FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 22 au 26 septembre 2025

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 22/09/2025 au 26/09/2025

Publication du 29/09/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2722/09/2025FR0000074759 1 780 24,20XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2723/09/2025FR0000074759 101 24,19208XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2724/09/2025FR0000074759 64 24,20XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2725/09/2025FR0000074759 144 24,28403XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2726/09/2025FR0000074759 211 24,35213XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/09/2025 14:50:57FR0000074759 24,20EUR 1 700XPARact20250922-125057-424-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/09/2025 14:51:23FR0000074759 24,20EUR 34XPAR1110447-2305b265FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/09/2025 17:17:19FR0000074759 24,20EUR 46XPAR1110447-2561b265FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/09/2025 09:40:20FR0000074759 24,20EUR 20XPAR1110447-769b266FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/09/2025 09:40:20FR0000074759 24,20EUR 3XPAR1110447-1025b266FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/09/2025 10:07:37FR0000074759 24,20EUR 74XPAR1110447-1281b266FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/09/2025 12:29:43FR0000074759 24,00EUR 4XPAR1110447-2049b266FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/09/2025 09:03:26FR0000074759 24,20EUR 22XPAR1110447-769b267FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/09/2025 12:10:24FR0000074759 24,20EUR 15XPAR1110447-1025b267FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/09/2025 16:47:41FR0000074759 24,20EUR 27XPAR1110447-1537b267FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/09/2025 09:00:11FR0000074759 24,20EUR 15XPAR1110447-769b268FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/09/2025 11:33:08FR0000074759 24,20EUR 8XPAR1110447-1025b268FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/09/2025 17:28:40FR0000074759 24,30EUR 46XPAR1110447-1537b268FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/09/2025 17:28:40FR0000074759 24,30EUR 15XPAR1110447-1793b268FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/09/2025 17:28:45FR0000074759 24,30EUR 60XPAR1110447-2049b268FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/09/2025 09:17:27FR0000074759 24,30EUR 6XPAR1110447-1281b269FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/09/2025 11:36:45FR0000074759 24,40EUR 73XPAR1110447-2049b269FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/09/2025 11:36:55FR0000074759 24,40EUR 7XPAR1110447-2305b269FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/09/2025 11:37:19FR0000074759 24,40EUR 12XPAR1110447-2561b269FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/09/2025 16:02:17FR0000074759 24,40EUR 2XPAR1110447-3073b269FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/09/2025 16:36:00FR0000074759 24,40EUR 16XPAR1110447-3329b269FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/09/2025 16:36:00FR0000074759 24,30EUR 45XPAR1110447-3841b269FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/09/2025 16:55:54FR0000074759 24,30EUR 44XPAR1110447-4353b269FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/09/2025 17:24:12FR0000074759 24,30EUR 6XPAR1110447-4609b269FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

