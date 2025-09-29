EXOSENS DÉCROCHE UN CONTRAT MAJEUR DE 17 000 MONOCULAIRES DE VISION NOCTURNE NOUVELLE GÉNÉRATION AVEC L'ARMÉE ESPAGNOLE

MÉRIGNAC, FRANCE – 29 SEPTEMBRE 2025

Exosens annonce la signature avec le ministère espagnol de la Défense d’un contrat d'approvisionnement portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne avec NVLS (Night Vision Lasers Spain), récemment racheté par Exosens, utilisant les tubes intensificateurs 4G 16 mm d'Exosens, qui seront livrés entre 2025 et 2028.

NVLS contribue à la souveraineté européenne en renforçant sa capacité industrielle en tant que fournisseur espagnol d’équipements de vision nocturne destinés aux fantassins.

En tant que fournisseur stratégique des États membres de l'OTAN et de leurs alliés, Exosens continue de bénéficier pleinement de la demande croissante pour les tubes intensificateurs d'image et pour les équipements de vision nocturne.





Exosens renforce sa position de fournisseur clé des forces armées espagnoles en équipements de vision nocturne basés sur les tubes intensificateurs d’image.

Exosens annonce la signature d'un nouveau contrat avec l'armée espagnole portant sur 17 000 monoculaires. Il s’agit de la première commande d’une telle ampleur par les forces armées espagnoles depuis la décision du gouvernement espagnol d’augmenter son budget de la défense nationale à 2 % du PIB.

L'Armée espagnole renouvelle sa confiance à NVLS après son acquisition par Exosens. En 2019, les forces armées espagnoles avaient déjà signé un contrat pluriannuel avec NVLS pour des monoculaires AN/PVS14, puis plus récemment via la livraison de tubes 4G 16 mm pour des jumelles à champ de vision de 50° destinées à l’Armée de terre et la Marine espagnoles.

L’Armée espagnole a choisi le monoculaire NVLS, une technologie unique offrant un large champ de vision (50°), qui combine compacité et légèreté tout en augmentant de 60 % la taille de l’image par rapport aux monoculaires avec 40° de champ. Cette avancée technologique garantit une meilleure visibilité et une connaissance de la situation opérationnelle optimale en conditions de nuit.

Ce contrat permettra aux forces armées espagnoles d’avoir un équipement complet d'intensificateurs d'image 4G 16 mm dans des appareils monoculaires et binoculaires à champ de vision large de 50º. L'Espagne est le premier pays au monde à adopter de manière universelle ces appareils modernes et hautement performants.

Exosens : La technologie au service de la performance militaire

Développées par NVLS, ces monoculaires offrent une conception optique unique avec un large champ de vision à 50°, ce qui offre une augmentation de plus de 60 % de la zone de vision comparé aux monoculaires de 40°, avec une qualité d'image exceptionnelle, le tout sans augmenter le poids ou les dimensions de l'appareil. Cette conception repose sur une combinaison de matériaux hybrides et de lentilles asphériques.

Conçus pour offrir des performances optimales dans les opérations nocturnes modernes, les tubes intensificateurs au phosphore blanc 4G offrent des résultats exceptionnels dans des conditions de terrains variées. Dotés d'une bande passante étendue pour une clarté d'image supérieure, d'un réglage automatique rapide et d'effets de halo minimes autour des sources lumineuses, ces tubes intensificateurs d'image garantissent une efficacité opérationnelle accrue. Leur « Facteur de Mérite » (FOM) élevée et leur sensibilité accrue étendent la portée opérationnelle, ce qui améliore considérablement la perception de la situation, tant pour les soldats que pour les conducteurs de véhicules militaires.

Jorge de la Torre, CEO de NVLS, a déclaré : « Nous sommes ravis que l’armée espagnole ait, une fois de plus, choisi la technologie de Photonis, développée à partir des équipements NVLS et des tubes intensificateurs d'image Exosens. Cette commande confirme non seulement la qualité et l'innovation de nos technologies, mais aussi notre engagement à fournir les meilleures solutions de vision nocturne aux forces armées européennes. »

A PROPOS D’EXOSENS :

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus,

Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 800 employés.

Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN: FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap.

Déclarations prospectives

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les croyances, attentes et hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Exosens opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, la performance ou les réalisations soient matériellement différents des énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse. Ces risques incluent ceux décrits au chapitre 3 du document de référence d'Exosens approuvé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro I.24-0010 le 22 mai 2024.

