Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 39

Fondsbørsmeddelelse 50/2025

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.
Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal
aktier		Gennemsnitlig købskurs (DKK)Transaktions-
værdi (DKK)
I alt i henhold til seneste meddelelse3.790743,302.817.124,03
22. september 2025300718,38215.514,00
23. september 2025300720,86216.258,00
24. september 2025161720,29115.966,69
25. september 2025271720,87195.355,77
26. september 2025140717,79100.490,60
I alt uge 391.172719,78843.585,06
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet4.962737,753.660.709,09

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 41.038 egne aktier, svarende til 1,5199 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
Djurslands Bank


Sigurd Bohlbro Simmelsgaard                             

Adm. direktør, CEO

