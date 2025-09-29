PRANEŠIMAS DĖL 5 MLN. EUR UAB „KVARTALAS” OBLIGACIJŲ KETVIRTOJO PLATINIMO ETAPO

UAB „Kvartalas”, juridinio asmens kodas 305475438, registruotas adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Emitentas).
Emitentas praneša, kad vadovaujantis pagal Emitento bazinį prospektą, kurį Lietuvos bankas patvirtinto 2024 m. lapkričio 18 d. (toliau – Prospektas), patvirtintomis ketvirtojo Emitento obligacijų (ISIN LT0000411167) etapo galutinėmis sąlygomis (toliau – Galutinės sąlygos), obligacijų siūlymas pagal Galutines sąlygas iki 5 mln. EUR vertės (kuri, kaip nurodyta Galutinėse sąlygose, gali būti padidinta), nuo 2025 m. rugsėjo 30 d. bus vykdomas Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje, pagal šias pagrindines sąlygas (kitos siūlymui taikomos sąlygos nurodytos Galutinėse sąlygose ir Prospekte):
- Obligacijos nominali vertė – 100 EUR;
- Obligacijos platinimo kaina – 103.9943 EUR (su sukauptomis palūkanomis);
- Išpirkimo diena – 2026 m. gruodžio 19 d.;
- Palūkanų norma – metinės 8.00% (fiksuotos);
- Pajamingumas – metinis 6.75%;
- Pasirašymo kanalai – pasirašymas Nasdaq Aukciono būdu per Biržos narius (https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/members);
- Pasirašymo laikotarpis – 2025 m. rugsėjo 30 d. – 2025 m. spalio 10 d., nebent pasirašymo laikotarpis trumpinamas, Emitentui nusprendus, kad pasiekta pakankama investuotojų paklausa. Tokiu atveju Emitentas viešai paskelbs apie nutraukiamą pasirašymo laikotarpį, ir jokie nauji pavedimai nebebus priimami;
- Platinimo rezultatų paskelbimas – 2025 m. spalio 13 d., arba anksčiau, jeigu sutrumpinamas pasirašymo laikotarpis. Atkreipiame dėmesį, kad Emitentas pasilieka teisę vienam investuotojui nepaskirstyti daugiau nei 2 000 000 EUR vertės obligacijų;
- Mokėjimo diena – atsiskaitymas už obligacijas bus atliktas obligacijų išleidimo dieną (Pervedimas apmokėjus);
- Išleidimo diena – 2025 m. spalio 17 d., kuri nesikeis, jeigu pasirašymo laikotarpis bus sutrumpintas.
Prieš investuojant į obligacijas, kiekvienas potencialus investuotojas turi perskaityti Prospektą ir Galutines sąlygas (kurios gali būti atnaujinamos), su pridėta aktualia atitinkamos kalbos santrauka. Visi minėti dokumentai pridėti prie šio pranešimo ir yra paskelbti Emitento svetainėje www.savarzele.lt/investuotojams
Emitento vardu:
Marius Žemaitis
Direktorius
Marius.zemaitis@lordslb.lt
Priedai
- SĄVARŽĖLĖ-Prezentacija investuotojams-4 etapas
- UAB Kvartalas Base Propectus_4th Tranche LT summary
- Kvartalas-Base-Prospectus_18.11.2024
- UAB Kvartalas_Final Terms and EN Summary_4th Tranche