Sunlight Solutions presenta la plataforma de seguros optimizada con IA en ITC Vegas 2025 — Experimente demostraciones en vivo e información de expertos

ORLANDO, Fla., Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunlight Solutions se complace en invitar a los asistentes de InsureTech Connect (ITC) Vegas 2025 a descubrir cómo la inteligencia integrada está transformando el ciclo de vida de los seguros. El evento, que se celebrará del 14 al 16 de octubre en el Mandalay Bay de Las Vegas, reúne a los principales innovadores mundiales en tecnología de seguros.

Visítenos en el stand #2224 para ver demostraciones en vivo y obtener información de expertos sobre cómo Sunlight Enterprise está redefiniendo el futuro de los seguros con flujos de trabajo impulsados por IA, análisis de riesgos en tiempo real y automatización inteligente.

En el stand, los visitantes pueden interactuar con el equipo de expertos en productos de Sunlight y experimentar demostraciones en vivo de Sunlight Enterprise Boosted with Intelligence, una plataforma que integra IA en todas las operaciones básicas de seguros para ofrecer flujos de trabajo más inteligentes e información en tiempo real para operadores, MGA y corredores.

Puntos destacados de las demostraciones:

Gestión central de seguros – Un recorrido guiado por los módulos integrados de Sunlight para: Gestión de políticas : desde la cotización hasta la emisión y las renovaciones. Facturación : incluido el procesamiento de pagos y el soporte de auditoría. Reclamaciones : flujos de trabajo de FNOL, adjudicación y resolución. Red de distribución : CRM, comisiones y portales para agentes y corredores.

– Un recorrido guiado por los módulos integrados de Sunlight para: Sunny, el asistente de IA : un agente conversacional que ayuda a los usuarios a navegar por el sistema, recuperar datos contextuales y cubrir brechas.

: un agente conversacional que ayuda a los usuarios a navegar por el sistema, recuperar datos contextuales y cubrir brechas. Motor de evaluación de riesgos : evaluación en tiempo real de los perfiles de riesgo de los clientes utilizando fuentes de datos externas e internas.

: evaluación en tiempo real de los perfiles de riesgo de los clientes utilizando fuentes de datos externas e internas. Procesamiento inteligente de documentos: extracción automatizada de datos de los documentos cargados para agilizar cotizaciones, gestión de siniestros y admisión de clientes.

"Nuestras demostraciones están diseñadas para mostrar, no solo contar, cómo Sunlight puede generar valor real para las aseguradoras", dijo Florence Lamour, directora de productos y ventas. "Hemos creado un sistema que no solo registra datos, sino que actúa sobre ellos de manera inteligente y proactiva".

Sobre esa base, John Morey, director de desarrollo de negocios de EE. UU., enfatizó la importancia de la ejecución:

"Nuestro historial de entrega habla por sí mismo: el 100% de implementación exitosa de nuestros proyectos. Adoptamos un enfoque pragmático y orientado a los resultados que garantiza que nuestros clientes obtengan valor rápidamente, sin la complejidad que a menudo ralentiza la transformación".

Conozca al equipo

Los visitantes tendrán la oportunidad de hablar directamente con líderes de productos, ingenieros y ejecutivos de ventas de Sunlight. Ya sea que esté explorando nuevas soluciones o buscando modernizar sistemas heredados, nuestro equipo está listo para compartir ideas y discutir cómo Sunlight puede apoyar sus objetivos.

Diversión adicional: Desafío de tiros de penales de fútbol

Sunlight también patrocina un desafío de tiro de penales de fútbol en la zona LATAM el 16 de octubre de 2:00 a 3:30 p. m. Es una excelente manera de iniciar conversaciones y conectarse con nuestro equipo en un entorno relajado.

Acerca de Sunlight Solutions

Sunlight Solutions ofrece sistemas centrales modernos para aseguradoras en todo el mundo. Con un enfoque en la flexibilidad, escalabilidad e inteligencia integrada, Sunlight permite a las aseguradoras innovar más rápido y atender mejor a sus clientes.

Contacto de Medios

Meredith Nitchals

Mnitchals@sunlightsolutions.com

www.sunlightsolutions.com