EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations hybrides vertes pour un montant nominal de 1,25 milliard d’euros

EDF annonce le succès de son émission d’obligations hybrides vertes pour un montant nominal de 1,25 milliard d’euros

EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès de nouvelles obligations perpétuelles super-subordonnées vertes (les « Nouveaux Titres ») pour 1,25 milliard d’euros, avec un coupon initial de 4,375 % jusqu’en 2031 et une option de remboursement à 5,5 ans au gré d’EDF.

Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050. En effet, un montant équivalent au produit net des Nouveaux Titres sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements définis dans le Green Financing Framework d’EDF (1) et alignés avec la taxonomie européenne dans le cadre de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France. Pour rappel, l’intensité carbone du parc nucléaire en France est de 4gCO 2 /kWh(2).

Les agences de notation devraient attribuer aux Nouveaux Titres une note de B+/ Ba1/ BBB- (S&P/ Moody's/ Fitch) avec 50 % du montant de cette émission retenu en tant que fonds propres.

Le règlement-livraison des Nouveaux Titres devrait intervenir le 6 octobre 2025, date à laquelle il est prévu que les Nouveaux Titres soient admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

EDF est un émetteur actif de titres de créance et autres types de valeurs mobilières. EDF évalue régulièrement ses besoins de financement, et suit l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d’identifier des opportunités d’émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.

Claude Laruelle, Directeur exécutif en charge de la Direction Performance, Impact, Investissement et Finance d’EDF, a déclaré « cette opération montre la confiance du marché dans la stratégie d'EDF au service de la souveraineté et de la transition énergétique ».

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 520 TWh décarbonée à 94 % et une intensité carbone de 30gCO2/kWh en 2024, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 milliards d’euros en 2024.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

(1) Le Framework est disponible sur le site internet d’EDF dans la section Finance durable.

(2) Analyse cycle de vie du kWh nucléaire d’EDF

