaires que nous appliquons, directement liés à l’inflation du coût de revient des liquides en fin de maturation, sont indispensables. Je tiens à remercier l’ensemble des clients qui nous accompagnent dans cette démarche. Avec ceux qui ne les acceptent pas encore, nous maintenons un dialogue constructif afin de parvenir à des conditions commerciales équilibrées et bénéfiques pour toutes les parties.

Malgré ces impacts très négatifs sur l'activité de notre groupe, nous avons pu limiter la baisse de la profitabilité.

Conformément à notre feuille de route, nous avons poursuivi nos investissements, notamment dans nos capacités industrielles et nos projets IT, tout en maintenant une situation de trésorerie nette confortable. En parallèle, nous poursuivons et accélérons au deuxième semestre le programme de maîtrise des coûts afin de sauvegarder notre rentabilité et limiter l’impact des tensions commerciales en cours. Je reste confiant dans la capacité de nos équipes à faire face à ces vents contraires et à trouver, avec nos clients, les accords nécessaires pour assurer une reprise d’activité durable et équilibrée. »

Compte de résultat simplifié du 1 er semestre 2025

En M€, sauf BPA 30 juin 2024 30 juin 2025 Variation



2025 vs 2024 Chiffre d’affaires net (hors droits d’accises) 94,9 86,6 -8,5% Marge brute 36,2 33,7 -2,5 M€ Taux de marge brute 38,1% 38,9% +0,8 pts EBITDA 8,5 5,9 -2,6 M€ Résultat opérationnel courant 5,2 3,0 -2,2 M€ Résultat net part du Groupe 6,5 2,6 -3,9 M€ Résultat net par action 0,06 0,02

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2025

Le chiffre d’affaires, hors droits d’accises, s’élève à 86,6 M€ au 1er semestre 2025, en baisse de -8,5% (hors effets de change) par rapport au 1er semestre 2024. Ce recul des ventes provient essentiellement d’un ralentissement de l’activité en France dans un contexte persistant de décroissance du marché des spiritueux.

Le chiffre d’affaires du cluster France ressort à 35,1 M€ au 1er semestre 2025, en baisse de -17,4% par rapport au 1er semestre 2024. La dégradation est plus marquée au deuxième trimestre (- 23,8 % à 17,5 M€) compte tenu de négociations annuelles particulièrement difficiles en Grande Distribution, en raison principalement des augmentations de tarifs rendues nécessaires suite aux fortes hausses de coût supportées pour les liquides en fin de maturation.

La marque William Peel a souffert de déréférencements chez certains distributeurs en France et l’impact sur le chiffre d’affaires Groupe au 1er semestre 2025 est estimé à -6,3%, et ce malgré des accords noués avec une très grande majorité des enseignes. A noter que la marque Marie Brizard est portée par les référencements de ses innovations en grande distribution et en Hors domicile et les bonnes performances sur le semestre de l’ensemble des marques du portefeuille pour le secteur Hors Domicile.

Le chiffre d’affaires du Cluster International s’établit à 51,4 M€ au 1er semestre 2025, en diminution de -1,3% par rapport au 1er semestre 2024. Les ventes de 26,8 M€ au deuxième trimestre 2025 sont en baisse plus sensible à hauteur de -5,6% par rapport au deuxième trimestre 2024, avec des évolutions contrastées selon les segments d'activité et zones géographiques :

l’activité Services Industriels maintient sa croissance en Espagne et en Lituanie mais enregistre un repli conjoncturel en Bulgarie en fin de trimestre ;

aux Etats-Unis, le deuxième trimestre est en net recul, principalement en raison d’une réduction massive de stock décidée unilatéralement par notre importateur, conjuguée à une comparaison avec une situation anormalement élevée en 2024 liée à des changements de distributeurs. L’impact de cette réduction de stock sur le chiffre d’affaires Groupe au 1 er semestre 2025 est estimé à -2,4% au niveau Groupe ;

semestre 2025 est estimé à -2,4% au niveau Groupe ; les marchés export demeurent stables malgré une base de comparaison faible en 2024, certains marchés européens étant à la peine. A noter cependant un retour à la croissance au 2ème trimestre de l’activité au Canada, une belle progression en Pologne mais la poursuite d’un recul des expéditions vers la zone Asie-Pacifique.





