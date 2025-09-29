SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 22. til 26. september foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 110.929 1.345.723.640 22 september 2025 700 12.854,3286 8.998.030 23 september 2025 600 12.899,9833 7.739.990 24 september 2025 761 13.062,8909 9.940.860 25 september 2025 690 12.986,8841 8.960.950 26 september 2025 690 12.721,0435 8.777.520 Total 22. -26. september 2025 3.441 44.417.350 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 23.901 322.075.900 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 114.370 1.390.140.990 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 628.403 7.717.441.381 22 september 2025 3.508 12.938,2155 45.387.260 23 september 2025 3.012 13.005,3901 39.172.235 24 september 2025 3.816 13.170,5490 50.258.815 25 september 2025 3.458 13.040,1504 45.092.840 26 september 2025 3.458 12.743,3531 44.066.515 Total 22. -26. september 2025 17.252 223.977.665 Køb fra Familiefonden* 2.256 12.982,7182 29.289.012 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 135.446 1.838.775.405 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 647.911 7.970.708.059

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 114.370 A-aktier og 748.896 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,45% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 29. september 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





