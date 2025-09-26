UgoWork de nouveau reconnu parmi les entreprises en plus forte croissance au Canada

VILLE DE QUÉBEC, 26 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork™, fournisseur canadien de solutions de batteries lithium-ion spécialisé dans l’industrie de la manutention, figure pour une troisième année consécutive au palmarès des entreprises en plus forte croissance du Canada publié par The Globe and Mail. Cette reconnaissance confirme la place de l’entreprise comme acteur de premier plan, avec une croissance portée par l’innovation et une solide présence sur le marché.

Publié chaque année par le Report on Business du Globe and Mail, le palmarès met en lumière les organisations qui affichent une croissance remarquable sur trois ans. Dans l’édition 2025, qui couvre la période de 2021 à 2024, UgoWork s’est classé 55e dans la catégorie Énergie et ressources grâce à une hausse vérifiée de ses revenus de 624 %.

Réagissant au classement de cette année, Philippe Beauchamp, PDG d’UgoWork, a insisté sur le rôle déterminant joué par les clients et les employés : « Être classés pour une troisième année consécutive confirme que la croissance s’appuie sur la discipline et la rigueur dans l’exécution. Nos clients nous font confiance parce que nous nous concentrons sur la résolution de leurs véritables enjeux, et notre équipe mérite cette confiance chaque jour en livrant avec précision et détermination. »

À propos de Canada's Top Growing Companies

Le Canada's Top Growing Companies est un palmarès annuel établi par The Globe and Mail qui récompense les entreprises ayant connu une croissance exceptionnelle sur une période de trois ans. Le programme met en valeur les réalisations remarquables d'entreprises canadiennes dans divers secteurs et industries.



About UgoWork

UgoWork a pour mission d’éliminer le gaspillage énergétique dans l’industrie de la manutention. Nous développons des batteries lithium-ion intelligentes et des infrastructures de recharge conçues pour les environnements d’entrepôt les plus exigeants. Au-delà des produits, nous relevons tous les défis énergétiques : compréhension de la consommation électrique et des contraintes du réseau électrique, optimisation de la durée de vie des actifs et transitions de flotte à grande échelle.

Notre intégration verticale nous permet de contrôler chaque étape, de la fabrication au déploiement, jusqu’au service et à la formation, y compris une intégration simple et rapide avec vos systèmes de gestion interne. Certifiées UL et approuvées par les fabricants d’équipement d’origine (OEM), nos solutions sont reconnues pour leur simplicité d’utilisation et leur sécurité.

Depuis notre siège social au Québec, au Canada, nous alimentons certaines des plus grandes entreprises du S&P 500 et du Fortune 500 en Amérique du Nord—leur permettant de ne plus avoir à se soucier de l’énergie de leur flotte de chariots élévateurs. Pour en savoir plus : ugowork.com

