Bruxelles, 29 septembre 2025, 07h25

Nextensa cède un site commercial situé à Ingeldorf à l’Etat luxembourgeois









Luxembourg, le 29 septembre 2025 – Nextensa annonce la vente d’un actif immobilier situé à Ingeldorf à l’État du Grand-Duché de Luxembourg.

La transaction, réalisée sous la forme d’un asset deal, représente un montant net de 19,6 millions d’euros pour le vendeur. L’actif commercial, intégré au portefeuille de Nextensa depuis 2008, comprend un bâtiment Batiself ainsi qu’une extension indépendante dans lequel se situe Siemes Schuhcenter.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Nextensa visant à optimiser son portefeuille immobilier tout en poursuivant ses objectifs de développement durable.













À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (32%), la Belgique (51%) et l'Autriche (17%) ; sa valeur totale au 30/06/2025 était d'environ 1,1 milliard d'euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 426 millions d'euros (valeur 30/06/2025).









