Snail Games 宣佈參加 2025 年 Steam 秋季特賣，降低《方舟: 生存飛升》、《Bellwright》及獨立遊戲陣容的入場費用

加利福尼亞州卡爾弗城, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（下稱「Snail Games」或「公司」）宣佈將參加今年的 Steam 秋季特賣 (Steam Autumn Sale)，日期為 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 6 日。 透過展示旗艦著作、搶先體驗項目及與獨立發行商合作的作品，Snail 旨在利用這項活動來呈現其產品系列的深度、提升能見程度，並或會於多個市場板塊擴展其玩家社群。

精選折扣與內容焦點：

Snail 將季節性宣傳推廣活動視為其更廣泛發行策略的重要元素。 近期於 6 月份舉辦的 Steam 年度發行商銷售活動上，旗下多款遊戲的大幅折扣優惠有助提升遊戲內的參與程度，於整個月保持了良好的發展勢頭。 銷售活動結束後，《方舟：生存進化》(ARK: Survival Evolved) 的玩家參與程度及銷量均顯著回升，總銷量增長逾 3.8 倍，與 2025 年過往月份相比，每日平均銷售增長 3,022%。於近期 Steam 發行商銷售活動上，同時在線的玩家人數達 65,885 人，創下高峰。 這些季節性宣傳推廣活動，目的在於降低遊戲入場的門檻，讓新玩家在探索既有的系列遊戲時更便利，同時亦能吸引玩家關注仍在積極開發中的搶先體驗項目。 透過參與 Steam 秋季特賣，公司致力持續推動旗下既有遊戲的參與程度，同時為獨立遊戲及即將推出的遊戲提高曝光率。 這種多管齊下的策略，既能令 Snail 的玩家社群更趨多元化，亦可鞏固其產品組合的長期用戶參與程度。



創作者如有興趣合作，請聯絡 creatordirect@noiz.gg



