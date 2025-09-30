Fingerprint Cards AB (publ): Nytt antal aktier och röster

Fingerprint Cards AB (publ) (“FPC” eller “Bolaget”) har, som tidigare kommunicerat, genomfört en sammanläggning av aktier, varigenom två tusen (2 000) befintliga aktier har sammanlagts till en ny (1) aktie (sammanläggning 1:2 000). Sammanläggningen har resulterat i en förändring av antalet aktier och röster i FPC enligt följande.

Före sammanläggningen uppgick det totala antalet aktier i Bolaget till 15 175 375 766 (varav 7 875 000 A-aktier och 15 167 500 766 B-aktier). Det totala antalet röster i Bolaget uppgick till 15 246 250 766 (varav 78 750 000 belöpte på A-aktier och 15 167 500 766 på B-aktier).

Efter sammanläggningen och per den 30 september 2025 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 7 587 687 (varav 3 937 A-aktier och 7 583 750 B-aktier). Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 7 623 120 (varav 39 370 belöper på A-aktier och 7 583 750 på B-aktier).

Efter genomförandet av sammanläggningen innehar Bolaget 1 900 B-aktier i eget förvar.



För information, vänligen kontakta:

Investor Relations: +46(0)10-172 00 10, investrel@fpc.com

Press: +46(0)10-172 00 21, press@fpc.com

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2025 kl. 08:00 CEST.

Om FPC

Fingerprint Cards AB (FPC) är en global ledare inom biometrilösningar – från edge till molnet. Vår vision är en säker och integrerad värld där du själv är nyckeln till allt. Våra lösningar används av företag, fintech-aktörer och tillverkare världen över och finns i hundratals miljoner produkter. De möjliggör miljarder säkra och smidiga autentiseringar varje dag – via elektroniska produkter, kort eller digitala plattformar. Från konsumentelektronik till cybersäkerhet och företagslösningar erbjuder vi molnbaserade identitetsplattformar som stödjer flera biometriska modaliteter, såsom fingeravtryck, iris och ansiktsigenkänning. Genom att kombinera hög säkerhet med förstklassig användarupplevelse driver vi utvecklingen mot en framtid utan lösenord. Läs mer på vår webbplats och följ oss på LinkedIn och X för de senaste uppdateringarna. FPC är noterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

Bilaga