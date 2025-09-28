Bitget 冠名贊助「Token2049 Singapore」盛會，加快提高業界對全景交易所未來的認識

維多利亞，塞舌爾, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，簡稱 UEX) Bitget，欣然宣佈成為「Token2049 Singapore」的冠名贊助商，以亞洲旗艦級 Web3 大會作為其步入全新篇章的啟動平台。 該會議將於 2025 年 10 月 1 日至 2 日在金沙會展中心 (Sands Expo & Convention Centre)舉行，屆時 Bitget 將以無畏無懼的宏大願景亮相 TOKEN2049，為數碼市場及傳統市場如何在單一平台下融合作重新定義。

本週焦點將落在行政總裁 Gracy Chen 於新加坡時間 10 月 2 日下午 12:30 在 TON Stage 上發表，名為「未來並非中心化，而是全景化」(The Future is Not Centralized - It's Universal) 的主題演講。 Gracy 將概述全景交易所架構如何將中心化和去中心化交易與代幣化股票、人工智能工具及混合式託管聯繫起來，為行業未來十年的發展奠定基調。

演講舞台以外，Bitget 將以攤位設計成為金沙會展中心的主宰，勢必成為這次活動中的一大矚目焦點。 Bitget 的展位不僅是個展示平台，更體現了 Bitget 對規模與速度的願景，讓與會者身歷其境地窺探交易的未來。

除主要會議外，Bitget 亦將舉辦兩場周邊活動。 9 月 30 日，僅限受邀請者出席的媒體交流會「全景交易所與電子錢包鮮為人知的點滴與秘密」(Behind Closed Doors: Sips & Secrets of UEX & Wallet) 將匯集行業領袖，於傍晚展開一場坦率的討論。 研討會由 Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 主持，Bitget 行政總裁 Gracy Chen、Bitget Wallet 市務總監 Jamie Elkaleh、Foresight Ventures 管理合夥人 Alice Li 及 Morph 行政總裁 Colin Gotra 將同時出席，深入探討全景交易所模式如何重塑加密貨幣市場。 當晚，Bitget Wallet 亦將公佈更新的路線圖，標誌著錢包在 Web3 應用範疇，即將開啟全新一頁。 Bitget 將於 10 月 2 日舉辦「TopGear 之夜：Bitget 成立 7 週年慶典」，這是一場融合現場娛樂、環球社群與國際風情的慶祝活動，慶賀七年以來取得的增長和創新，讓 TOKEN2049 圓滿落幕。

TOKEN2049 的來臨正值是 Bitget 的關鍵時刻。 自本月初推出全景交易所架構以來，該平台現正透過 Bitget Onchain 整合從加密貨幣及股票代幣到人工智能交易代理，以及跨鏈流動性的所有內容。 Bitget 在全球擁有超過 1.2 億用戶，它不僅將全景交易所定位為一個交易平台，而是一個能面向未來的市集，將傳統金融 (TradFi) 與去中心化金融 (DeFi) 連成一線。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說道：「TOKEN2049 是亞洲區 Web3 的脈搏，今年更是 Bitget 成立以來的轉捩點。 我們對全景交易所的願景，就是建立一套將分散市場統一起來的架構，並構建一個能面向未來數十載的交易生態系統。 TOKEN2049 是分享這項訊息的絕佳舞台。」

Bitget 邁向成立第八個年頭，平台不僅以參與產業發展為目標，更要為新一代的金融運作塑造核心基礎設施。

