„Novian“ 2025 m. pirmojo pusmečio pajamos siekė 12,5 mln. eurų

Programavimo ir IT infrastruktūros sprendimų paslaugų grupė „Novian“ per 2025 metų pirmąjį pusmetį gavo 12,5 mln. eurų konsoliduotų pajamų. Nors jos buvo mažesnės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pajamos siekė 15,9 mln. eurų, veiklos pelningumas išliko stabilus – normalizuota EBITDA sudarė 1,05 mln. eurų, o bendrasis pelnas – 3,89 mln. eurų. Grupė taip pat fiksavo 1,659 mln. eurų nuostolių poveikį 2025 m. pirmojo pusmečio EBITDA, susijusį su vienkartiniu netipiniu veiksniu, kuris neturi įtakos įprastai veiklos eigai.
Vertinant pagrindinius veiklos rodiklius, grupė išlaiko finansinį tvarumą ir nuosekliai laikosi ilgalaikės strategijos – investuoti į aukštos pridėtinės vertės sprendimus, užtikrinti efektyvumą ir tarptautinę plėtrą.
Pasak „Novian“ grupės vadovo Tomo Vitkaus, šių metų pradžioje sąmoningai atsisakyta mažos pridėtinės vertės ar neefektyvių projektų, todėl pajamų pokytis buvo planuotas. „Siekiame augimo – bet norime dirbti ir investuoti į sritis, kur įmanomas prognozuojamas ir tvarus pelningumas. Dėl šios priežasties pirmojo pusmečio rezultatai atrodo santūrūs, tačiau tai yra pagrindas tolesniam augimui. Vienkartiniai teisiniai veiksniai taip pat darė įtaką finansinei išraiškai. Tačiau antrojo pusmečio prognozės išlieka geros – tikimės tiek pajamų, tiek pelno augimo ir planuojame viršyti praėjusių metų rezultatus“, – sako T. Vitkus.
Pirmąjį pusmetį „Novian“ veikė daugiau nei 30 pasaulio šalių. Daugiausia pajamų – 69 proc. – sugeneruota Lietuvoje, 20 proc. – kitose Europos valstybėse, 11 proc. – už Europos ribų. Pajamų struktūra atspindi augantį paslaugų eksportą bei plečiamą geografinį pasiekiamumą.
Tarp reikšmingiausių „Novian“ grupės programavimo įmonių projektų – Brazilijos oro pajėgoms kuriama informacinė sistema skrydžių vadovų darbo laiko planavimui ir naujai laimėtas projektas Europos kosmoso agentūrai (ESA), kuriame vystoma dirbtiniu intelektu grįsta optinių sistemų projektavimo platforma. Lietuvoje įgyvendinome projektą Valstybinei mokesčių inspekcijai – sukurta PVM registracijos sistema, padedanti gyventojams išvengti klaidų ir greičiau pateikti paraiškas.
„Šie projektai patvirtina mūsų technologinius gebėjimus ir orientaciją į sudėtingas, inovatyvias sritis, tokias kaip dirbtinis intelektas. Artimiausiu metu daug dėmesio skirsime klientų bazės plėtrai, ypač gynybos ir kosmoso sektoriuose. Tai leidžia mums kryptingai augti ir kurti tvarią vertę tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu“, – sako T. Vitkus.
„Novian Technologies“ išskiria keletą ryškiausių pusmečio projektų, kurie atspindi įmonės technologinę specializaciją ir svarų indėlį į grupės rezultatus. Vilniaus miesto savivaldybei įdiegta aukšto saugumo lygio atsarginių domenų kopijų saugykla pagal „Sheltered Harbor“ principus – tai JAV bankų sektoriuje sukurta praktika, skirta apsaugoti kritinius duomenis nuo kibernetinių grėsmių ir užtikrinti jų atkūrimą krizės atveju. Lietuvos bankui pradėtos teikti kompleksinės duomenų bazių priežiūros, plėtros ir saugos paslaugos. Valstybės debesijos dirbtinio intelekto (DI) platformai tiekiamos GPU (grafikos procesoriais) pagrįstos virtualizavimo licencijos, leidžiančios viešojo sektoriaus institucijoms naudotis aukštos skaičiavimo galios aplinka moksliniams ir analitiniams uždaviniams spręsti.
Švietimo sektoriuje tęsiamas nacionalinis kompiuterių tiekimo projektas – daugiau kaip 530 mokyklų bus aprūpintos 16 169 nešiojamaisiais kompiuteriais. Kauno technologijos universitete įgyvendintas Kibernetinių kompetencijų centro infrastruktūros projektas – sukurta viena pažangiausių dirbtinio intelekto (DI) ir kibernetinio saugumo infrastruktūrų Lietuvoje. Ji paremta „NVIDIA AI Enterprise“ platforma ir apima aukšto našumo skaičiavimo resursus, serverius, tinklo įrangą, debesijos sprendimus bei automatizuotą valdymo ir priežiūros sistemą. Ši infrastruktūra skirta pažangių DI modelių kūrimui, mokymui ir testavimui bei Kompetencijų centro narių aptarnavimui per savitarnos portalą.
„Tai projektai, atspindintys mūsų gebėjimą įgyvendinti technologiškai sudėtingus sprendimus, kurie kuria ilgalaikę vertę mūsų klientams. Klientai vis dažniau ieško kompleksinių, strateginę vertę kuriančių sprendimų, todėl kryptingai investuojame į kvantines technologijas, dirbtinio intelekto sprendimus, saugumą ir tarptautinę plėtrą“, – sako Gytis Umantas, „Novian Technologies“ generalinis direktorius.
Žvelgdama į antrąjį pusmetį, „Novian“ grupė planuoja toliau plėtoti pažangius technologinius sprendimus, stiprinti pozicijas užsienio rinkose ir koncentruotis į projektus, kuriančius ilgalaikę vertę verslui bei viešajam sektoriui. Dėmesys bus skiriamas dirbtinio intelekto taikymui, veiklos efektyvumui bei partnerystėms strateginiuose sektoriuose.
„Novian“ grupę sudaro Lietuvos bendrovės „Novian Technologies“, „Novian Systems“ ir „Novian Pro“, Estijos „Novian Eesti“, Moldovos „Andmevara“, Norvegijos „Zissor“, Ruandos „Novian Rwanda“. „Novian“ grupė priklauso investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovei „INVL Technology“.
