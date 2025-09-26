Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 26 septembre 2025 à 8h

CATANA GROUP

Nouvelle feuille de route 2030

Acteur réputé et historique du secteur nautique français, le Groupe familial Poncin, dirigé par Aurélien PONCIN, ouvre une nouvelle page de sa riche histoire.

Concepteur de la marque de catamarans BALI et de la nouvelle marque de catamarans à moteurs YOT, fondateur et actionnaire de référence de CATANA GROUP et d’entités industrielles liées, le Groupe familial Poncin, au travers de ses principales structures, lance un vaste plan d’investissements à horizon 2030, afin de renforcer sa position sur le marché des catamarans.

Fidèle aux valeurs et aux qualités qui l’ont propulsé au cours de la dernière décennie dans l’élite mondiale des catamarans, le Groupe engage un plan stratégique aligné sur les objectifs prioritaires du Groupe :

Se positionner sur les zones encore inexplorées par le Groupe sur le segment des catamarans ;





Renforcer son potentiel d’innovation ;





Réduire le time to market des nouveaux modèles ;





Accroître les capacités et l’efficacité industrielle du Groupe ;





Élargir sa force de frappe commerciale et de services.





Le Groupe défend dans son développement le modèle entrepreneurial familial qui a démontré sa capacité à donner les meilleures garanties sur le long terme sur le secteur nautique et par là, construire et protéger jusque-là le leadership mondial français.

De 2025 à 2030

14 nouveaux modèles pour occuper 6 segments de marché différents : 5 modèles YOT Power Catamarans, 2 modèles Catana Catamarans, 5 modèles Bali, 2 modèles Seaty.

+ de 40 000 m² de nouvelles capacités techniques totalement réalisées en France

2 nouvelles implantations de services en France et une aux USA

+ de 130 M€ d’investissements majoritairement financés par le Groupe familial Poncin

1 – Se positionner sur les zones encore inexplorées par le Groupe sur le segment des catamarans

Tout en poursuivant le développement et le renouvellement de sa gamme BALI, le Groupe visera à élargir sa zone d’influence en constituant des forces de frappe complémentaires sur plusieurs zones de marché :

Catamarans à voile de grandes tailles en développant de bateaux supérieurs à 60 pieds,

Catamarans de grands voyages avec l’élargissement de l’offre CATANA,

Catamarans à moteur hors-bord en complétant l’offre déjà existante avec le YOT 36 et YOT 41,

Catamarans à moteur in-board pour lequel la marque YOT n’est pas encore présente,

Sur le marché naissant des catamarans house-boat avec la nouvelle marque SEATY.





2 - Renforcer son potentiel d’innovation

Le succès sans précédent du concept audacieux et disruptif BALI a confirmé que seules l’écoute des clients et l’innovation permettaient de répondre aux attentes des clients, en constante évolution.

A Saint-Jean-d’Hermine (85), sur un terrain de 55 000 m², le Groupe entreprend la construction d’un pôle multi-activités, totalement dédié au développement, pôle sur lequel sera notamment implanté un centre R&D.

Disposant d’un bureau d’études dédié, d’un réseau de partenaires technologiques déjà constitué (multiplexage, traitement des données, gestion des systèmes électriques, génération d’énergie et propulsion électrique, systèmes hydrauliques, etc.) et qui se renforcera dans les 5 ans à venir, ce centre R&D sera un vrai accélérateur de créativité pour le Groupe tout en s’inscrivant dans une démarche d’éco-conception engagée.

Il sera équipé sous deux ans d’un atelier et d’un laboratoire dédiés à l’innovation et à la qualification des matériaux et composants, implantés dans plus de 2 000 m² de bâtiments qui lui permettront de concevoir, prototyper, tester puis déployer des solutions innovantes.

3 – Réduire le temps de développement des nouveaux modèles

Au sein du nouveau pôle multi activités de Saint-Jean-d’Hermine comprendra également la construction d’un centre d’usinage et de modelage de près de 13 000 m². Ce centre sera dédié à la réalisation de moules et d’outillages. Il vise à réduire le temps de développement des nouveaux modèles améliorant ainsi le « time to market » du Groupe.

Le « time to market » a constitué un levier important de la performance du groupe avec le lancement de 15 modèles en 10 ans et le renforcement de cet atout majeur est un élément clé dans la poursuite de sa croissance.