Résultats 1 er semestre 2025

Le taux de marge brute s’établit à 38,9 % sur le 1er semestre 2025 contre 38,1% à fin juin 2024. Cette amélioration de 80 points de base provient de l’activité du Cluster International. Elle reflète à la fois l’approche volontariste de maitrise des coûts et de recherche de productivité, et la politique de rigueur commerciale via les ajustements tarifaires pratiqués pour compenser les hausses importantes du prix de revient des liquides en fin de maturation.

L’EBITDA du 1er semestre 2025 s’est élevé à 5,9 M€, en diminution de - 2,6 M€ (hors effet change) par rapport au 1er semestre 2024.

L’EBITDA du cluster France contribue à hauteur de 3,7 M€ pour le 1er semestre 2025, contre 6,1 M€ au 1er semestre 2024 reflet de la baisse de l’activité enregistrée sur le semestre et de l’augmentation du coût des liquides arrivés en fin de maturation, et ce malgré une maîtrise renforcée des coûts de production et des coûts de structure.

Le cluster International affiche un EBITDA en amélioration par rapport au 1er semestre 2024 de +0,6 M€ atteignant ainsi 4,7 M€ au 30 juin 2025. On note une forte baisse de la profitabilité aux Etats-Unis, liée au net recul de l’activité. Cette évolution est plus que compensée par l’amélioration de la rentabilité des filiales espagnole et lituaniennes, portée notamment par une forte activité des Services industriels ainsi que la bonne performance des Marques Stratégiques Internationales.

L’EBITDA du Groupe intègre également un impact négatif de 0,8 M€ au niveau du résultat de la Holding sur ce premier semestre 2025 par rapport au 30 juin 2024, qui bénéficiait de produits sur activité non récurrents et des gains nets de change opérationnels plus importants.

EBITDA du 1 er semestre 2025 par cluster

En M€ 30 juin 2024 Croissance organique Effet de Change 30 juin 2025 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. Change) France 6,1 (2,4) - 3,7 -39,1% -39,1% International 4,1 0,6 0,0 4,7 +13,8% +14,3% Holding (1,8) (0,8) (2,6) -45,2% -45,2% TOTAL GROUPE MBWS 8,5 (2,6) 0,0 5,9 -31% -30,8%

Le résultat net Part du Groupe s’élève à + 2,6 M€ au 1er semestre 2025, en baisse de -3,9 M€ par rapport au 1er semestre 2024. Cette dégradation résulte de la baisse du résultat opérationnel ainsi que de celle du résultat financier, qui bien que demeurant positif, suit la diminution globale des taux sur la période concernant les placements de la trésorerie du Groupe.

Bilan au 30 juin 2025

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 214,8 M€ au 30 juin 2025 contre 213,6 M€ au 31 décembre 2024 alors que l’endettement financier brut est en baisse à 6,9 M€ au premier semestre 2025, et que la trésorerie positive du Groupe affiche une diminution de -5,3 M€ au 30 juin 2025. La trésorerie nette du Groupe s’établit ainsi à 43,8 M€ au 30 juin 2025 contre 48,4 M€ au 31 décembre 2024.

Le poste stocks et en-cours à 51,9 M€ au 30 juin 2025 est en hausse de +3,3 M€ par rapport au 31 décembre 2024. Cette évolution reflète un contexte de baisse significative d’activité, conséquence notamment des négociations commerciales au 1er trimestre en France qui engendrent un impact négatif à court terme sur la trésorerie ; malgré une réaction immédiate et des ajustements rapides des achats, un léger décalage temporel provoque une augmentation du niveau des stocks à fin juin. A noter une baisse de l’encours client par rapport au 30 juin 2024.

