Nouvelle étude de Vividata : les partisans des Blue Jays prêts pour octobre, propulsés par Guerrero et Bichette

TORONTO, 29 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball débutent le 30 septembre, et de nouvelles données de l’ÉCC | Étude Sports 2025 de Vividata brossent un portrait des partisans des Blue Jays de Toronto aussi complexe que le jeu lui-même : plus âgés, farouchement loyaux et prêts à croire à nouveau à la victoire.

L'équipe du Canada

Les Blue Jays comptent l'une des plus grandes bases de partisans dans le sport professionnel canadien, avec 6,3 millions de partisans à l'échelle nationale — soit plus de 70% de tous les fans de la LMB au pays. Près de la moitié (41%) vivent à l'extérieur de l'Ontario, ce qui renforce la position des Jays comme équipe canadienne. Pour mettre cela en perspective, le nombre de partisans des Jays est presque 15 fois plus grand que celui des Yankees au Canada (430 000), et il dépasse largement les fans des Red Sox, des Cubs et des Tigers réunis.

« Nos données montrent que les partisans des Blue Jays peuvent être plus âgés, mais leur passion est toujours aussi forte », a déclaré Pat Pellegrini, président et chef de la direction de Vividata. « Ils suivent l'équipe match après match, ils soutiennent les vedettes, et ils sont prêts pour un autre octobre. Comment ne pas être en amour avec le baseball? »

Les amateurs de baseball sont plus âgés — mais leur passion brûle plus fort

Le fan moyen des Jays a 51 ans, ce qui fait de l'équipe l'une des bases de fans de sport professionnel la plus âgée. Cependant, l’âge apporte aussi les souvenirs : 32 ans après que le coup de circuit décisif de Joe Carter ait scellé la Série mondiale de 1993, ce souvenir alimente encore le baseball d'octobre à Toronto. Les apparitions plus récentes en séries — le frapper au bâton en 2015, le retour en 2016, et une autre poussée en 2022 — n'ont fait qu'attiser la demande. Aujourd'hui, 75% des fans des Jays suivent plus de la moitié des matchs chaque saison, ce qui constitue l'un des taux d'engagement les plus élevés au baseball.

Des vedettes qui définissent une génération

Si les années 90 appartenaient à Carter et Alomar, les Jays d'aujourd'hui sont définis par une nouvelle génération de vedettes. Vladimir Guerrero Jr. compte 4,8 millions de partisans au Canada, dont 2,5 millions qui le considèrent comme leur joueur préféré — plus que tout autre dans la Ligue majeure de baseball. Bo Bichette compte 3,6 millions de partisans, dont 700 000 qui le considère comme étant leur joueur préféré, tandis que George Springer attire 2,5 millions de fans canadiens. Les fans des Jays expriment aussi leur dévotion de façon concrète : 41% des fans de Guerrero et Bichette portent des produits dérivés avec le nom ou l'image de leur joueur préféré, prouvant que pour plusieurs, le baseball peut aussi être identitaire.

Regarder n'importe où, ensemble

Les partisans des Blue Jays ne sont pas confinés à un seul écran. Plus de la moitié combinent la télévision linéaire et la diffusion en continu pour suivre les matchs, faisant des Jays un rare moment culturel multiplateforme. Que ce soit sur TVASports dans un salon ou en continu sur un appareil mobile, les fans des Jays s'assurent de ne pas manquer un seul lancer.

La romance d'octobre du baseball

Plus de 73% des amateurs de sports canadiens ont acheté des produits dérivés au cours de la dernière année, dépensant 3,2 milliards de dollars, et c'est la poussée des Jays en séries éliminatoires qui atteint son apogée — chandails anciens et neufs, casquettes sur la tête surtout de l'Ontario à la Colombie-Britannique, et fanions flottant sur les balcons et les fenêtres des voitures.

Pour plusieurs, le son d'octobre reste la voix de Tom Cheek de 1993 : « Touche-les tous, Joe, tu ne frapperas jamais un plus grand coup de circuit de ta vie. » Ce souvenir restera chaque fois que les Jays fouleront le terrain en octobre, rappelant aux fans que le baseball en séries éliminatoires est autant une question de croyance et d'histoire que de feuille de match.

« Guerrero, Bichette et son équipe portent la prochaine génération de fans des Jays, tout comme Carter et Alomar l'ont fait autrefois », a ajouté Pellegrini. « Ce que nous voyons dans les chiffres, c'est l’espoir et la foi, c'est ce qu'est le baseball d'octobre. »

L’ÉCC | Sports 2025 de Vividata est l'étude la plus complète sur les amateurs de sports au Canada, qui sonde plus de 50 000 Canadiens chaque année sur plus de 65 ligues, des centaines d'équipes et de joueurs, ainsi que des milliers de comportements des partisans.

À PROPOS DE VIVIDATA

Vividata est la source qui fait autorité au Canada pour l’obtention d’informations multimédias et les comportements des consommateurs, offrant la mesure de la vraie vie. En tant que principal fournisseur national de mesure d'auditoire multiplateforme, Vividata sonde chaque année plus de 55 000 Canadiens sur 60 000+ variables, offrant la vision la plus complète de la façon dont les gens vivent, magasinent et consomment les médias. Organisme à but non lucratif dirigé par des leaders de l'industrie, Vividata réinvestit dans l'innovation pour offrir des informations inégalées en respectant la vie privée. Son étude phare qu’est l’ÉCC | Étude des consommateurs canadiens est la plus grande étude syndiquée au Canada, complétée par des solutions comme Spatial, Relevance et Metrica, ainsi que des rapports spécialisés sur le multiculturel, le sport et l'affinité avec les marques. Pour en savoir plus, consultez www.vividata.ca .

