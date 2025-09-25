ÍL-sjóður: Skiptiútboð í tengslum við kaup á  IBN 38 0101 gegn afhendingu á RIKS 34 1016

Þriðjudaginn 30. september nk. mun ÍL-sjóður halda skiptiútboð. Útboðið verður haldið milli kl. 10:30 og 11:00 og býðst ÍL-sjóður til að kaupa IBN 38 0101 (IS0000001162) á hreina verðinu 42,7676, en til skýringar jafngildir verðið 3,45% ávöxtunarkröfu, gegn afhendingu á verðtryggða ríkisbréfaflokkinum RIKS 34 1016 (IS0000037737) á hreina verðinu 104,1411, en til skýringar jafngildir verðið 2,97% ávöxtunarkröfu. Niðurstaða skiptiútboðsins verður tilkynnt með opinberum hætti kl. 12:00 á útboðsdegi.
Kauptilboð í viðkomandi ríkisbréfaflokk skulu send inn sem nafnverðsfjárhæð.
Uppgjörsdagur viðskiptanna er þriðjudagurinn 7. október 2025.
ÍL-sjóður áskilur sér rétt til að samþykkja að hluta eða hafna öllum tilboðum.
Umsjónaraðili með framkvæmd skiptiútboðsins er deild Lánamála ríkisins hjá Seðlabanka Íslands. Aðalmiðlurum ríkisverðbréfa sem gert hafa þátttökusamning við ÍL-sjóð (Arion banki hf., Fossar fjárfestingarbanki hf., Íslandsbanki hf., Kvika banki hf. og Landsbankinn hf.), er boðið að hafa milligöngu um viðskiptin og verður Bloomberg viðskipta- og útboðskerfið notað.
Eigendum IBN 38 0101 er bent á að snúa sér til aðalmiðlara hafi þeir áhuga á að taka þátt í skiptiútboðinu.
Útboðsskilmálar skiptiútboðsins eru í meðfylgjandi viðhengi.
Nánari upplýsingar veita:
Starfsmenn Lánamála ríkisins sem umsjónaraðili útboðsins í síma 569-9994, netfang lanamal@lanamal.is
Viðhengi