Unlimit Group rejser 4,0 mio. DKK i rettet emission til skalering og vækst



Selskabsmeddelelse nr. 24/2025

København, den 29. september 2025





Bestyrelsen for Unlimit Group A/S (“Selskabet”) har i dag, med hjemmel i vedtægterne, gennemført en vellykket rettet emission. Emissionen er blevet fuldtegnet af fire investorer, der tilsammen har tegnet 133.333.332 nye aktier à nominelt DKK 0,01 til en kurs på DKK 0,03 pr. aktie svarende til et bruttoprovenu på DKK 4.000.000.

Kapitaltilførslen vil styrke selskabets drift og sikre de nødvendige ressourcer til at accelerere skaleringen af de lovende resultater fra igangværende og kommende pilotprojekter. Den rettede emission markerer dermed et vigtigt skridt i Unlimit Groups vækstrejse og understreger investorernes tillid til selskabets forretningsmodel og potentiale.

CEO for Unlimit Group, Mads L. Laursen, udtaler:



“Vi er meget tilfredse med at kunne byde nye investorer velkommen på vores rejse. Den rettede emission er ikke blot en kapitaltilførsel - det er et stærkt signal om den tillid, vi oplever til vores strategi og forretningsmodel. Med de nye midler kan vi accelerere implementeringen af vores pilotprojekter og skabe fundamentet for en markant skalering i de kommende år.”

De nye aktier udstedes under en midlertidig ISIN-kode (DK0064308647) og vil efter sammenlægning blive handlet under selskabets eksisterende ISIN-kode (DK0060816148). Optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at ske hurtigst muligt.

Efter registreringen vil selskabets samlede antal udstedte aktier stige fra 4.322.392.475 stk. til 4.455.725.807 stk.

***

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Mads L. Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk

Vedhæftet fil