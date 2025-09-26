2025大坑舞火龍照耀香港 壯觀傳統習俗與璀璨現代元素互相輝映









(相片來源：香港旅遊發展局)

香港, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港其中一項極具特色的文化盛事將於今年中秋佳節載譽歸來！獲列入國家級非物質文化遺產名錄的傳奇大坑舞火龍，將於10月5至7日照亮大坑社區。長達67公尺的火龍綴滿逾12,000根線香，在300多位健兒的引領下蜿蜒穿梭浣紗街與銅鑼灣道，揮灑出一場融合傳統文化與好運的節日盛典。

今年活動更設有巨型明月發光裝置、燈飾以及各式豐富多元的文化表演，配合多個互動打卡裝置，帶來更多特色的難忘體驗。

傳承 146 年的國家級非物質文化遺產

於1880年首度出現的大坑舞火龍源於一位村莊長老的夢境啟示，自此一直世代相傳，成為香港的顯赫文化瑰寶。火龍以珍珠草、藤枝和繩纜耗時超過一個月紮作而成，龍頭重達接近50公斤，全長共32節，在繚繞煙霧中舞動時活靈活現。獲列入國家級非物質文化遺產名錄的大坑舞火龍不僅是香港傳統文化傳承的重要象徵，當中更蘊涵大眾對健康和平安的集體祈願。

盛典序幕維園展開：搶先體驗火龍魅力

9月30日起，旅客可率先透過維多利亞公園內的歷史牆，了解大坑舞火龍背後的文化故事，更可與同場展示的迷你龍頭、龍珠及龍鼓打卡合照。10月3及4日大坑舞火龍前夕，一眾新生代小朋友更會帶來LED小火龍表演，代代相傳這項傳統文化瑰寶。



由小朋友舞動的LED小火龍表演

(相片來源：香港旅遊發展局)



璀璨現代元素映照傳統習俗

一系列全新打卡裝置將全方位烘托濃厚的中秋節日氣氛：直徑三米的巨型明月發光裝置將高掛香港中華遊樂會頂樓，象徵佳節團圓；毗鄰活動的火龍徑將佈滿傳統節日裝飾，為慶典注入現代氣息。舞火龍進行期間更會加插LED小火龍及武術表演等充滿中國傳統元素的中場娛興環節，以新穎元素延續文化活力。



暢遊大坑火龍文化館 沉浸深度人文體驗

想獲得更深入的文化體驗，便不得不到位處書館街12號三級歷史建築內大坑火龍文化館來一場傳統文化遊。館內的展覽與文物生動訴說大坑舞火龍的傳奇點滴，特別是這特色習俗與客家社群的淵源。旅客亦可在館內餐廳品嚐美味的客家菜，全方位細味舞火龍與客家文化的精彩故事。

活動詳情:

日期: 2025年10月5至7日 時間: 晚上7時30分至10時

*於中秋節（10月6日）當日，活動時間將延長至晚間11時30分。 地點: 大坑浣紗街及銅鑼灣道 更多資訊: 香港旅遊發展局

https://www.discoverhongkong.com/tc/explore/culture/tai-hang-s-fire-dragon-dance.html



傳媒可於以下連結下載相片：（活動花絮相片將於2025年10月7日後上載至同一連結)

https://assetlibrary.hktb.com/assetbank-hktb/action/search?bulkImport=1758852268000&sortAreaId=2&sortAttributeId=2&searchPage=uploader&cachedCriteria=0&expectedNumberOfResults=4

傳媒如有查詢，請聯絡：

陳鑫小姐 黎凱潼小姐 電話: 2807 6364 電話: 2807 6428 電郵: alice.chen@hktb.com



電郵: janus.lai@hktb.com





此公告隨附的照片可在以下網址查看：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/530edac5-3ffe-4ea0-922a-4f1086adc010/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/76e9b93f-7444-4855-9f63-99453ce1cbed/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8294cb5-f439-494b-a660-50d8a87c6393/zh-Hant