Le gain dépendance envers des sous-traitants peu nombreux et souvent lointains, diminuera l’inertie et des coûts d’approche importants.

4 - Accroître les capacités et l’efficacité industrielle du Groupe

Le Groupe possède déjà un dispositif industriel performant efficacement réparti entre la France, le Portugal et la Tunisie. Ce modèle industriel lui permet d’asseoir un profil de marge solide quel que soit la taille des unités produites.

Pour renforcer cette dynamique, le Groupe vient de prendre livraison de sa nouvelle usine d’Aveiro au Portugal, totalement dédiée à la fabrication des bateaux à moteurs de la marque YOT. Cette usine de 25 000 m² sur un terrain de 60 000 m² dote dès son lancement la marque YOT d’un outil parfaitement adapté aux besoins industriels de cette nouvelle activité, dans un environnement moderne et éco-responsable.

Outre la poursuite des investissements d’optimisation de ses sites existants, le plan d’investissements prévoit plus spécifiquement :

La modernisation du département « composites » de l’usine historique de Canet-en-Roussillon avec un nouveau bâtiment de près de 3 000 m²





La construction d’une nouvelle usine dédiée à la production d’unités de grandes tailles. Ce site sera édifié sur la zone « SPL2 » d’extension du pôle nautique de Canet-en-Roussillon avec un terrain de plus 50 000 m² pour une usine à minima de 25 000 m². Dans ce cadre, Perpignan Méditerranée Métropole a déjà confirmé l’affectation du terrain prévue à cette extension des activités du port de Canet-en-Roussillon à CATANA GROUP.





5 - Elargir sa force de frappe commerciale et de services

Développement commercial et des services en Amérique du Nord

Fort d’un réseau de distributeurs performants et d’une image de marque singulière, le Groupe entend néanmoins concentrer des efforts importants à court terme sur la performance commerciale en Amérique du Nord, encore perfectible.

Ainsi, doté d’une gamme de produits parfaitement compatibles avec les attentes du puissant marché nord-américain (voile et moteur), le Groupe ambitionne désormais le doublement de ses ventes d’ici à 2030.

Après avoir procédé à une refonte de son organisation commerciale nord-américaine il y quelques mois, avec la signature d’un accord d’exclusivité de distribution avec la société américaine « Catamaran Guru », le Groupe familial Poncin a par ailleurs pris une participation capitalistique de 34% dans cette société. Cet engagement démontre son ambition sur le marché nord-américain.

Pour compléter le sujet, le Groupe pourra aussi renforcer son panel de services aux Etats-Unis et privilégiera une solution de croissance externe.

Création d’une marina dédiée aux catamarans à Leucate (11)

Historiquement actif sur les services avec son implantation exceptionnelle du PORT PIN ROLLAND à Saint-Mandrier (83), 350 places au port à flot et 250 à terre, dont la concession vient d’être renouvelée pour 25 ans, le Groupe va constituer une nouvelle force de frappe de services, cette fois plus à l’Ouest sur la côte Méditerranéenne Française.

Le Groupe familial PONCIN a ainsi créé il y a plusieurs mois la société LEUCATE CATAMARANS MARINA. Cette société a tout d’abord fait l’acquisition d’un petit chantier de services à Leucate (11) et vient d’obtenir une concession de 35 ans pour un plan d’eau de 27 000 m². Grâce à cette concession, le groupe va pouvoir constituer une marina totalement dédiée aux catamarans, avec une capacité d’environ 80 bateaux.

Ce nouvel outil, proche géographiquement du site de Canet-en-Roussillon, permettra en premier lieu d’accueillir des catamarans de toutes marques et d’assurer un service tel que le Groupe le propose déjà dans sa base varoise de PORT PIN ROLLAND.

Cet outil constituera également une vitrine commerciale et marketing importante pour toutes les marques du Groupe.

Création d’une base de location BALI CATAMARANS CHARTER à Port Pin Rolland (83)

Soucieux d’être à l’écoute de son marché et de saisir très tôt les nouvelles aspirations de ses clients, le Groupe familial PONCIN ouvre une base de location de bateaux dans son fief de Port Pin Rolland dans le Var.

Avec une première flotte de 6 bateaux, le groupe capte ainsi les retours de clients directs, ainsi que de nombreuses données essentielles d’utilisation pour mieux comprendre les pratiques des clients et orienter le développement de solutions innovantes.

