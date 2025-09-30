Valneva annonce un taux de séroréponse de 95% quatre ans après une vaccination avec une seule dose du vaccin contre le chikungunya IXCHIQ®

Persistance des anticorps chez les adultes âgés de 65 ans et plus, comparable à celle des jeunes adultes





La durabilité de la réponse immunitaire est un avantage compétitif clé pour un vaccin ciblant une maladie épidémique comme le chikungunya



Saint-Herblain (France), le 30 septembre 2025 – Valneva SE (Nasdaq : VALN ; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui des données positives sur la persistance des anticorps quatre ans après une vaccination avec une seule dose de son vaccin contre le chikungunya, IXCHIQ®. Ces résultats sont en ligne avec les attentes de Valneva pour ce vaccin et confirme une persistance robuste et durable des anticorps dans toutes les tranches d’âge vaccinées. Ces nouvelles données sont également en ligne avec les données de persistance publiées précédemment1, 2,3, confirmant une nouvelle fois l’avantage clé de ce vaccin.

95% des 254 adultes en bonne santé participant encore à l'essai ont conservé des titres d'anticorps neutralisants supérieurs au seuil de séropositivité4 quatre ans après une seule injection du vaccin. La persistance des anticorps en termes de moyenne géométrique des titres d’anticorps (GMTs) et de taux de séroconversion (SRRs) est demeurée comparable chez les adultes âgés de 65 ans et plus, et chez les jeunes adultes âgés de 18 à 64 ans.

L’étude VLA1553-303, qui a reçu le soutien financier de la coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et du programme Horizon Europe de l’Union Européenne (UE) a par ailleurs collecté des données de sécurité à long terme (jusqu’à deux ans après la vaccination) en suivant tout événement indésirable présentant un intérêt particulier (AESI) identifié dans l’étude précédente, et en répertoriant de nouveaux évènements indésirables potentiels. Aucun problème de sécurité n'a été observé ou identifié et aucun AESI n’était en cours lorsque les participants ont été inclus dans l’étude. Selon le protocole de l’étude, la persistance des anticorps devrait être mesurée jusqu’à dix ans après la vaccination.

Juan Carlos Jaramillo M.D., directeur médical de Valneva a indiqué, « Nous sommes extrêmement satisfaits de ces données recueillies à quatre ans, qui confirment encore davantage le profil unique du vaccin IXCHIQ® et sa capacité à induire une réponse immunitaire robuste et durable chez les adultes jeune et âgés après une dose. Que vous soyez un voyageur, viviez dans une région endémique ou touchée par une épidémie, la possibilité d'une protection à long terme contre une maladie transmise par les moustiques grâce à une seule vaccination est cruciale, en particulier dans les Pays à Revenus Faibles et Intermédiaires (PRFI) où l'accès aux vaccins est souvent limité. »

Valneva se concentre sur l'élargissement de l'utilisation et de l'accès au vaccin. La société a renforcé son partenariat avec CEPI en 20245 afin d’accroître l’accessibilité du vaccin dans les PRFI et a annoncé, dans le cadre de cet accord, la signature d’un accord de licence exclusif avec le Serum Institute of India (SII) afin de permettre la fourniture du vaccin en Asie6.

À propos du chikungunya

Le virus du chikungunya (CHIKV) est une maladie virale transmise par les moustiques, qui se propage par les piqûres de moustiques Aedes infectés. Il provoque de la fièvre, de fortes douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête, des nausées, de la fatigue et des éruptions cutanées. Les douleurs articulaires sont souvent invalidantes et peuvent persister pendant des semaines, voire des années7.

En 2004, la maladie a commencé à se propager rapidement, provoquant des épidémies à grande échelle dans le monde entier. Depuis la réapparition du virus, le CHIKV a été identifié dans plus de 110 pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique8. Entre 2013 et 2023, plus de 3,7 millions de cas ont été recensés sur le continent américain9 et l’impact économique de la maladie est considéré comme extrêmement important. L’impact médical et économique de la maladie devrait continuer à s’alourdir puisque les moustiques vecteurs du virus ne cessent d’étendre leur territoire. À ce titre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que le chikungunya constituait un risque majeur pour la santé publique10.

Le vaccin IXCHIQ® doit être utilisé conformément aux recommandations locales en vigueur.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

Contacts Médias et Investisseurs Valneva

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com





Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, notamment en ce qui concerne l'avancement, le calendrier, les résultats et l'achèvement de la recherche, du développement et des essais cliniques des produits candidats, l'approbation réglementaire des produits candidats et la révision des produits existants. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “estime” “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants, la survenue de l'un ou l'autre de ces événements pouvant nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

1 Valneva Reports Positive 12-Month Antibody Persistence Data for Single-Shot Chikungunya Vaccine Candidate - Valneva

2 Valneva Reports Positive 24-Month Antibody Persistence Data for its Single-Shot Chikungunya Vaccine IXCHIQ® - Valneva

3 Valneva Reports Positive Three-Year Antibody Persistence Data for its Single-Shot Chikungunya Vaccine IXCHIQ® - Valneva

4 A neutralizing antibody titer of ≥150 determined by µPRNT 50 , i.e. the antibody level agreed with regulators as endpoint under the accelerated approval pathway.

5 CEPI Expands Partnership with Valneva with a $41.3 Million Grant to Support Broader Access to the World’s First Chikungunya Vaccine - Valneva

6 Valneva Successfully Expands Access to Asia for its Chikungunya Vaccine with Serum Institute of India - Valneva

7 https://jvi.asm.org/content/jvi/88/20/11644.full.pdf

8 https://cmr.asm.org/content/31/1/e00104-16

9 PAHO/WHO data: Number of reported cases of chikungunya fever in the Americas (Cumulative Cases 2018-2023 and Cases per year 2013-2017). https://www.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/chikv-en/550-chikv-weekly-en.html. Last accessed 01 Aug 2023.

10 Geographical expansion of cases of dengue and chikungunya beyond the historical areas of transmission in the Region of the Americas (who.int)

Pièce jointe