Les flux liés aux investissements industriels se sont élevés à 4,1 M€ sur le semestre.

Perspectives

Le Groupe s’attache à créer les conditions d’une croissance rentable et durable de son portefeuille d’activités, et du renforcement de sa présence sur ses marchés clés, en s’appuyant sur ses réseaux commerciaux, son outil industriel et ses segments d’activité stratégiques. Il témoigne de sa résilience globale sur ses marques mainstream, en conjuguant des initiatives ciblées, une exécution commerciale agile et une gestion rigoureuse de ses coûts.

L'année 2025 constitue une année de transition, dans un contexte de tensions persistantes sur le marché mondial des vins et spiritueux, doublé d’une visibilité commerciale limitée et volatile. Cela est illustré en particulier depuis juillet dernier par la confirmation de nouvelles hausses de droits de douane dans les échanges commerciaux avec les Etats-Unis.

Suite à l’impact significatif subi par le Groupe de l'inflation du coût de revient des liquides en fin de maturation, en particulier pour le Scotch Whisky et plus marginalement le Cognac, le Groupe a mis en œuvre des mesures pour l’atténuer et préserver au mieux la performance financière de ses activités tant en France que sur des marchés internationaux. Ces dernières concernent à la fois :

- des ajustements tarifaires pour compenser les hausses importantes du prix de revient sans lesquels la performance économique du Cluster France pourrait être plus significativement affectée;

- la mise en place de mesures de protection de la rentabilité par l’accentuation de la réduction de certaines dépenses, l’accélération des projets de productivité et des initiatives commerciales adaptées à effets positifs à court terme.

Le Groupe continue de déployer tous les efforts nécessaires et maintient un dialogue continu pour atténuer l’impact des tensions commerciales des derniers mois, notamment avec certaines enseignes de la Grande Distribution sur le marché français. L’objectif est de parvenir à une reprise d’activité bénéfique pour l’ensemble des acteurs concernés et à des conditions commerciales équilibrées et acceptables.

Parallèlement, le Groupe s’appuie sur l’ensemble de ses leviers stratégiques pour faire face à ces vents contraires, en particulier à travers la diversification de son offre via le développement des Services Industriels et de la distribution de Marques d’Agence, deux segments qui affichent des performances encourageantes et démontrent un réel potentiel de croissance. Le Groupe reste par ailleurs concentré sur sa feuille de route, en particulier les volets investissement rentable, innovation et transition durable, tout en restant vigilant à l’adaptation de son offre commerciale à l’élasticité de la demande consommateurs.

Enfin, le Groupe poursuit activement l’identification d’opportunités de croissance pertinentes et rentables, tant organiques qu’externes, en mobilisant les initiatives au sein de ses deux clusters, le tout dans une logique de développement à long terme et de consolidation du marché des vins et spiritueux.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard, Cognac Gautier et San José.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

