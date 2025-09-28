Bitget, TOKEN2049 싱가포르 타이틀 스폰서로 참여하며 유니버설 익스체인지의 미래 비전 확산 가속화를 이끌다

빅토리아 세이셸, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 익스체인지(UEX)인 Bitget은 아시아의 대표적인 Web3 컨퍼런스인 토큰2049 싱가포르(Token2049 Singapore)에서 타이틀 스폰서십을 맡으며, 이를 통해 다음 성장 단계의 출발을 알리게 되었음을 발표했다. 이번 행사는 2025년 10월 1일부터 2일까지 싱가포르 샌즈 엑스포 & 컨벤션 센터에서 열리며, Bitget은 디지털과 전통 시장을 하나의 플랫폼 아래 융합시키는 새로운 비전을 TOKEN2049에서 선보일 예정이다.

이번 주의 하이라이트는 10월 2일 오후 12시 30분(싱가포르 표준시)에 TON 스테이지에서 진행될 CEO Gracy Chen의 기조연설이다. “미래는 중앙화에 있지 않다 – 오히려 유니버설이다(The Future is Not Centralized - It's Universal)”라는 제목의 연설에서 Chen CEO는 토큰화된 주식, AI 도구, 하이브리드 커스터디를 통해 UEX 프레임워크가 중앙화와 탈중앙화 거래를 어떻게 연결하는지 설명하며, 업계의 향후 10년을 이끌 비전을 제시할 예정이다.

무대 밖에서도 Bitget은 샌즈 엑스포 & 컨벤션 센터에서 가장 눈길을 끄는 부스 디자인으로 존재감을 드러낼 예정이다. 단순한 전시를 넘어, 이 설치물은 Bitget의 규모와 속도에 대한 비전을 구현하며, 참가자들에게 거래의 미래를 몰입형으로 체험할 기회를 제공하게 된다.

메인 컨퍼런스를 보완하기 위해, Bitget은 두 개의 사이드 이벤트도 준비했다. 9월 30일, 초대받은 인사들만 참석할 수 있는 미디어 믹서 “비하인드 클로즈드 도어: UEX & 월렛의 비밀과 한 잔(Behind Closed Doors: Sips & Secrets of UEX & Wallet)”에서는 업계 리더들이 모여 허심탄회한 대화를 나눌 예정이다. 이 패널은 Bitget COO Vugar Usi Zade가 진행하며, Bitget CEO Gracy Chen, Bitget Wallet CMO Jamie Elkaleh, 포사이트 벤처스(Foresight Ventures)의 매니징 파트너 Alice Li, 그리고 모프(Morph) CEO Colin Gotra가 참여해 유니버설 익스체인지(UEX) 모델이 암호화폐 시장을 어떻게 재편하는지를 심도 있게 논의할 예정이다. 또한, 이날 저녁에는 Bitget Wallet의 로드맵 업데이트가 공개되며, Web3 도입의 다음 단계를 알릴 예정이다. TOKEN2049의 대미를 장식하기 위해, 10월 2일 Bitget은 “탑기어 나이트: Bitget 7주년(TopGear Night: Bitget Turns 7)”을 개최한다. 이 축제는 라이브 공연, 글로벌 커뮤니티, 그리고 국제적인 감각을 결합해 7년간의 성장과 혁신을 기념하는 특별한 순간이 될 것으로 기대된다.

TOKEN2049는 Bitget에 있어 결정적인 순간으로 다가올 것이다. 이달 초 유니버설 익스체인지 (Universal Exchange) (UEX) 프레임워크를 선보인 Bitget은 이제 암호화폐와 주식 토큰 (stock tokens)부터 AI 트레이딩 에이전트 (AI trading agents), 그리고 Bitget Onchain을 통한 크로스체인 유동성까지 모두 통합하는 플랫폼으로 진화했다. 전 세계 1억 2천만 명 이상의 이용자를 보유한 Bitget은, UEX를 단순한 거래 플랫폼을 넘어 전통금융(TradFi)과 탈중앙금융(DeFi)을 한곳에서 연결하는 미래 지향적 마켓플레이스로 자리매김하고 있는 상황이다.

Bitget CEO인 Gracy Chen은 “TOKEN2049는 아시아 Web3의 심장과도 같은 행사이며, 올해는 Bitget에 있어 전환점이 되는 해”라며, “우리가 제시하는 유니버설 익스체인지 비전은 분절된 시장을 하나로 통합하고, 앞으로 수십 년간 지속될 거래 생태계를 설계하는 프레임워크이다. TOKEN2049는 이 메시지를 전하기에 완벽한 무대”라고 기대감을 나타냈다.

Bitget은 창립 8주년을 맞이하며, 업계 성장에 단순히 동참하는 데 그치지 않고, 차세대 금융이 작동할 핵심 인프라를 직접 설계하고 이끌어 나가겠다는 의지를 천명하고 있다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

