Eviden et Vates s’associent pour une infrastructure virtualisée 100% européenne

Paris, France – 29 septembre 2025 – Eviden, la branche produits du Groupe Atos leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’IA annonce aujourd’hui un partenariat stratégique avec Vates, entreprise française pionnière dans la virtualisation open-source, pour fournir une solution fiable, efficace et pérenne, prête à répondre aux besoins réels d’une infrastructure.

Dans un contexte où souveraineté, transparence et maîtrise deviennent des enjeux stratégiques majeurs, cette alliance représente une avancée importante pour les organisations souhaitant réduire leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers. Ensemble, Eviden et Vates proposent une infrastructure 100 % souveraine, depuis le matériel jusqu’à la plateforme de virtualisation.

En combinant les derniers serveurs BullSequana SH d’Eviden, dédiés à l’IA et aux applications critiques, avec la pile de virtualisation Vates VMS entièrement open source, cette collaboration offre aux organisations une solution fiable, efficace et pérenne, adaptable à divers scénarios, depuis les configurations de centres de données jusqu’à des déploiements spécifiques.

Charles-Philippe Gaudron, Directeur Business Computing et AI chez Eviden, Groupe Atos, a déclaré « Convaincus du potentiel de cette collaboration, nous déployons actuellement la solution VMS de Vates dans notre usine d’Angers, actuellement, en cours de reconstruction. Ce partenariat avec Vates souligne notre engagement en faveur de l'autonomie technologique, en fournissant des solutions souveraines qui répondent aux besoins critiques des entreprises modernes. Ensemble, nous renforçons la capacité de l'Europe à innover et à jouer un rôle de premier plan dans le paysage technologique mondial. »

Olivier Lambert, CEO de Vates, a déclaré « Ce partenariat avec Eviden représente une reconnaissance forte de la légitimité de Vates sur le marché de la virtualisation. Le fait qu’Eviden déploie en interne notre solution démontre concrètement que Vates VMS peut constituer une alternative crédible à des solutions propriétaires américaines dans la majorité des environnements. Nous sommes fiers de contribuer, aux côtés d’Eviden, à renforcer la souveraineté technologique européenne et à prouver que l’Europe dispose de toutes les ressources nécessaires pour proposer des alternatives solides et pérennes aux solutions extra-européennes. »

***

À propos d’Eviden

Eviden est la branche du Groupe Atos pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec près de 70 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 67 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Vates

Fondée en 2012 à Grenoble, VATES est une entreprise française spécialisée dans les solutions open source de virtualisation et de gestion d’infrastructures pour le cloud hybride. Ses produits phares, XCP-ng et Xen Orchestra, permettent aux organisations publiques et privées dans le monde entier de gagner en autonomie et d’optimiser durablement leurs environnements IT.

Entièrement open source et développées en France, ces solutions offrent une compatibilité universelle, une simplicité d’intégration et répondent aux besoins des environnements critiques. Elles permettent à leurs utilisateurs de préserver leur indépendance technologique tout en bénéficiant d’un support professionnel de premier plan.

Avec plus de 10 ans d’expertise, une rentabilité éprouvée et le soutien de plus de 1 000 clients à l’international, VATES contribue à positionner la France comme un acteur clé de la virtualisation.

Informations clés :

Date de création : 2012

Siège : Grenoble

Nombre de téléchargements : +2 M

Effectif : 60 collaborateurs

Chiffre d'affaires 2024 : 4 M€





Site web : https://vates.tech/

Contacts presse

Constance Arnoux – constance.arnoux@eviden.com – +33 (0)6 44 12 16 35

Marc-André Pezin - marc.pezin@vates.tech - +33 (0)6 47 90 00 75

Perrine Trémenbert – perrine@escalconsulting.com – +33 (0)6 12 49 53 38

Pièces jointes