ANNEXES États financiers consolidés semestriels 2025

Compte de résultat

(en milliers d'euros) 30.06.2025 30.06.2024 Chiffre d'affaires 106 444 115 177 Droits d'accises (19 828) (20 243) Chiffre d'affaires net de droits 86 616 94 934 Achats consommés (52 881) (58 731) Charges externes (11 579) (12 834) Charges de personnel (15 482) (14 935) Impôts et taxes (1 040) (718) Dotations aux amortissements (2 987) (3 169) Autres produits d'exploitation 1 817 1 795 Autres charges d'exploitation (1 470) (1 123) Résultat opérationnel courant 2 995 5 219 Autres produits opérationnels non courants 1 251 2 238 Autres charges opérationnelles non courants (1 483) (1 424) Résultat opérationnel 2 763 6 032 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 701 818 Coût de l'endettement financier brut (248) (138) Coût de l'endettement financier net 453 680 Autres produits financiers 350 200 Autres charges financières (302) (180) Résultat financier 501 700 Résultat avant impôt 3 264 6 733 Impôt sur les résultats (638) (203) Résultat net des activités poursuivies 2 626 6 530 Résultat net des activités abandonnées ou cédées - - RESULTAT NET 2 626 6 530 Part du groupe 2 618 6 521 dont résultat net des activités poursuivies 2 618 6 521 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées - - Participations ne donnant pas le contrôle 8 9 dont résultat net des activités poursuivies 8 9 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées - - Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en €) 0,02 € 0,06 € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) 0,02 € 0,06 € Résultat net part du groupe par action (en €) 0,02 € 0,06 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) 0,02 € 0,06 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 111 857 191 111 884 212 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 111 857 191 111 884 212

Bilan

Actif (en milliers d'euros) 30.06.2025 31.12.2024 Actifs non courants Goodwill 14 704 14 704 Immobilisations incorporelles 74 406 74 358 Immobilisations corporelles 38 834 35 506 Actifs financiers 926 946 Actifs d'impôts différés 2 006 2 401 Total actifs non courants 130 875 127 915 Actifs courants Stocks et en-cours 51 892 48 562 Créances clients 36 354 34 810 Créances d'impôt 441 279 Autres actifs courants 10 395 11 219 Instruments dérivés courants - 184 Trésorerie et équivalents de trésorerie 50 726 56 060 Total actifs courants 149 807 151 114 TOTAL ACTIF 280 682 279 029 Passif (en milliers d'euros) 30.06.2025 31.12.2024 Capitaux propres Capital 156 786 156 786 Primes 72 815 72 815 Réserves consolidées et autres réserves (7 930) (17 456) Réserves de conversion (9 493) (8 213) Résultat consolidé 2 618 9 645 Capitaux propres (part du groupe) 214 796 213 577 Participations ne donnant pas le contrôle 117 110 Total capitaux propres 214 914 213 677 Passifs non courants Avantages au personnel 1 590 1 491 Provisions non courantes 3 278 3 335 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 2 425 3 197 Autres passifs non courants 4 295 1 481 Passifs d'impôts différés 165 154 Total passifs non courants 11 753 9 658 Passifs courants Provisions courantes 1 980 3 168 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 806 809 Emprunts à court terme 3 692 3 654 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 27 387 27 940 Dettes d'impôt 362 406 Autres passifs courants 19 760 19 636 Instruments dérivés courants 27 71 Total passifs courants 54 014 55 684 TOTAL PASSIF 280 682 279 029

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 30.06.2025 30.06.2024 Résultat net total consolidé 2 626 6 530 Amortissements et provisions 1 896 2 883 Résultats de cession et résultats de dilution 134 (418) Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 4 656 8 995 Charge (produit) d'impôt 638 203 Coût de l'endettement financier net (490) (667) Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 4 804 8 530 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) (5 075) (2 553) Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) 919 (1 874) Impôts versés (548) 49 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 100 4 153 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (4 089) (2 662) Diminution (Augmentation) des prêts et avances consentis - (11) Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 182 477 Incidence de variation de périmètre - (4) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (3 907) (2 200) Augmentation de capital - - Emission d'emprunts - - Remboursement d'emprunts (504) (447) Intérêts financiers nets versés 490 599 Variation nette des financements court terme (100) (463) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (114) (311) Incidence de la variation des taux de change (1 414) 304 Variation de la trésorerie (5 335) 1 945 Trésorerie d'ouverture 56 061 45 133 Trésorerie de clôture 50 726 47 078 Variation de la trésorerie (5 335) 1 945





1 EBITDA = EBIT + amortissements + provisions hors actif circulant

NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire. Les données financières présentées sont individuellement arrondies.

