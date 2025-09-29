Investeringsforeningen Sydinvest ajourført prospekt.

(Selskabsmeddelelse 30/2025)
Følgende ændringer er gennemført i prospektet:
Afsnit 7.1.2. om Bæredygtighedsrisici er tilføjet til prospektet.
Denne tilføjelse medfører ændringer under de enkelte afdelinger samt i afsnit 7.1.1. om generelle risici, hvor tekstafsnittet omhandlende bæredygtighedsrisici er tilpasset.
Redaktionelle ændringer.
Foreningens opdaterede prospekt og bilag kan findes på foreningens hjemmeside sydinvest.dk.
