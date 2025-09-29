Festi hf.: Endurkaup vika 39

Í 39. viku 2025 keypti Festi alls 135.000 eigin hluti fyrir 41.310.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímasetning viðskiptaKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr)
3923.9.202510:30:5350.00030715.350.000
3924.9.202514:38:1450.00030515.250.000
3925.9.202514:57:0635.00030610.710.000
   135.000 41.310.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 2.171.226 hluti eða 0,69% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 2.060.000 eigin hluti fyrir 618.760.000 kr. og á í dag 2.306.226 hluti sem samsvarar 0,74% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


