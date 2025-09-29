Ændring i North Medias koncerndirektion og til bestyrelsesformandens planlagte fratrædelse

Selskabsmeddelelse nr. 12-2025

26. september 2025

North Medias bestyrelse informerer om, at Kåre Stausø Wigh med virkning fra i dag er fratrådt sin stilling som koncernøkonomidirektør, CFO. Kåre Stausø Wigh blev sygemeldt primo 2025, jf. selskabsmeddelelse nr. 2-2025. Bestyrelsen starter nu en søgning efter en ny koncernøkonomidirektør, og indtil dennes tiltrædelse vil CFO-funktionen fortsat være fordelt imellem de øvrige medlemmer af koncerndirektionen.

Bestyrelsesformand Ole Borch siger: ”Vi takker alle Kåre for igennem en enestående og dedikeret indsats at have bidraget til koncernens udvikling i 20 år. Med flid og omhyggelighed har Kåre været et centralt omdrejningsled for koncernens økonomifunktioner og også for samarbejdet med bestyrelsen.”

For at sikre fortsat kontinuitet er det samtidig besluttet, at Ole Borch fortsætter som formand for North Medias bestyrelse indtil afholdelse af den ordinære generalforsamling i foråret 2026. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 9-2025 var det, efter aftale med selskabets hovedaktionær, Baunegård ApS, tidligere planlagt, at Ole Borch skulle fratræde som bestyrelsesformand i løbet af andet halvår 2025 for at indtræde som bestyrelsesformand i en ny fond, der på sigt skal overtage Baunegård ApS’ aktiemajoritet. Denne proces er udskudt i rundt et halvt år.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Ole Borch, telefon +45 25 18 35 55

