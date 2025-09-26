OSE Immunotherapeutics, Inserm Transfert et Nantes Université annoncent un partenariat stratégique pour accélérer

l’innovation en immunothérapie

Nantes, le 26 septembre 2025, 7 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), Inserm Transfert, pour le compte de l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), et Nantes Université annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat visant à accélérer le développement de projets innovants dans les domaines de l’immunothérapie en oncologie, inflammation et auto-immunité.

En associant découvertes académiques et expertises industrielles, l’objectif est clair : transformer et valoriser des travaux de recherche dans le domaine de l’immunologie en programmes industriels porteurs de thérapies de rupture pour les patients. Cette alliance public-privé d’envergure consolide les liens historiques avec le hub d’innovation en Immunothérapie à Nantes, tout en élargissant son modèle au niveau national pour les années à venir.

Pour atteindre ces objectifs, les partenaires uniront leurs équipes scientifiques et mutualiseront leurs expertises et savoir-faire afin de transformer des projets innovants en programmes prêts pour le développement industriel. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, l’identification de projets opérée par Inserm Transfert et Nantes Université permettra à OSE Immunotherapeutics d’accéder aux programmes les plus prometteurs et pertinents issus des unités de recherche de Nantes Université et de l’Inserm. Les projets sélectionnés bénéficieront d’un soutien financier et d’un accompagnement spécifique.

Pascale Augé, Présidente du Directoire d’Inserm Transfert, déclare : « Ce partenariat avec OSE Immunotherapeutics illustre parfaitement notre engagement à soutenir une recherche d’excellence en favorisant les synergies entre le monde académique et les entreprises de biotechnologie françaises. C’est une grande satisfaction de consolider des collaborations durables avec des acteurs innovants bien implantés sur un territoire, au bénéfice direct des patients. Ceci est une illustration du dynamisme des partenariats public/privé dans le domaine de la santé. »

Frédéric Jacquemin, Vice-Président Innovation et Partenariats de Nantes Université, ajoute : « La recherche collaborative à Nantes Université est au cœur de notre mission. Elle s'appuie sur ses forces académiques et hospitalières et des partenariats solides et reconnus. Nous sommes impatients de renforcer la complémentarité de nos expertises et de nos ressources au sein de ce partenariat, afin de favoriser une recherche ouverte et porteuse d’innovations thérapeutiques pour la société ».

Nicolas Poirier, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics, commente : « Nous sommes très heureux d’engager cette nouvelle collaboration avec des équipes d’excellence dont les expertises, les technologies et les programmes d’immunothérapie sont très complémentaires des nôtres. Ce partenariat renforce notre structure de liens établis de longue date avec la recherche académique nantaise et les élargit à l’échelle nationale, renforçant ainsi notre ambition de faire rayonner l’innovation immunologique sur l’ensemble du territoire français. Il illustre également notre engagement constant pour faire émerger des immunothérapies innovantes au bénéfice des patients confrontés à de forts besoins médicaux, objectif commun et central de cette alliance. »

À PROPOS D’INSERM TRANSFERT

Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, est en charge de la valorisation et des innovations de l’Inserm et de ses partenaires académiques en santé humaine et favorise les transferts de technologies sur le long terme selon les bonnes pratiques internationales. Fondée en 2000, Inserm Transfert gère sous concession de service public l’intégralité de la chaine de valeur de l’innovation et le transfert des connaissances issues des laboratoires de recherche de l’Inserm vers le monde industriel, de la déclaration d’invention au partenariat industriel et à la création d’entreprise. Inserm Transfert propose aussi ses services dans le montage et la gestion de projets nationaux, européens et internationaux, ainsi que l'accompagnement à la valorisation de la recherche clinique et des données/bases de données de santé et de cohortes. Pour en savoir plus : www.inserm-transfert.fr

À PROPOS DE NANTES UNIVERSITÉ

Nantes Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui propose un modèle d’université de rang mondial inédit en France unissant quatre pôles universitaires, Centrale Nantes, l’École Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, le CHU de Nantes, l’Institut de Recherche Technologique Jules Verne et l’Inserm.

Acteur majeur de la recherche, de la formation et de l’innovation, Nantes Université est particulièrement reconnue pour son excellence dans le domaine de la santé, comme en atteste le label d’excellence I-SITE (Initiative - Sciences Innovation Territoire Economie) obtenu à travers le projet NExT, dont l’un des deux axes thématiques est la Santé du futur. Cette dynamique d’excellence repose sur les travaux de renommée internationale et s’inscrit dans le Pôle Universitaire d’Innovation, piloté par Nantes Université, qui accompagne et soutient la recherche partenariale et le transfert technologique.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires.

Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir.

Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics.

OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à

l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

