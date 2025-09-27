Snail Games 宣布参与 2025 年 Steam 秋季特卖，降低《方舟：生存飞升》、《贝尔莱特》及独立游戏组合入手门槛

加利福尼亚州卡尔弗城, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL，以下简称 “Snail Games” 或 “公司”)，宣布将参与今年 Steam 秋季特卖，活动时间为 2025 年 9 月 29 日至 10 月 6 日。 通过展示旗舰游戏、抢先体验项目及独立游戏发行合作，Snail 旨在借此活动展现其产品组合深度，提升品牌曝光度，并有望拓宽跨市场分区的玩家基础。

重点折扣与内容亮点：

Snail 将季节性促销视作其更广泛发行战略的关键一环。 在近期 6 月的 Steam 发行商年度特卖活动中，多款游戏的深度折扣有效拉动了当月游戏内参与度并维持了增长势头。 特卖结束后，《方舟：生存进化》(ARK: Survival Evolved) 的玩家参与度与销量显著回升，总销量增长超 3.8 倍，日均销量较 2025 年前几个月增长 3,022%，且在近期的 Steam 发行商特卖期间，同时在线玩家峰值达到 65,885 人。 这些季节性促销活动旨在降低入门门槛，既方便新玩家探索经典系列，也为积极开发中的抢先体验项目吸引关注。 通过参与 Steam 秋季特卖，公司计划持续提升经典游戏的活跃度，同时为独立及新兴作品增加曝光。 这种多元化策略有望同步实现玩家基础的拓宽与全产品线长期参与度的深化。



