Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 29 september 2025 – 19:00u. CET

Fagron verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten

Fagron maakt bekend dat er op 29 september 2025 355.000 nieuwe aandelen zijn uitgegeven als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving deelt Fagron mee dat haar maatschappelijk kapitaal na de uitgifte € 506.745.841,93 bedraagt. Het totaal aantal stemrechtverlenende effecten na de uitgifte bedraagt 73.668.904, hetgeen gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de ‘noemer’). Het totaal aantal inschrijvingsrechten (vroeger bekend als warranten) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 1.110.833.

Voor meer informatie

Ignacio Artola

Global Investor Relations Leader

Tel. +34 670385795

ignacio.artola@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Bijlage