La base de Port Pin Rolland est un actif historique et précieux du Groupe dont la concession vient d’être renouvelée pour 25 ans. Ce site est l’endroit idéal pour cette nouvelle activité. Il bénéficie de l’extraordinaire expertise et du dévouement de l’équipe du Port Pin Rolland, sous la direction de Christian Castanié, dont la gestion et l’efficacité depuis la création du groupe ont été sans égal.

Promouvoir un modèle entrepreneurial familial au service du leadership français

Au-delà d’un plan d’ambitions, le Groupe familial PONCIN poursuivra la défense d’un modèle entrepreneurial basé sur la vision long terme et la responsabilité.

Il entend conserver et développer un management familial court, agile, créatif, connaisseur des problématiques de terrain, proche et fédérateur de ses équipes, équilibré et responsable dans les cycles hauts comme bas. C’est ce modèle qui a marqué l’histoire du groupe et que nous souhaitons faire perdurer, quel que soit la taille d’entreprise, quel que soit le pays.

Le leadership mondial du secteur nautique français, secteur très spécifique et cyclique, s’est construit et défendu autour de ce type de profil entrepreneurial. Nous souhaitons plus que jamais continuer à apporter notre contribution au maintien de cette excellence française, en embarquant toutes les forces vives (salariés, actionnaires, partenaires économiques) qui partagent ce socle de valeurs.

À PROPOS DE…

… LE GROUPE FAMILIAL PONCIN

Acteur du monde du nautisme depuis 1974, le GROUPE FAMILIAL PONCIN est le fondateur et actionnaire de référence de CATANA GROUP et de ses entités industrielles implantées en France, Portugal et Tunisie. Le Groupe international, spécialisé dans la conception et la fabrication de catamarans est en forte croissance et se positionne actuellement dans le trio de tête mondial. Il regroupe 1400 collaborateurs fédérés autour d’un projet Groupe centré sur l’innovation, l’éco-responsabilité et une culture d’entreprise familiale. Historiquement positionné sur le segment Voile avec les marques BALI (2014) et CATANA (1983), le Groupe a lancé la marque YOT en 2023 pour le segment Motor Boat et plus récemment la marque SEATY pour les Houseboats.

La marque CATANA bénéficie de 40 ans d'expérience. Reconnus pour leur fiabilité et leurs performances, les bateaux CATANA sont parfaitement équilibrés, rapides et légers. Avec une sécurité exceptionnelle, les CATANA CATAMARANS sont faciles à manœuvrer et leur confort haut de gamme permet de voyager sur toutes les mers du globe.

BALI Catamarans offre un concept novateur, unique, qui a révolutionné le monde des catamarans. Grâce à la porte arrière oscillo-basculante et à la plateforme avant rigide, les catamarans BALI incarnent l’ouverture et l’espace. Le cockpit avant et l’espace augmenté – rendu possible par la porte BALI – sont des atouts majeurs qui distinguent la marque parmi tous les acteurs du marché.

La nouvelle marque de POWER CATAMARANS YOT apporte un vent de fraîcheur sur le segment des yachts. YOT répond aussi bien aux besoins des néophytes qu’à ceux des navigateurs expérimentés. YOT, c’est un style, un design moderne et tendance, pensé pour vivre intensément. La marque propose des bateaux confortables, stables et sécurisants. Marins, agiles, puissants, leur conception à double flotteurs assure d’excellentes performances et un passage en mer très confortable. Vifs et ludiques, ils allient puissance et consommation raisonnée.

La marque SEATY, dont le premier modèle est présenté en première au salon nautique du Grand Pavois 2025 ouvre un nouveau chapitre dans l'habitat contemporain : les modules SEATY sont autonomes, habitables, confortables et configurables, disponibles en versions résidentielles ou professionnelles. Installés sur des eaux calmes (baies, ports, lacs, rivières ou canaux), ils offrent une alternative innovante et durable à l'immobilier traditionnel. Conçus comme des lieux de vie ou de travail « avec la plus belle vue possible », les modules SEATY répondent aux besoins des professionnels du tourisme, des entreprises et des particuliers qui souhaitent adopter un mode de vie respectueux de l'environnement.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur Euronext Growth Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :



































CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Général Délégué Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

Pièce jointe