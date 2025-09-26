Résultats semestriels 2025 du groupe Groupama

Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus) de 12,9 milliards d’euros, en croissance de +7,1%

Progression de l’activité en assurance de biens et responsabilité (+6,4%)

Hausse du chiffre d’affaires en santé prévoyance (+7,3%)

Croissance de l’activité en épargne retraite (+9,1%)

Revenus d’assurance (normes IFRS 17) de 8,3 milliards d’euros

Résultat net de 450 millions d’euros, en hausse de +13%

Résultat opérationnel économique de 503 millions d’euros, en progression de +23%

Evénements climatiques importants, notamment le cyclone Garance sur l’île de La Réunion en février et les fortes intempéries de juin en France métropolitaine

Ratio combiné de 94,1%

Ratio de solvabilité solide à 211% sans mesure transitoire

Ratio de solvabilité de 263% avec mesure transitoire sur les provisions techniques

Fonds propres de 11,0 milliards d’euros

Marge sur services contractuelle de 4,1 milliards d’euros

Les comptes combinés du Groupe pour le premier semestre 2025 ont été examinés par le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni ce 25 septembre 2025 sous la présidence de Laurent Poupart. S’agissant de comptes semestriels, ils ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Activité (primes d’assurance et autres revenus)

Au 30 juin 2025, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 12,9 milliards d’euros, en hausse de + 7,1% par rapport au 30 juin 2024. La progression provient à la fois de l’assurance de biens et responsabilité (+6,4%), de l’assurance santé & prévoyance (+7,3%) et de l’épargne retraite (+9,1%).

Chiffre d’affaires Groupama au 30 juin 2025

en millions d’euros 30/06/2025 Evolution constante 30/06/24 Assurance de biens et responsabilité 6 876 +6,4% Santé & Prévoyance 3 963 +7,3% Epargne & Retraite 1 884 +9,1% Activités financières 136 +12,9% TOTAL GROUPE 12 858 +7,1%





En France

Le chiffre d’affaires de l’assurance en France au 30 juin 2025 s’établit à 11,0 milliards d’euros, en progression de +6,2% par rapport au 30 juin 2024.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 5,6 milliards d’euros au 30 juin 2025, en croissance de +5,8% par rapport au 30 juin 2024. Toutes les branches sont en hausse, dont l’assurance habitation (+6,8%), l’assurance automobile (+3,8%), l’assurance aux entreprises et collectivités (+11,1%) et les métiers agricoles (+3,8%).

L’activité en santé-prévoyance poursuit sa progression (+7,1%) à 3,7 milliards d’euros au 30 juin 2025, portée par la croissance de la santé (+7,3%) et le développement des acceptations collectives (+24,7%).

En épargne-retraite, le chiffre d’affaires progresse également (+5,9%) et atteint 1,6 milliard d’euros au 30 juin 2025, en lien avec la croissance en épargne-retraite individuelle (+6,8%) et plus particulièrement sur le segment des produits en euros (+16,8%).

A l’international

Sur le 1er semestre 2025, l’activité atteint 1,7 milliard d’euros, en progression de +12,9% à périmètre et taux de change constants par rapport au 30 juin 2024, liée principalement à la croissance soutenue de l’activité en Hongrie (+30,9%), en Roumanie (+11,1%) et en Italie (+7,2%).

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 1,2 milliard d’euros au 30 juin 2025, en hausse de +9,4% par rapport à la période précédente. Cette progression provient notamment du développement de l’assurance auto (+7,4%) dans quasiment toutes les zones géographiques et plus particulièrement en Italie et en Hongrie et de l’assurance habitation (+11,5%), notamment en Hongrie et en Italie.

L’activité en santé-prévoyance s’inscrit en hausse (+11,7%) à 221 millions d’euros, bénéficiant de la croissance des branches santé collectives (+19,1%), notamment en Roumanie et de la prévoyance collective (+19,8%) et prévoyance individuelle (+6,6%) principalement en Hongrie.

Le chiffre d’affaires en épargne retraite progresse nettement (+31,6%), à la fois en épargne retraite individuelle en UC (+39,9%) principalement en Hongrie et en épargne-retraite traditionnelle (+26,1%), notamment en Italie.

Activités financières

Le chiffre d’affaires des activités financières s’élève à 136 millions d’euros, en hausse de +12,9%, et provient pour l’essentiel de Groupama Asset Management.

Résultats

Le résultat opérationnel économique s’élève à 503 millions d’euros au 30 juin 2025, en progression de +23,0% par rapport au 30 juin 2024.

Il provient de l’assurance de biens et responsabilité pour 283 millions d’euros, en hausse de +56% par rapport au 30 juin 2024, et de l’assurance santé & prévoyance pour 132 millions d’euros, en hausse de +94%. Le ratio combiné du groupe s’établit à 94,1% au 30 juin 2025, en amélioration de -1,8 point par rapport au 30 juin 2024. Cette évolution s’explique notamment par la diminution des sinistres graves par rapport à la période précédente, laquelle incluait le coût des émeutes en Nouvelle-Calédonie, ainsi que par l’augmentation des boni sur exercices antérieurs. Ces effets positifs sont toutefois partiellement compensés par une hausse de la sinistralité climatique, qui s’élève à 562 millions d’euros avant réassurance au 30 juin 2025. Le ratio de frais d’exploitation est quasi stable à 28,8% au 30 juin 2025.

Le résultat opérationnel économique en épargne retraite est de 137 millions d’euros au 30 juin 2025 contre 209 millions d’euros au 30 juin 2024. Il est à noter qu’en 2024 ce résultat bénéficiait du produit de la commutation de la quote-part réassurée par Groupama Gan Vie à CNP Retraite dans le traité de réassurance PREFON Retraite.

Le résultat opérationnel économique des activités financières s’élève à 22 millions d’euros et celui de l’activité holding du groupe est de -71 millions d’euros au 30 juin 2025.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net intègre des éléments non récurrents, notamment la réalisation de plus-ou moins-values, la variation de juste valeur d’actifs financiers, les charges de financement ainsi que la surtaxe d’IS relative à l’exercice fiscal 2024 et à la quote-part de la charge relative au 1er semestre 2025. Au global, le résultat net du groupe s’élève à 450 millions d’euros au 30 juin 2025, contre 398 millions d’euros au 30 juin 2024.

Bilan

Les fonds propres du groupe s’élèvent à 11,0 milliards d’euros au 30 juin 2025 contre 10,5 milliards d’euros au 31 décembre 2024. Cette évolution est liée essentiellement à la contribution positive du résultat et à la variation favorable des réserves d’OCI.

La marge de services contractuelle du groupe, qui représente les bénéfices futurs différés des contrats d’épargne retraite et de prévoyance de long terme, calculés de manière actualisée, atteint 4,1 milliards d’euros au 30 juin 2025, en hausse de +8,2% par rapport au 31 décembre 2024.

Au 30 juin 2025, le taux de couverture Solvabilité 2, sans mesure transitoire sur les provisions techniques, est de 211%. La hausse du taux de couverture de 26 points par rapport à fin 2024 provient principalement de l’émission de dettes Tier2 en mai 2025 pour 500 millions d’euros, du résultat sur la période et de l’évolution des conditions des marchés financiers. En intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques, autorisée par l’ACPR, le taux de couverture s’élève à 263%.

La solidité financière du Groupe est soulignée par Fitch Ratings qui a confirmé, en décembre 2024, la notation de Groupama à 'A+' perspective 'Stable'.

Direction de la Communication Groupe

Contact presse Contact analystes et investisseurs Safia Bouda - + 33 (0)6 02 04 48 63

safia.bouda@groupama.com





Valérie Buffard – +33 (0)6 70 04 12 38

valerie.buffard@groupama.com







Sur les comptes arrêtés au 30/06/2025, l’information financière du groupe Groupama se compose :

de ce présent communiqué mis en ligne sur le site groupama.com,

du rapport financier semestriel du Groupe Groupama qui sera transmis à l’AMF et mis en ligne sur le site www.groupama.com le 29 septembre 2025. La version anglaise sera disponible le 22 octobre 2025.

A propos du Groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et

32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 18,5 milliards d’euros.

Annexe : chiffres clés Groupama

Chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus)

en millions d'euros 30/06/2024

pro forma* 30/06/2025 Variation **

en % > France 10 339 10 982 +6,2% Assurance de biens et responsabilité 5 335 5 644 +5,8% Santé & Prévoyance 3 495 3 742 +7,1% Epargne & Retraite 1 508 1 597 +5,9% > International & Outre-mer 1 542 1 740 +12,9% Assurance de biens et responsabilité 1 126 1 233 +9,4% Santé & Prévoyance 198 221 +11,7% Epargne & Retraite 218 287 +31,6% Total assurance 11 881 12 722 +7,1% Activités financières 120 136 +12,9% Chiffre d’affaires Groupama 12 001 12 858 +7,1%

* à données comparables

** Variation à périmètre et change constants

Résultat net

en millions d'euros 30/06/2024 30/06/2025 Assurance France

Assurance International 396

62 388

164 Activités financières 20 22 Holdings -68 -71 Résultat opérationnel économique 409 503 Marge financière non-récurrente 31 37 Autres opérations -43 -90 Résultat net 398 450

Bilan

en millions d'euros 31/12/2024 30/06/2025 Fonds propres 10 487 11 039 Titres subordonnés 2 741 3 241 - instrument de capitaux propres 600 600 - Dettes de financement 2 141 2 641 Marge de services contractuelle 3 777 4 095 Total bilan 89 396 93 076





Principaux ratios

30/06/2024 30/06/2025 Ratio combiné 95,9% 94,1%





31/12/2024 30/06/2025 Ratio de solvabilité 2 (avec mesure transitoire*) 241% 263% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire *) 185% 211%

* mesure transitoire sur provisions techniques

Notation de solidité financière – Fitch Ratings

Notation * Perspective Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales A+ Stable

* Insurer Financial Strength" (IFS)

Pièce jointe